https://ria.ru/20240127/opasnost-1923903292.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 27.01.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T21:14

2024-01-27T21:14

2024-01-27T21:14

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в Telegram-канале губернатора в 20.10 мск субботы. Жителей просили укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а также спуститься в укрытие. Через 50 минут глава области сообщил об отмене тревоги. "В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал Гладков.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

белгород

белгородский район

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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков