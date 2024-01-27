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Генсек ОДКБ почтил память солдат-освободителей Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2024
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12:06 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/odkb-1923830178.html
Генсек ОДКБ почтил память солдат-освободителей Ленинграда
Генсек ОДКБ почтил память солдат-освободителей Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2024
Генсек ОДКБ почтил память солдат-освободителей Ленинграда
Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов в 80-ю годовщину освобождения Ленинграда от блокады заявил, что народы государств ОДКБ свято хранят... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T12:06
2024-01-27T12:06
общество
ленинград
северная африка
евразия
имангали тасмагамбетов
одкб
блокада ленинграда (1941-1944)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов в 80-ю годовщину освобождения Ленинграда от блокады заявил, что народы государств ОДКБ свято хранят историческую правду о Великой Отечественной войне и героизме советского солдата-освободителя, а представители организации склоняют голову перед памятью жертв нацизма и мужеством непокоренного Ленинграда. "Сегодня – 80-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 79-я годовщина освобождения советскими войсками узников концлагеря Освенцим. Вместе с участниками петербургской конференции все мы склоняем голову перед памятью жертв нацизма и мужеством непокоренного Ленинграда. Народы государств ОДКБ свято хранят историческую правду о Великой Отечественной войне и героизме советского солдата-освободителя, о совместной борьбе против нацизма и нашей общей Великой Победе", - заявил Тасмагамбетов в приветствии участникам XIV Международной научной конференции "Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности от Восточной Азии до Северной Африки: итоги 2023 года". Генеральный секретарь ОДКБ отметил, что "сбережение исторической памяти, исторической правды необходимо для строительства безопасного, достойного будущего государств Евразии и всего мира".
https://ria.ru/20240127/leningrad-1923827943.html
ленинград
северная африка
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общество, ленинград, северная африка, евразия, имангали тасмагамбетов, одкб, блокада ленинграда (1941-1944)
Общество, Ленинград, Северная Африка, Евразия, Имангали Тасмагамбетов, ОДКБ, Блокада Ленинграда (1941-1944)
Генсек ОДКБ почтил память солдат-освободителей Ленинграда

Генсек ОДКБ Тасмагамбетов почтил память солдат-освободителей Ленинграда

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВечный огонь у монумента "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады
Вечный огонь у монумента Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вечный огонь у монумента "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов в 80-ю годовщину освобождения Ленинграда от блокады заявил, что народы государств ОДКБ свято хранят историческую правду о Великой Отечественной войне и героизме советского солдата-освободителя, а представители организации склоняют голову перед памятью жертв нацизма и мужеством непокоренного Ленинграда.
«
"Сегодня – 80-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 79-я годовщина освобождения советскими войсками узников концлагеря Освенцим. Вместе с участниками петербургской конференции все мы склоняем голову перед памятью жертв нацизма и мужеством непокоренного Ленинграда. Народы государств ОДКБ свято хранят историческую правду о Великой Отечественной войне и героизме советского солдата-освободителя, о совместной борьбе против нацизма и нашей общей Великой Победе", - заявил Тасмагамбетов в приветствии участникам XIV Международной научной конференции "Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности от Восточной Азии до Северной Африки: итоги 2023 года".
Генеральный секретарь ОДКБ отметил, что "сбережение исторической памяти, исторической правды необходимо для строительства безопасного, достойного будущего государств Евразии и всего мира".
Памятные мероприятия по случаю Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Матвиенко возложила венок к монументу на 80-летие освобождения Ленинграда
Вчера, 11:50
 
ОбществоЛенинградСеверная АфрикаЕвразияИмангали ТасмагамбетовОДКББлокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
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