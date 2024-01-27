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РЭЦ и район Ляочжун будут развивать торгово-промышленный парк - РИА Новости, 27.01.2024
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15:53 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/park-1923861567.html
РЭЦ и район Ляочжун будут развивать торгово-промышленный парк
РЭЦ и район Ляочжун будут развивать торгово-промышленный парк - РИА Новости, 27.01.2024
РЭЦ и район Ляочжун будут развивать торгово-промышленный парк
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и правительство китайского района Ляочжун города Шэньян договорились о сотрудничестве для развития... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T15:53
2024-01-27T15:53
шэньян
россия
ляонин
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
экономика
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и правительство китайского района Ляочжун города Шэньян договорились о сотрудничестве для развития российско-китайского торгово-промышленного парка, соответствующий меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве 27 января в Шэньяне на полях первого фестиваля-ярмарки "Сделано в России" подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и мэр правительственного района Ляочжун Ян Сяобо. "Российско-китайский торгово-промышленный парк открылся в феврале 2023 года на базе бондовой зоны в районе Ляочжун города Шэньян. В парке создаются таможенные склады, центры диагностики и ремонта, беспошлинной обработки товаров, а также помещения для хранения продукции", - говорится в сообщении РЭЦ. "Уже почти два года мы успешно развиваем взаимодействие с нашими партнерами из провинции Ляонин и, в частности, с районом Ляочжун. Сейчас мы прорабатываем конкретные форматы участия РЭЦ в развитии промышленного парка, а также возможности участия в нем российского бизнеса. Уверена, наше партнерство придаст дополнительный импульс развитию российско-китайских отношений", - отметила Никишина. "Меморандум выводит на новый уровень наше сотрудничество с Российским экспортным центром и создает фундамент для масштабирования работы по проекту Российско-китайского торгово-промышленного парка. Парк упростит торговлю между Россией и Китаем и позволит увеличить наш товарооборот", - подчеркнул Ян Сяобо. На подписании меморандума присутствовали заместитель председателя правительства Архангельской области Виктор Иконников, представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Дмитрий Юрков, министр культуры и национальной политики Амурской области Надежда Доргунова. С китайской стороны присутствовали партийный секретарь и директор Департамента торговли провинции Ляонин Пан Шуан, заместитель мэра муниципального управления Шэньяна Дуань Цзиян, заместитель генерального секретаря муниципального управления Шэньяна Бу Шицзе, партийный секретарь муниципального управления торговли Шэньяна Ши Хаоран, директор муниципального управления Шэньяна Чжу Лин.
https://ria.ru/20240127/kitay-1923853828.html
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шэньян, россия, ляонин, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), экономика
Шэньян, Россия, Ляонин, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика

РЭЦ и район Ляочжун будут развивать торгово-промышленный парк

© Фото : Пресс-служба РЭЦГенеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и мэр правительственного района Ляочжун Ян Сяобо подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве на полях первого фестиваля-ярмарки "Сделано в России"
Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и мэр правительственного района Ляочжун Ян Сяобо подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве на полях первого фестиваля-ярмарки Сделано в России - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© Фото : Пресс-служба РЭЦ
Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и мэр правительственного района Ляочжун Ян Сяобо подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве на полях первого фестиваля-ярмарки "Сделано в России"
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и правительство китайского района Ляочжун города Шэньян договорились о сотрудничестве для развития российско-китайского торгово-промышленного парка, соответствующий меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве 27 января в Шэньяне на полях первого фестиваля-ярмарки "Сделано в России" подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и мэр правительственного района Ляочжун Ян Сяобо.
"Российско-китайский торгово-промышленный парк открылся в феврале 2023 года на базе бондовой зоны в районе Ляочжун города Шэньян. В парке создаются таможенные склады, центры диагностики и ремонта, беспошлинной обработки товаров, а также помещения для хранения продукции", - говорится в сообщении РЭЦ.
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"Уже почти два года мы успешно развиваем взаимодействие с нашими партнерами из провинции Ляонин и, в частности, с районом Ляочжун. Сейчас мы прорабатываем конкретные форматы участия РЭЦ в развитии промышленного парка, а также возможности участия в нем российского бизнеса. Уверена, наше партнерство придаст дополнительный импульс развитию российско-китайских отношений", - отметила Никишина.
"Меморандум выводит на новый уровень наше сотрудничество с Российским экспортным центром и создает фундамент для масштабирования работы по проекту Российско-китайского торгово-промышленного парка. Парк упростит торговлю между Россией и Китаем и позволит увеличить наш товарооборот", - подчеркнул Ян Сяобо.
На подписании меморандума присутствовали заместитель председателя правительства Архангельской области Виктор Иконников, представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Дмитрий Юрков, министр культуры и национальной политики Амурской области Надежда Доргунова.
С китайской стороны присутствовали партийный секретарь и директор Департамента торговли провинции Ляонин Пан Шуан, заместитель мэра муниципального управления Шэньяна Дуань Цзиян, заместитель генерального секретаря муниципального управления Шэньяна Бу Шицзе, партийный секретарь муниципального управления торговли Шэньяна Ши Хаоран, директор муниципального управления Шэньяна Чжу Лин.
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