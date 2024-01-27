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Украинские войска атаковали Донецк с помощью беспилотника
Украинские войска атаковали Донецк с помощью беспилотника - РИА Новости, 27.01.2024
Украинские войска атаковали Донецк с помощью беспилотника
Украинские войска в 16.20 (совпадает с мск) вновь атаковали Донецк с помощью БПЛА, зафиксированы сбросы взрывоопасных предметов (ВОП) на Кировский район города, РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T17:02
2024-01-27T17:02
2024-01-27T17:02
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска в 16.20 (совпадает с мск) вновь атаковали Донецк с помощью БПЛА, зафиксированы сбросы взрывоопасных предметов (ВОП) на Кировский район города, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.20 - город Донецк (Кировский район): сбросы ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Ранее в субботу представительство сообщало о сбросах ВОП в Петровском районе города.
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска атаковали Донецк с помощью беспилотника
Представительство ДНР: ВСУ сбросили боеприпасы с беспилотника на Донецк