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Шиитские группировки заявили об обстреле американских баз в Сирии и Ираке
Шиитские группировки заявили об обстреле американских баз в Сирии и Ираке - РИА Новости, 27.01.2024
Шиитские группировки заявили об обстреле американских баз в Сирии и Ираке
Иракские шиитские вооруженные формирования обстреляли в субботу две американские военные базы в Сирии и Ираке в ответ на действия израильской армии в секторе... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T22:38
2024-01-27T22:38
2024-01-27T22:38
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ТУНИС, 27 янв - РИА Новости. Иракские шиитские вооруженные формирования обстреляли в субботу две американские военные базы в Сирии и Ираке в ответ на действия израильской армии в секторе Газа и их поддержку со стороны США, говорится в заявлениях группировок в их Telegram-канале. Согласно заявлениям группировок, называющих себя "Исламским сопротивлением", атакам подверглись американская база на месторождении "Конико" в Сирии, а также база Айн аль-Асад на западе Ирака. Американские военные базы в Ираке и Сирии за последнее время неоднократно подвергалась нападениям, ответственность за которые взяли на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
https://ria.ru/20240117/blizhniy_vostok-1921718767.html
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в мире, ирак, сирия, сша
Шиитские группировки заявили об обстреле американских баз в Сирии и Ираке
Шиитские группировки заявили об обстреле двух американских баз в Сирии и Ираке
ТУНИС, 27 янв - РИА Новости. Иракские шиитские вооруженные формирования обстреляли в субботу две американские военные базы в Сирии и Ираке в ответ на действия израильской армии в секторе Газа и их поддержку со стороны США, говорится в заявлениях группировок в их Telegram-канале.
Согласно заявлениям группировок, называющих себя "Исламским сопротивлением", атакам подверглись американская база на месторождении "Конико" в Сирии, а также база Айн аль-Асад на западе Ирака.
Американские военные базы в Ираке и Сирии за последнее время неоднократно подвергалась нападениям, ответственность за которые взяли на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
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