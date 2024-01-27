https://ria.ru/20240127/pentagon-1923792182.html
Пентагон заключил контракты для модернизации военных кораблей
Пентагон заключил контракты для модернизации военных кораблей - РИА Новости, 27.01.2024
Пентагон заключил контракты для модернизации военных кораблей
Министерство обороны США заключило контракты на общую сумму свыше 1,85 миллиарда долларов на модернизацию и ремонт военных кораблей, включая атомный авианосец... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T01:43
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракты на общую сумму свыше 1,85 миллиарда долларов на модернизацию и ремонт военных кораблей, включая атомный авианосец "Гарри Трумэн", следует из сообщения Пентагона. Согласно представленной информации, 10 организаций получили контракты по фиксированной цене на общую сумму 944 миллиона долларов на проведение "ремонта, технического обслуживания и модернизации" кораблей американских Военно-морских сил, не оснащенных атомными установками. Отдельно Пентагон заключил контракт на сумму 913 миллионов долларов для проведения "перезарядки топлива и ремонта" атомного авианосца "Гарри Трумэн".
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Пентагон заключил контракты для модернизации военных кораблей
Пентагон заключил контракты на 1,8 млрд долларов для модернизации кораблей
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракты на общую сумму свыше 1,85 миллиарда долларов на модернизацию и ремонт военных кораблей, включая атомный авианосец "Гарри Трумэн", следует из сообщения Пентагона.
Согласно представленной информации, 10 организаций получили контракты по фиксированной цене на общую сумму 944 миллиона долларов на проведение "ремонта, технического обслуживания и модернизации" кораблей американских Военно-морских сил, не оснащенных атомными установками.
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Отдельно Пентагон заключил контракт на сумму 913 миллионов долларов для проведения "перезарядки топлива и ремонта" атомного авианосца "Гарри Трумэн".