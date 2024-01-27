https://ria.ru/20240127/obstrel-1923903621.html

ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области

ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области - РИА Новости, 27.01.2024

ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области

Украинские военные третий раз за день обстреливают село Новая Таволжанка Шебекинского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T21:22

2024-01-27T21:22

2024-01-27T21:22

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg

БЕЛГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Украинские военные третий раз за день обстреливают село Новая Таволжанка Шебекинского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее днем глава региона заявил, что ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка, различные разрушения выявлены в трех частных домовладениях. Позже он написал, что четыре взрывных устройства были сброшены с украинского дрона-камикадзе на дома и автомобили. "ВСУ вновь обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под отключение попадают абоненты 4 улиц в селе", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что к ликвидации последствий оперативные и аварийные службы приступят после согласования с министерством обороны. Село Новая Таволжанка расположено в полукилометре от украинской границы. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.

белгородская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия