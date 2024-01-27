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Гладков рассказал о последствиях украинского обстрела в белгородском селе
Гладков рассказал о последствиях украинского обстрела в белгородском селе - РИА Новости, 27.01.2024
Гладков рассказал о последствиях украинского обстрела в белгородском селе
Четыре взрывных устройства было сброшено с украинского дрона-камикадзе в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T16:48
2024-01-27T16:48
2024-01-27T16:48
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
харьковская область
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 27 янв — РИА Новости. Четыре взрывных устройства было сброшено с украинского дрона-камикадзе в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось повторной атаке со стороны ВСУ, в этот раз с помощью дронов-камикадзе. Слава богу, обошлось без пострадавших. В результате первого взрыва повреждено одно частное домовладение", — написал Гладков.Губернатор добавил, что во время второго сброса один легковой автомобиль получил повреждения. В результате третьего сброса взрывное устройство упало на автомобиль, но не взорвалось. Также еще один снаряд был сброшен с беспилотника на машину, что привело к ее возгоранию. "Оперативные службы и саперная группа в ближайшее время приступят к ликвидации последствий", — уточнил глава региона. Село Новая Таволжанка расположено в полукилометре от украинской границы. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Харьковская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Гладков рассказал о последствиях украинского обстрела в белгородском селе
Гладков: ВСУ сбросили на село Новая Таволжанка 4 взрывных устройства