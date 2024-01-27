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Украинские войска атаковали Донецк с помощью беспилотника

Украинские войска атаковали Донецк с помощью беспилотника - РИА Новости, 27.01.2024

Украинские войска атаковали Донецк с помощью беспилотника

Украинские войска в 16.20 (совпадает с мск) вновь атаковали Донецк с помощью БПЛА, зафиксированы сбросы взрывоопасных предметов (ВОП) на Кировский район города, РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T17:02

2024-01-27T17:02

2024-01-27T17:02

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска в 16.20 (совпадает с мск) вновь атаковали Донецк с помощью БПЛА, зафиксированы сбросы взрывоопасных предметов (ВОП) на Кировский район города, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.20 - город Донецк (Кировский район): сбросы ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Ранее в субботу представительство сообщало о сбросах ВОП в Петровском районе города.

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия