https://ria.ru/20240127/neft-1923868737.html
Россия поставила около 200 миллионов тонн нефти в страны АТР в 2023 году
Россия поставила около 200 миллионов тонн нефти в страны АТР в 2023 году - РИА Новости, 27.01.2024
Россия поставила около 200 миллионов тонн нефти в страны АТР в 2023 году
Россия экспортировала в прошедшем году 193 миллиона тонн нефти в страны Азиатско-тихоокеанского региона (АТР), следует из презентации первого замминистра... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T16:45
2024-01-27T16:45
2024-01-27T16:45
выставка-форум "россия"
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выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия экспортировала в прошедшем году 193 миллиона тонн нефти в страны Азиатско-тихоокеанского региона (АТР), следует из презентации первого замминистра энергетики Павла Сорокина, представленной на выставке-форуме "Россия". Согласно одному из слайдов, экспорт нефти в страны АТР по итогам 2023 года составил 193 миллиона тонн, общая добыча нефти в РФ - 531 миллион тонн. На новых месторождениях добыча нефти в прошедшем году была на уровне 103 миллиона тонн (в 2020 году - 77 миллионов). Данных по добыче за 2022 год не приводится. В то же время общая добыча в 2020 году составляла 513 миллионов тонн, в 2010 году - 505 миллионов. При этом экспорт нефти в Азию в 2020 году составлял 87 миллионов тонн, в 2013 году - 25 миллионов, также следует из презентации.
https://ria.ru/20240116/neft-1921490766.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, атр, россия, азия, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Экономика, АТР, Россия, Азия, Выставка-форум "Россия"
Россия поставила около 200 миллионов тонн нефти в страны АТР в 2023 году
Минэнерго: Россия экспортировала 193 млн т нефти в страны АТР в 2023 году
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия экспортировала в прошедшем году 193 миллиона тонн нефти в страны Азиатско-тихоокеанского региона (АТР), следует из презентации первого замминистра энергетики Павла Сорокина, представленной на выставке-форуме "Россия".
Согласно одному из слайдов, экспорт нефти в страны АТР по итогам 2023 года составил 193 миллиона тонн, общая добыча нефти в РФ - 531 миллион тонн. На новых месторождениях добыча нефти в прошедшем году была на уровне 103 миллиона тонн (в 2020 году - 77 миллионов).
Данных по добыче за 2022 год не приводится. В то же время общая добыча в 2020 году составляла 513 миллионов тонн, в 2010 году - 505 миллионов.
При этом экспорт нефти в Азию в 2020 году составлял 87 миллионов тонн, в 2013 году - 25 миллионов, также следует из презентации.
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