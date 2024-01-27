https://ria.ru/20240127/oon-1923803144.html

В МИД заявили, что продолжат контакт с Международной морской организацией

В МИД заявили, что продолжат контакт с Международной морской организацией - РИА Новости, 27.01.2024

В МИД заявили, что продолжат контакт с Международной морской организацией

Эксперты из России продолжат тесное взаимодействие с Международной морской организацией ООН, несмотря на неизбрание РФ в ее Совет, Москва не отказывается от... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T07:12

2024-01-27T07:12

2024-01-27T07:12

в мире

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Эксперты из России продолжат тесное взаимодействие с Международной морской организацией ООН, несмотря на неизбрание РФ в ее Совет, Москва не отказывается от выплаты членских взносов, сообщили РИА Новости в российском МИД. В ведомстве напомнили, что "по итогам голосования, состоявшегося в декабре 2023 года в ходе 33-й сессии Ассамблеи Международной морской организации, Россия не вошла в состав ее Совета, куда традиционно избиралась с момента начала работы организации". "Такой результат стал прямым следствием беспрецедентного политического давления западников на государства-члены ИМО, участвовавшие в голосовании", - заявили в министерстве. По данным МИД, "неизбрание России в Совет не скажется на вовлеченности нашей страны в дела организации, включая выплату обязательных членских взносов в бюджет ИМО". В МИД России обратили внимание, что в соответствии с уставными документами за Советом закреплена преимущественно административно-техническая роль, основная же работа ведется в рабочих органах, в рамках которых на широкой коллективной основе создаются и совершенствуются технические стандарты и требования в области международного торгового судоходства. "Российские эксперты продолжат тесное взаимодействие в рамках ИМО по всем аспектам торгового мореплавания, включая проблематику внедрения автономного судовождения, которая вызывает большой интерес в России", - заключили в министерстве. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что Россия является лидером в разработке и широком применении технологий автономного судовождения. По ее словам, российская сторона внимательно следит за обсуждением этой темы на различных международных площадках, включая ИМО, где эта проблематика входит в число приоритетных. Российские эксперты участвуют в этой работе, прежде всего, в части содержательного наполнения положений, касающихся функциональных требований по навигации, дистанционному управлению и связи.

https://ria.ru/20240125/il-1923533746.html

https://ria.ru/20240124/oon-1923112949.html

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в мире, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)