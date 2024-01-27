https://ria.ru/20240127/obstrel-1923869531.html

Гладков рассказал о последствиях украинского обстрела в белгородском селе

Гладков рассказал о последствиях украинского обстрела в белгородском селе - РИА Новости, 27.01.2024

Гладков рассказал о последствиях украинского обстрела в белгородском селе

Четыре взрывных устройства было сброшено с украинского дрона-камикадзе в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T16:48

2024-01-27T16:48

2024-01-27T16:48

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

харьковская область

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 27 янв — РИА Новости. Четыре взрывных устройства было сброшено с украинского дрона-камикадзе в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось повторной атаке со стороны ВСУ, в этот раз с помощью дронов-камикадзе. Слава богу, обошлось без пострадавших. В результате первого взрыва повреждено одно частное домовладение", — написал Гладков.Губернатор добавил, что во время второго сброса один легковой автомобиль получил повреждения. В результате третьего сброса взрывное устройство упало на автомобиль, но не взорвалось. Также еще один снаряд был сброшен с беспилотника на машину, что привело к ее возгоранию. "Оперативные службы и саперная группа в ближайшее время приступят к ликвидации последствий", — уточнил глава региона. Село Новая Таволжанка расположено в полукилометре от украинской границы. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

белгородская область

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белгородская область, происшествия, харьковская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины