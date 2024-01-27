https://ria.ru/20240127/obstrel-1923807487.html

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 27.01.2024

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T08:40

2024-01-27T08:40

2024-01-27T08:40

специальная военная операция на украине

горловка

сцкк

происшествия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.35 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, ведомство сообщает, что украинские войска в пятницу с 23.00 по 23.10 мск выпустили два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров и два снаряда калибра 152 миллиметра по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхана Омара, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20240126/mina-1923743117.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, сцкк, происшествия, донецкая народная республика