https://ria.ru/20240127/predatelstvo-1923796084.html

"Он притворяется". В Киеве рассказали о "предательстве" Шольца ради России

"Он притворяется". В Киеве рассказали о "предательстве" Шольца ради России - РИА Новости, 27.01.2024

"Он притворяется". В Киеве рассказали о "предательстве" Шольца ради России

Германия ждет удобного момента, чтобы выйти из-под влияния США и восстановить отношения с Россией, заявил директор киевского Института глобальных стратегий... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T03:25

2024-01-27T03:25

2024-01-27T03:26

в мире

россия

германия

сша

олаф шольц

борис писториус

герхард шредер

вадим карасев

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Германия ждет удобного момента, чтобы выйти из-под влияния США и восстановить отношения с Россией, заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в своем видеоблоге."Только и ждут (в Берлине. — Прим. ред.), пока Америка где-то там поскользнется, и чтобы они опять выскочили из-под этого влияния Америки, восстановили <...> экономические связи с Россией", — уверен эксперт.Политолог считает, что США использовали конфликт на Украине для того, чтобы воспрепятствовать тесным связям Берлина и Москвы. Самим немцам разрыв с Россией не дает никаких преимуществ: они потеряли доступ к энергетическим ресурсам и лишились важнейшего рынка для своих автомобилей и бытовой техники. Германии будет очень тяжело без восточного партнера, отметил Карасев."Немцы притворяются. Шольц притворяется, Писториус притворяется — кстати говоря, это все друзья и воспитанники Шредера (экс-канцлера. — Прим. ред.)", — заметил аналитик.По данным Федерального статистического бюро Германии, ее ВВП в 2023 году сократился на 0,3 процента. С учетом сезонных корректировок показатель опустился на 0,1 процента. В 2022 году ВВП страны показывал динамику роста на 1,8 процента и 1,9 процента соответственно. В 2022 году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с энергетическим кризисом и, как следствие, возросшей инфляцией, во многом из-за введенных против России санкций.

https://ria.ru/20240118/sholts-1921988671.html

россия

германия

сша

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в мире, россия, германия, сша, олаф шольц, борис писториус, герхард шредер, вадим карасев, украина