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В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 27.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:14 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/opasnost-1923903292.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 27.01.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T21:14
2024-01-27T21:14
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в Telegram-канале губернатора в 20.10 мск субботы. Жителей просили укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а также спуститься в укрытие. Через 50 минут глава области сообщил об отмене тревоги. "В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал Гладков.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде районе отменили сигнал ракетной опасности спустя 50 минут

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкСиловики в центре Белгорода
Силовики в центре Белгорода - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Силовики в центре Белгорода. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в Telegram-канале губернатора в 20.10 мск субботы. Жителей просили укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а также спуститься в укрытие. Через 50 минут глава области сообщил об отмене тревоги.
"В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал Гладков.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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