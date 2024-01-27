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"Он притворяется". В Киеве рассказали о "предательстве" Шольца ради России - РИА Новости, 27.01.2024
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03:25 27.01.2024 (обновлено: 03:26 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/predatelstvo-1923796084.html
"Он притворяется". В Киеве рассказали о "предательстве" Шольца ради России
"Он притворяется". В Киеве рассказали о "предательстве" Шольца ради России - РИА Новости, 27.01.2024
"Он притворяется". В Киеве рассказали о "предательстве" Шольца ради России
Германия ждет удобного момента, чтобы выйти из-под влияния США и восстановить отношения с Россией, заявил директор киевского Института глобальных стратегий... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T03:25
2024-01-27T03:26
в мире
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сша
олаф шольц
борис писториус
герхард шредер
вадим карасев
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Германия ждет удобного момента, чтобы выйти из-под влияния США и восстановить отношения с Россией, заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в своем видеоблоге.&quot;Только и ждут (в Берлине. — Прим. ред.), пока Америка где-то там поскользнется, и чтобы они опять выскочили из-под этого влияния Америки, восстановили &lt;...&gt; экономические связи с Россией&quot;, — уверен эксперт.Политолог считает, что США использовали конфликт на Украине для того, чтобы воспрепятствовать тесным связям Берлина и Москвы. Самим немцам разрыв с Россией не дает никаких преимуществ: они потеряли доступ к энергетическим ресурсам и лишились важнейшего рынка для своих автомобилей и бытовой техники. Германии будет очень тяжело без восточного партнера, отметил Карасев."Немцы притворяются. Шольц притворяется, Писториус притворяется — кстати говоря, это все друзья и воспитанники Шредера (экс-канцлера. — Прим. ред.)", — заметил аналитик.По данным Федерального статистического бюро Германии, ее ВВП в 2023 году сократился на 0,3 процента. С учетом сезонных корректировок показатель опустился на 0,1 процента. В 2022 году ВВП страны показывал динамику роста на 1,8 процента и 1,9 процента соответственно. В 2022 году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с энергетическим кризисом и, как следствие, возросшей инфляцией, во многом из-за введенных против России санкций.
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в мире, россия, германия, сша, олаф шольц, борис писториус, герхард шредер, вадим карасев, украина
В мире, Россия, Германия, США, Олаф Шольц, Борис Писториус, Герхард Шредер, Вадим Карасев, Украина
"Он притворяется". В Киеве рассказали о "предательстве" Шольца ради России

Политолог Карасев: Берлин восстановит отношения с Москвой при первой возможности

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Германия ждет удобного момента, чтобы выйти из-под влияния США и восстановить отношения с Россией, заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в своем видеоблоге.
«

"Только и ждут (в Берлине. — Прим. ред.), пока Америка где-то там поскользнется, и чтобы они опять выскочили из-под этого влияния Америки, восстановили <...> экономические связи с Россией", — уверен эксперт.

Политолог считает, что США использовали конфликт на Украине для того, чтобы воспрепятствовать тесным связям Берлина и Москвы. Самим немцам разрыв с Россией не дает никаких преимуществ: они потеряли доступ к энергетическим ресурсам и лишились важнейшего рынка для своих автомобилей и бытовой техники. Германии будет очень тяжело без восточного партнера, отметил Карасев.
"Немцы притворяются. Шольц притворяется, Писториус притворяется — кстати говоря, это все друзья и воспитанники Шредера (экс-канцлера. — Прим. ред.)", — заметил аналитик.
По данным Федерального статистического бюро Германии, ее ВВП в 2023 году сократился на 0,3 процента. С учетом сезонных корректировок показатель опустился на 0,1 процента. В 2022 году ВВП страны показывал динамику роста на 1,8 процента и 1,9 процента соответственно. В 2022 году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с энергетическим кризисом и, как следствие, возросшей инфляцией, во многом из-за введенных против России санкций.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Стало известно, на что пошел Шольц из страха перед Путиным
18 января, 09:14
 
В миреРоссияГерманияСШАОлаф ШольцБорис ПисториусГерхард ШредерВадим КарасевУкраина
 
 
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