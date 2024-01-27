Генсек ОДКБ почтил память солдат-освободителей Ленинграда
Генсек ОДКБ Тасмагамбетов почтил память солдат-освободителей Ленинграда
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВечный огонь у монумента "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады
Вечный огонь у монумента "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов в 80-ю годовщину освобождения Ленинграда от блокады заявил, что народы государств ОДКБ свято хранят историческую правду о Великой Отечественной войне и героизме советского солдата-освободителя, а представители организации склоняют голову перед памятью жертв нацизма и мужеством непокоренного Ленинграда.
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"Сегодня – 80-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 79-я годовщина освобождения советскими войсками узников концлагеря Освенцим. Вместе с участниками петербургской конференции все мы склоняем голову перед памятью жертв нацизма и мужеством непокоренного Ленинграда. Народы государств ОДКБ свято хранят историческую правду о Великой Отечественной войне и героизме советского солдата-освободителя, о совместной борьбе против нацизма и нашей общей Великой Победе", - заявил Тасмагамбетов в приветствии участникам XIV Международной научной конференции "Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности от Восточной Азии до Северной Африки: итоги 2023 года".
Генеральный секретарь ОДКБ отметил, что "сбережение исторической памяти, исторической правды необходимо для строительства безопасного, достойного будущего государств Евразии и всего мира".