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Украинские войска выпустили 15 снарядов по ДНР - РИА Новости, 27.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:53 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/obstrel-1923853540.html
Украинские войска выпустили 15 снарядов по ДНР
Украинские войска выпустили 15 снарядов по ДНР - РИА Новости, 27.01.2024
Украинские войска выпустили 15 снарядов по ДНР
Украинские войска выпустили 15 снарядов по Донецку и Горловке, а также осуществили сброс взрывоопасного предмета с БПЛА в Петровском районе Донецка, сообщило в... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T14:53
2024-01-27T14:53
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
петровский район
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 снарядов по Донецку и Горловке, а также осуществили сброс взрывоопасного предмета с БПЛА в Петровском районе Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 14.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства. Донецк подвергся обстрелам с 09.05 по 13.35, по нему выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров, а в 13.40 в Петровском районе города произошел сброс взрывоопасного предмета с БПЛА. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240126/zelenskiy-1923594418.html
донецк
горловка
петровский район
донецкая народная республика
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донецк, горловка, петровский район, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Петровский район, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска выпустили 15 снарядов по ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 15 снарядов по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 снарядов по Донецку и Горловке, а также осуществили сброс взрывоопасного предмета с БПЛА в Петровском районе Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 14.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства.
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Донецк подвергся обстрелам с 09.05 по 13.35, по нему выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров, а в 13.40 в Петровском районе города произошел сброс взрывоопасного предмета с БПЛА.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаПетровский районСЦККДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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