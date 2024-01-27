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Кировский губернатор возложил цветы на Пискаревском кладбище - РИА Новости, 27.01.2024
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Кировская область
 
16:15 27.01.2024 (обновлено: 16:16 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/peterburg-1923864849.html
Кировский губернатор возложил цветы на Пискаревском кладбище
Кировский губернатор возложил цветы на Пискаревском кладбище - РИА Новости, 27.01.2024
Кировский губернатор возложил цветы на Пискаревском кладбище
Губернатор Кировской области Александр Соколов принял участие в памятных мероприятиях в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T16:15
2024-01-27T16:16
кировская область
кировская область
ленинград
санкт-петербург
блокада ленинграда (1941-1944)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов принял участие в памятных мероприятиях в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда, сообщает пресс-служба правительства региона. Юбилей снятия блокады Ленинграда отмечается 27 января, в Санкт-Петербурге проходят памятные мероприятия, посвященные этой дате. В них принимает участие президент России Владимир Путин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, руководители разных регионов страны. По личному приглашению Беглова в город на Неве прибыл глава Кировской области. "Сегодня от имени всех кировчан почтил память ленинградцев и защитников великого города. Кировская область навсегда связана с событиями тех лет. В боях за Ленинград участвовали более 100 тысяч жителей Кировской области. В нашем регионе нашли кров и защиту 28 тысяч ленинградских детей. Киров принял Большой драматический театр, десятки эвакуированных заводов, учреждений культуры и образования", - цитирует пресс-служба слова Соколова, который возложил цветы на Пискаревском кладбище. Он отметил, что кировчане вместе со всеми россиянами отдают дань уважения и памяти всем, кто сделал Ленинград непокоренным. "Это день, когда особенно остро чувствуешь великую силу характера нашего народа", - подчеркнул губернатор Кировской области.
https://ria.ru/20240118/doplaty-1922153784.html
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кировская область, ленинград, санкт-петербург, блокада ленинграда (1941-1944)
Кировская область, Кировская область, Ленинград, Санкт-Петербург, Блокада Ленинграда (1941-1944)
Кировский губернатор возложил цветы на Пискаревском кладбище

Кировский губернатор возложил цветы на Пискаревском кладбище

© Фото : пресс-служба губернатора Кировской областиГубернатор Кировской области Александр Соколов на церемонии возложения цветов
Губернатор Кировской области Александр Соколов на церемонии возложения цветов - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Кировской области
Губернатор Кировской области Александр Соколов на церемонии возложения цветов
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов принял участие в памятных мероприятиях в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда, сообщает пресс-служба правительства региона.
Юбилей снятия блокады Ленинграда отмечается 27 января, в Санкт-Петербурге проходят памятные мероприятия, посвященные этой дате. В них принимает участие президент России Владимир Путин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, руководители разных регионов страны. По личному приглашению Беглова в город на Неве прибыл глава Кировской области.
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"Сегодня от имени всех кировчан почтил память ленинградцев и защитников великого города. Кировская область навсегда связана с событиями тех лет. В боях за Ленинград участвовали более 100 тысяч жителей Кировской области. В нашем регионе нашли кров и защиту 28 тысяч ленинградских детей. Киров принял Большой драматический театр, десятки эвакуированных заводов, учреждений культуры и образования", - цитирует пресс-служба слова Соколова, который возложил цветы на Пискаревском кладбище.
Он отметил, что кировчане вместе со всеми россиянами отдают дань уважения и памяти всем, кто сделал Ленинград непокоренным. "Это день, когда особенно остро чувствуешь великую силу характера нашего народа", - подчеркнул губернатор Кировской области.
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