https://ria.ru/20240127/palestina-1923871960.html

В Палестине ждут, что другие страны присоединятся к иску ЮАР против Израиля

В Палестине ждут, что другие страны присоединятся к иску ЮАР против Израиля - РИА Новости, 27.01.2024

В Палестине ждут, что другие страны присоединятся к иску ЮАР против Израиля

Другие страны, в том числе европейские, также могут присоединиться к иску ЮАР в отношении Израиля для предотвращения геноцида в секторе Газа, заявил РИА Новости РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T17:04

2024-01-27T17:04

2024-01-27T17:04

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ИЕРУСАЛИМ, 27 янв - РИА Новости. Другие страны, в том числе европейские, также могут присоединиться к иску ЮАР в отношении Израиля для предотвращения геноцида в секторе Газа, заявил РИА Новости помощник министра иностранных дел Палестины по делам ООН Омар Авадалла. По словам палестинского дипломата, "после решений Международного суда Израиль будет привлечен к ответственности за преступления в области международного права". "Ожидаю, что многие страны присоединятся к иску Южной Африки против Израиля в Международном суде, в том числе европейские страны", - сказал Авадалла, отметив, что "оценивает эти решения суда, как исторические". Международный суд ООН в Гааге в пятницу вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в сектора Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в Конвенции о геноциде. При этом суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске. Согласно коммюнике ведомства, Алжир считает, что "решение Международного суда объявляет о начале конца эпохи безнаказанности, которой уже давно пользуется израильская оккупация, развязывая угнетение палестинского народа и подавление всех его законных прав". При этом как заявили РИА Новости в госдепе США, они по-прежнему убеждены, что обвинения Израиля в геноциде необоснованны. По их словам, они неоднократно давали понять, что "Израиль должен принять все возможные шаги, чтобы свести к минимуму ущерб гражданскому населению, увеличить поток гуманитарной помощи". А МИД Франции сообщил, что Париж намерен представить свои замечания по решению суда ООН и будет продолжать работать над прекращением огня. Международный суд ООН в Гааге 11-12 января провел слушания по иску ЮАР против Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. ЮАР призвала суд обязать Израиль прекратить военную операцию в Газе, обеспечить доступ ее жителей к еде, воде и гуманитарной помощи и не препятствовать доступу международных миссий в Газу. Также южноафриканская сторона попросила суд обязать Израиль воздержаться от любых действий, которые могут ухудшить ситуацию и усложнить судебное разбирательство. Израиль, в свою очередь, пытался доказать, что суду стоит отклонить запрос ЮАР о мерах против израильской стороны, в том числе о прекращении военной операции в секторе Газа. Так, израильская защита заявила, что с помощью военной операции в Газе страна стремится "не уничтожить палестинский народ, а защитить свой". Кроме того, Израиль утверждает, что обеспечил поступление гуманитарной помощи в Газу, в том числе грузовиков с едой, и не вводил никаких ограничений на количество воды, которая может поступать в этот район. ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".

https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, юар, гаага, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году