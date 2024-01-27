https://ria.ru/20240127/plan-1923801413.html

"Война с Россией". В Германии раскрыли безумный план Запада против Путина

"Война с Россией". В Германии раскрыли безумный план Запада против Путина - РИА Новости, 27.01.2024

"Война с Россией". В Германии раскрыли безумный план Запада против Путина

На Западе призывают готовиться к войне с Россией, чтобы Украина не потерпела поражение в конфликте перед президентскими выборами в США, написал немецко-финский... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T06:42

2024-01-27T06:42

2024-01-27T15:52

в мире

россия

украина

сша

владимир путин

джо байден

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923077616_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_805fde71fbb3972b8a7c40b1c05313ed.jpg

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. На Западе призывают готовиться к войне с Россией, чтобы Украина не потерпела поражение в конфликте перед президентскими выборами в США, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х. "Вы заметили, как сразу несколько западных военных лидеров предупреждают о необходимости готовиться к войне с Россией? Они знают, что у Украины заканчивается кислород и что Россия скоро перейдет в наступление. Это попытка Джо Байдена сделать так, чтобы президент России Владимир Путин не победил в конфликте (на Украине. — Прим. ред.) перед выборами в США", — заявил он.Ранее несколько представителей оборонных ведомств стран Запада призвали готовиться к войне с Россией. Кроме того, Североатлантический альянс запланировал на февраль начало учений Steadfast Defender 2024. Как говорил глава военного комитета НАТО Роб Бауер, на маневрах отработают реагирование на возможное "вторжение" России.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.

https://ria.ru/20240127/ukraina-1923794358.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, сша, владимир путин, джо байден, нато