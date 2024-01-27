https://ria.ru/20240127/odkb-1923830178.html

Генсек ОДКБ почтил память солдат-освободителей Ленинграда

Генсек ОДКБ почтил память солдат-освободителей Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2024

Генсек ОДКБ почтил память солдат-освободителей Ленинграда

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов в 80-ю годовщину освобождения Ленинграда от блокады заявил, что народы государств ОДКБ свято хранят... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T12:06

2024-01-27T12:06

2024-01-27T12:06

общество

ленинград

северная африка

евразия

имангали тасмагамбетов

одкб

блокада ленинграда (1941-1944)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов в 80-ю годовщину освобождения Ленинграда от блокады заявил, что народы государств ОДКБ свято хранят историческую правду о Великой Отечественной войне и героизме советского солдата-освободителя, а представители организации склоняют голову перед памятью жертв нацизма и мужеством непокоренного Ленинграда. "Сегодня – 80-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 79-я годовщина освобождения советскими войсками узников концлагеря Освенцим. Вместе с участниками петербургской конференции все мы склоняем голову перед памятью жертв нацизма и мужеством непокоренного Ленинграда. Народы государств ОДКБ свято хранят историческую правду о Великой Отечественной войне и героизме советского солдата-освободителя, о совместной борьбе против нацизма и нашей общей Великой Победе", - заявил Тасмагамбетов в приветствии участникам XIV Международной научной конференции "Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности от Восточной Азии до Северной Африки: итоги 2023 года". Генеральный секретарь ОДКБ отметил, что "сбережение исторической памяти, исторической правды необходимо для строительства безопасного, достойного будущего государств Евразии и всего мира".

https://ria.ru/20240127/leningrad-1923827943.html

ленинград

северная африка

евразия

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общество, ленинград, северная африка, евразия, имангали тасмагамбетов, одкб, блокада ленинграда (1941-1944)