https://ria.ru/20240127/plan-1923801413.html
"Война с Россией". В Германии раскрыли безумный план Запада против Путина
"Война с Россией". В Германии раскрыли безумный план Запада против Путина - РИА Новости, 27.01.2024
"Война с Россией". В Германии раскрыли безумный план Запада против Путина
На Западе призывают готовиться к войне с Россией, чтобы Украина не потерпела поражение в конфликте перед президентскими выборами в США, написал немецко-финский... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T06:42
2024-01-27T06:42
2024-01-27T15:52
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. На Западе призывают готовиться к войне с Россией, чтобы Украина не потерпела поражение в конфликте перед президентскими выборами в США, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х. "Вы заметили, как сразу несколько западных военных лидеров предупреждают о необходимости готовиться к войне с Россией? Они знают, что у Украины заканчивается кислород и что Россия скоро перейдет в наступление. Это попытка Джо Байдена сделать так, чтобы президент России Владимир Путин не победил в конфликте (на Украине. — Прим. ред.) перед выборами в США", — заявил он.Ранее несколько представителей оборонных ведомств стран Запада призвали готовиться к войне с Россией. Кроме того, Североатлантический альянс запланировал на февраль начало учений Steadfast Defender 2024. Как говорил глава военного комитета НАТО Роб Бауер, на маневрах отработают реагирование на возможное "вторжение" России.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
https://ria.ru/20240127/ukraina-1923794358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, владимир путин, джо байден, нато
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Джо Байден, НАТО
"Война с Россией". В Германии раскрыли безумный план Запада против Путина
Немецкий бизнесмен Дотком: Байден не хочет победы России перед выборами в США