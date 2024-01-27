Кировский губернатор возложил цветы на Пискаревском кладбище
Кировский губернатор возложил цветы на Пискаревском кладбище
© Фото : пресс-служба губернатора Кировской областиГубернатор Кировской области Александр Соколов на церемонии возложения цветов
Губернатор Кировской области Александр Соколов на церемонии возложения цветов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов принял участие в памятных мероприятиях в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда, сообщает пресс-служба правительства региона.
Юбилей снятия блокады Ленинграда отмечается 27 января, в Санкт-Петербурге проходят памятные мероприятия, посвященные этой дате. В них принимает участие президент России Владимир Путин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, руководители разных регионов страны. По личному приглашению Беглова в город на Неве прибыл глава Кировской области.
"Сегодня от имени всех кировчан почтил память ленинградцев и защитников великого города. Кировская область навсегда связана с событиями тех лет. В боях за Ленинград участвовали более 100 тысяч жителей Кировской области. В нашем регионе нашли кров и защиту 28 тысяч ленинградских детей. Киров принял Большой драматический театр, десятки эвакуированных заводов, учреждений культуры и образования", - цитирует пресс-служба слова Соколова, который возложил цветы на Пискаревском кладбище.
Он отметил, что кировчане вместе со всеми россиянами отдают дань уважения и памяти всем, кто сделал Ленинград непокоренным. "Это день, когда особенно остро чувствуешь великую силу характера нашего народа", - подчеркнул губернатор Кировской области.