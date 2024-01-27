https://ria.ru/20240127/oae-1923649148.html

Названы самые популярные страны для путешествий в январе

Названы самые популярные страны для путешествий в январе - РИА Новости, 27.01.2024

Названы самые популярные страны для путешествий в январе

Определены самые востребованные направления дальнего зарубежья для путешествий туристов в январе, сообщает МТС Travel. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T06:09

2024-01-27T06:09

2024-01-27T06:09

туризм

туризм

новости - туризм

турция

египет

оаэ

китай

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Определены самые востребованные направления дальнего зарубежья для путешествий туристов в январе, сообщает МТС Travel.Специалисты сервиса бронирования отелей проанализировали поездки пользователей и выяснили, что впервые с 2021 года ОАЭ обогнали по числу визитов Турцию. На Ближний Восток в первый месяц года отправились почти 18 процентов туристов. За год число путешествий в Арабские Эмираты выросло на четверть, а в последние три года — в 5,5 раза.Таиланд в январе оказался на втором месте списка, там отдохнули 15 процентов пользователей.Достопримечательностями Стамбула и побережьем Антальи заинтересовались 14 процентов туристов. В Египет поехал каждый десятый самостоятельный путешественник, а восемь процентов выбрали для январских каникул Китай.В 2023 и 2021 годах первую строчку в рейтинге занимала Турция, в 2022 году лидером был Египет.

https://ria.ru/20231103/oae-1906952910.html

турция

египет

оаэ

китай

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, турция, египет, оаэ, китай