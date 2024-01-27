https://ria.ru/20240127/plennye-1923909175.html

Экс-депутат Рады заявил о политическом конце Зеленского после ЧП с Ил-76

Экс-депутат Рады заявил о политическом конце Зеленского после ЧП с Ил-76 - РИА Новости, 27.01.2024

Экс-депутат Рады заявил о политическом конце Зеленского после ЧП с Ил-76

История с гибелью украинских военнопленных на Ил-76 может стать политическим финалом для Владимира Зеленского, заявил РИА Новости экс-депутат Верховной рады,... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T22:25

2024-01-27T22:25

2024-01-27T23:17

специальная военная операция на украине

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киев

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верховная рада украины

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. История с гибелью украинских военнопленных на Ил-76 может стать политическим финалом для Владимира Зеленского, заявил РИА Новости экс-депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров, его коллега по движению Владимир Скачко уверен, что оппоненты Зеленского на возможных выборах обязательно воспользуются этой темой, чтобы его "сожрать". ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в нем с подмосковного аэродрома Чкаловский везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт. В ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима. Координационный штаб по обращению с военнопленными Украины подтвердил, что 65 пленных из списка погибших на борту Ил-76 планировалось обменять 24 января, однако не признал, что они находились в этом самолете. "Я думаю, что это может стать началом конца Зеленского, если факт лжи, которую он публично озвучил, станет явным. Ложь заключается в том, что они прекрасно знают, кто стрелял, откуда стрелял. <...> Все понимают, что срок его президентства истекает, активизация политической деятельности очевидна. Все понимают, что рано или поздно выборы будут. Эту тему его оппоненты внутри Украины будут раскачивать по полной программе", — сказал агентству Килинкаров. Он добавил, что Зеленский, помимо прочего, дал родственникам надежду на то, что военнопленные еще живы. "Подлинность списка они подтвердили, а факт присутствия своих военнопленных в самолете — нет. Фактически Зеленский дал надежду родственникам этих людей на шанс, что они живы. В этой истории будут последствия", — отметил Килинкаров. Еще один участник международного общественного движения "Другая Украина", обозреватель сайта "Украина.ру" Владимир Скачко считает, что история с военнопленными на Ил-76 станет для Зеленского концом. "Если будут проводить выборы, то этот случай при нормальном течении политического процесса — это конец. Политический конец Зеленского. Все будет зависеть от того, дадут ли отмашку на выборы и отмашку карманным оппозиционерам сожрать Зеленского", — сказал Скачко. Он подчеркнул, что Зеленский не справился с возложенными на него задачами по нанесению России стратегического поражения. "Все зависит от того, как решат кураторы", — заключил Скачко. Утром на следующий день после авиакрушения были найдены оба черных ящика Ил-76 — прибор регистрации параметров полета и речевой самописец. По данным Минобороны России, Киев знал о готовящейся перевозке пленных, обмен должен был состояться в день перелета. В МИД России заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу — именно Вашингтон и Берлин поставляют Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot и IRIS-T.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

https://ria.ru/20240126/il-1923767407.html

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

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