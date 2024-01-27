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Названы самые популярные страны для путешествий в январе - РИА Новости, 27.01.2024
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Туризм
 
06:09 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/oae-1923649148.html
Названы самые популярные страны для путешествий в январе
Названы самые популярные страны для путешествий в январе - РИА Новости, 27.01.2024
Названы самые популярные страны для путешествий в январе
Определены самые востребованные направления дальнего зарубежья для путешествий туристов в январе, сообщает МТС Travel. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T06:09
2024-01-27T06:09
туризм
туризм
новости - туризм
турция
египет
оаэ
китай
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Определены самые востребованные направления дальнего зарубежья для путешествий туристов в январе, сообщает МТС Travel.Специалисты сервиса бронирования отелей проанализировали поездки пользователей и выяснили, что впервые с 2021 года ОАЭ обогнали по числу визитов Турцию. На Ближний Восток в первый месяц года отправились почти 18 процентов туристов. За год число путешествий в Арабские Эмираты выросло на четверть, а в последние три года — в 5,5 раза.Таиланд в январе оказался на втором месте списка, там отдохнули 15 процентов пользователей.Достопримечательностями Стамбула и побережьем Антальи заинтересовались 14 процентов туристов. В Египет поехал каждый десятый самостоятельный путешественник, а восемь процентов выбрали для январских каникул Китай.В 2023 и 2021 годах первую строчку в рейтинге занимала Турция, в 2022 году лидером был Египет.
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туризм, новости - туризм, турция, египет, оаэ, китай
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Египет, ОАЭ, Китай
Названы самые популярные страны для путешествий в январе

Эксперты: по числу туристов из России в январе ОАЭ впервые обогнали Турцию

© iStock.com / bluesky85Отель Burj Al Arab с пляжем в Дубае
Отель Burj Al Arab с пляжем в Дубае - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© iStock.com / bluesky85
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Определены самые востребованные направления дальнего зарубежья для путешествий туристов в январе, сообщает МТС Travel.
Специалисты сервиса бронирования отелей проанализировали поездки пользователей и выяснили, что впервые с 2021 года ОАЭ обогнали по числу визитов Турцию. На Ближний Восток в первый месяц года отправились почти 18 процентов туристов. За год число путешествий в Арабские Эмираты выросло на четверть, а в последние три года — в 5,5 раза.
Таиланд в январе оказался на втором месте списка, там отдохнули 15 процентов пользователей.
Достопримечательностями Стамбула и побережьем Антальи заинтересовались 14 процентов туристов. В Египет поехал каждый десятый самостоятельный путешественник, а восемь процентов выбрали для январских каникул Китай.
В 2023 и 2021 годах первую строчку в рейтинге занимала Турция, в 2022 году лидером был Египет.
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