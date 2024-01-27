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Французские фермеры пригрозили полностью блокировать Париж - РИА Новости, 27.01.2024
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13:09 27.01.2024 (обновлено: 16:41 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/parizh-1923838456.html
Французские фермеры пригрозили полностью блокировать Париж
Французские фермеры пригрозили полностью блокировать Париж - РИА Новости, 27.01.2024
Французские фермеры пригрозили полностью блокировать Париж
Французский профсоюз фермеров Jeunes Agriculteurs намерен организовать полную блокаду Парижа и его пригорода, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T13:09
2024-01-27T16:41
в мире
париж
франция
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габриэль атталь
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ПАРИЖ, 27 янв — РИА Новости. Французский профсоюз фермеров Jeunes Agriculteurs намерен организовать полную блокаду Парижа и его пригорода, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров, заявил представитель организации Максим Бюизар в эфире телеканала BFMTV. &quot;Мы решили изменить наши методы и организовать блокаду Парижу и &quot;малой короны&quot; Парижа (три окружающих столицу департамента. — Прим. ред.) &lt;…&gt; Идея заключается в том, чтобы ни один грузовик не мог снабжать столицу&quot;, — сказал он.По словам Бюизара, блокада начнется в ночь на понедельник, фермеры намерены держать под контролем ведущие в город дороги "сколько необходимо", чтобы там почувствовалась нехватка продукции. "Это будет не 12 или 15-часовая операция, как раньше, а акция продолжительностью по меньшей мере в пять дней, которая позволит дать понять жителям Парижа, что они нуждаются в фермерах, чтобы жить, и что столица не обеспечивает сама себя. Ей необходимы сельскохозяйственные территории", — заявил он. Представитель Jeunes Agriculteurs добавил, что подготовка к блокаде такого масштаба займет время, поэтому профсоюз прекратит акции протеста на выходных. Он также назвал меры, предложенные накануне премьер-министром Габриэлем Атталем, недостаточными и несоответствующими масштабу протестов аграриев. Ранее глава правительства объявил, что власти "услышали и поняли" трудности, с которыми сталкиваются фермеры. Атталь сообщил, что власти откажутся от увеличения налога на дизель, что было одной из причин протестов аграриев. Он также напомнил, что Франция выступает против заключения соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур, которое, по мнению аграриев, создаст условия нечестной конкуренции. Премьер также сообщил об упразднении ряда бюрократических процедур и усилении контроля за соблюдением закона Egalim, согласно которому дистрибьюторы продукции обязаны обеспечивать справедливое вознаграждение для фермеров. Уже неделю аграрии перекрывают основные транспортные магистрали Франции, создавая баррикады из стогов сена и навозных куч. В некоторых коммунах акции проходят напротив зданий префектур и администрации. Так, несколько дней подряд фермеры поливают навозом ограду префектуры в коммуне Ажен на юге страны. Накануне они подожгли сваленные перед ней стога сена и покрышки, устроив крупный пожар. В среду стало известно о гибели матери и ее 12-летней дочери в ходе акции протеста в Арьеже: они спали за баррикадами из сена на шоссе, когда на них наехал автомобиль. По информации национальной федерации сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) на масштабные протесты вышли более 72 тысяч фермеров, в акциях задействовано более 41 тысячи тракторов. Фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и против роста финансовой нагрузки на производство.
https://ria.ru/20240126/frantsiya-1923758500.html
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в мире, париж, франция, тулуза, габриэль атталь, евросоюз
В мире, Париж, Франция, Тулуза, Габриэль Атталь, Евросоюз
Французские фермеры пригрозили полностью блокировать Париж

BFMTV: французский профсоюз фермеров намерен организовать полную блокаду Парижа

CC BY-SA 2.0 / Bastian Greshake Tzovaras / The first snowСнег в Париже
Снег в Париже - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
CC BY-SA 2.0 / Bastian Greshake Tzovaras / The first snow
Снег в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 янв — РИА Новости. Французский профсоюз фермеров Jeunes Agriculteurs намерен организовать полную блокаду Парижа и его пригорода, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров, заявил представитель организации Максим Бюизар в эфире телеканала BFMTV.
«

"Мы решили изменить наши методы и организовать блокаду Парижу и "малой короны" Парижа (три окружающих столицу департамента. — Прим. ред.) <…> Идея заключается в том, чтобы ни один грузовик не мог снабжать столицу", — сказал он.

© AP Photo / Thomas PadillaФермеры на тракторах, перекрывшие движение на шоссе к северу от Парижа
Фермеры на тракторах, перекрывшие движение на шоссе к северу от Парижа - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© AP Photo / Thomas Padilla
Фермеры на тракторах, перекрывшие движение на шоссе к северу от Парижа
По словам Бюизара, блокада начнется в ночь на понедельник, фермеры намерены держать под контролем ведущие в город дороги "сколько необходимо", чтобы там почувствовалась нехватка продукции.
"Это будет не 12 или 15-часовая операция, как раньше, а акция продолжительностью по меньшей мере в пять дней, которая позволит дать понять жителям Парижа, что они нуждаются в фермерах, чтобы жить, и что столица не обеспечивает сама себя. Ей необходимы сельскохозяйственные территории", — заявил он.
Представитель Jeunes Agriculteurs добавил, что подготовка к блокаде такого масштаба займет время, поэтому профсоюз прекратит акции протеста на выходных.
Протест фермеров во Франции
Протесты фермеров во Франции нарушили поставки в крупный супермаркет
26 января, 20:11
Он также назвал меры, предложенные накануне премьер-министром Габриэлем Атталем, недостаточными и несоответствующими масштабу протестов аграриев.
Ранее глава правительства объявил, что власти "услышали и поняли" трудности, с которыми сталкиваются фермеры. Атталь сообщил, что власти откажутся от увеличения налога на дизель, что было одной из причин протестов аграриев. Он также напомнил, что Франция выступает против заключения соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур, которое, по мнению аграриев, создаст условия нечестной конкуренции. Премьер также сообщил об упразднении ряда бюрократических процедур и усилении контроля за соблюдением закона Egalim, согласно которому дистрибьюторы продукции обязаны обеспечивать справедливое вознаграждение для фермеров.
© Jeunes Agriculteurs AriègeПротест фермеров во Франции
Протест фермеров во Франции
© Jeunes Agriculteurs Ariège
Протест фермеров во Франции
Уже неделю аграрии перекрывают основные транспортные магистрали Франции, создавая баррикады из стогов сена и навозных куч. В некоторых коммунах акции проходят напротив зданий префектур и администрации. Так, несколько дней подряд фермеры поливают навозом ограду префектуры в коммуне Ажен на юге страны. Накануне они подожгли сваленные перед ней стога сена и покрышки, устроив крупный пожар. В среду стало известно о гибели матери и ее 12-летней дочери в ходе акции протеста в Арьеже: они спали за баррикадами из сена на шоссе, когда на них наехал автомобиль.
По информации национальной федерации сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) на масштабные протесты вышли более 72 тысяч фермеров, в акциях задействовано более 41 тысячи тракторов.
Фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и против роста финансовой нагрузки на производство.
Фермеры на тракторах, перекрывшие движение во Франции - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Протестующие фермеры угостили премьера Франции глинтвейном
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