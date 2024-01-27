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"Газпром нефть" нарастила производство нефтепродуктов - РИА Новости, 27.01.2024
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14:54 27.01.2024 (обновлено: 22:28 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/neft-1923853707.html
"Газпром нефть" нарастила производство нефтепродуктов
"Газпром нефть" нарастила производство нефтепродуктов - РИА Новости, 27.01.2024
"Газпром нефть" нарастила производство нефтепродуктов
"Газпром нефть" в прошедшем году нарастила производство нефтепродуктов, планирует рост и в текущем году, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T14:54
2024-01-27T22:28
выставка-форум "россия"
экономика
газпром
александр дюков
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. "Газпром нефть" в прошедшем году нарастила производство нефтепродуктов, планирует рост и в текущем году, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков."Мы планировали и существенно увеличили (нефтепереработку – ред.)", – сказал Дюков об итогах 2023 года на Дне энергетики в рамках выставки-форума "Россия"."В этом году мы планируем увеличить объемы переработки и выпуск светлых нефтепродуктов и дизельного топлива, и автобензинов", – добавил он.Инвестиционная программа останется на том же уровне, что и в предыдущем году", - отметил Дюков.В прошлом году глава "Газпром нефти" сообщал, что компания планирует сохранить объем инвестиционной программы в 2023 году на уровне 2022 года. В 2022 году компания прогнозировала, что объем финансирования инвестпрограммы составит более 500 миллиардов рублей.В середине января Минэнерго РФ разработало меры для бесперебойного обеспечения топливом внутреннего рынка: планируется сократить экспорт и переориентировать поставки нефтекомпаний. Инициатива была выдвинута в ответ на ситуацию с временной остановкой работы технологической установки на НПЗ "Лукойла" в Нижегородской области.Правительство затем сообщило, что нефтяные компании планируют наращивать производство бензина и дизтоплива в 2024 году, а также будут оптимизировать сроки и график ремонтов НПЗ.
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экономика, газпром, александр дюков, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Экономика, Газпром, Александр Дюков, Выставка-форум "Россия"
"Газпром нефть" нарастила производство нефтепродуктов

Дюков: "Газпром нефть" в 2023 году нарастила производство нефтепродуктов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРаботник на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) "Газпром нефть"
Работник на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) Газпром нефть - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работник на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) "Газпром нефть". Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. "Газпром нефть" в прошедшем году нарастила производство нефтепродуктов, планирует рост и в текущем году, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.
"Мы планировали и существенно увеличили (нефтепереработку – ред.)", – сказал Дюков об итогах 2023 года на Дне энергетики в рамках выставки-форума "Россия".
"В этом году мы планируем увеличить объемы переработки и выпуск светлых нефтепродуктов и дизельного топлива, и автобензинов", – добавил он.
Инвестиционная программа останется на том же уровне, что и в предыдущем году", - отметил Дюков.
В прошлом году глава "Газпром нефти" сообщал, что компания планирует сохранить объем инвестиционной программы в 2023 году на уровне 2022 года. В 2022 году компания прогнозировала, что объем финансирования инвестпрограммы составит более 500 миллиардов рублей.
В середине января Минэнерго РФ разработало меры для бесперебойного обеспечения топливом внутреннего рынка: планируется сократить экспорт и переориентировать поставки нефтекомпаний. Инициатива была выдвинута в ответ на ситуацию с временной остановкой работы технологической установки на НПЗ "Лукойла" в Нижегородской области.
Правительство затем сообщило, что нефтяные компании планируют наращивать производство бензина и дизтоплива в 2024 году, а также будут оптимизировать сроки и график ремонтов НПЗ.
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