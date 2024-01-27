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Россия поставила около 200 миллионов тонн нефти в страны АТР в 2023 году - РИА Новости, 27.01.2024
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16:45 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/neft-1923868737.html
Россия поставила около 200 миллионов тонн нефти в страны АТР в 2023 году
Россия поставила около 200 миллионов тонн нефти в страны АТР в 2023 году - РИА Новости, 27.01.2024
Россия поставила около 200 миллионов тонн нефти в страны АТР в 2023 году
Россия экспортировала в прошедшем году 193 миллиона тонн нефти в страны Азиатско-тихоокеанского региона (АТР), следует из презентации первого замминистра... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T16:45
2024-01-27T16:45
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия экспортировала в прошедшем году 193 миллиона тонн нефти в страны Азиатско-тихоокеанского региона (АТР), следует из презентации первого замминистра энергетики Павла Сорокина, представленной на выставке-форуме "Россия". Согласно одному из слайдов, экспорт нефти в страны АТР по итогам 2023 года составил 193 миллиона тонн, общая добыча нефти в РФ - 531 миллион тонн. На новых месторождениях добыча нефти в прошедшем году была на уровне 103 миллиона тонн (в 2020 году - 77 миллионов). Данных по добыче за 2022 год не приводится. В то же время общая добыча в 2020 году составляла 513 миллионов тонн, в 2010 году - 505 миллионов. При этом экспорт нефти в Азию в 2020 году составлял 87 миллионов тонн, в 2013 году - 25 миллионов, также следует из презентации.
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экономика, атр, россия, азия, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Экономика, АТР, Россия, Азия, Выставка-форум "Россия"
Россия поставила около 200 миллионов тонн нефти в страны АТР в 2023 году

Минэнерго: Россия экспортировала 193 млн т нефти в страны АТР в 2023 году

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия экспортировала в прошедшем году 193 миллиона тонн нефти в страны Азиатско-тихоокеанского региона (АТР), следует из презентации первого замминистра энергетики Павла Сорокина, представленной на выставке-форуме "Россия".
Согласно одному из слайдов, экспорт нефти в страны АТР по итогам 2023 года составил 193 миллиона тонн, общая добыча нефти в РФ - 531 миллион тонн. На новых месторождениях добыча нефти в прошедшем году была на уровне 103 миллиона тонн (в 2020 году - 77 миллионов).
Данных по добыче за 2022 год не приводится. В то же время общая добыча в 2020 году составляла 513 миллионов тонн, в 2010 году - 505 миллионов.
При этом экспорт нефти в Азию в 2020 году составлял 87 миллионов тонн, в 2013 году - 25 миллионов, также следует из презентации.
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