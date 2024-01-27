https://ria.ru/20240127/neft-1923853707.html

"Газпром нефть" нарастила производство нефтепродуктов

"Газпром нефть" нарастила производство нефтепродуктов - РИА Новости, 27.01.2024

"Газпром нефть" нарастила производство нефтепродуктов

"Газпром нефть" в прошедшем году нарастила производство нефтепродуктов, планирует рост и в текущем году, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T14:54

2024-01-27T14:54

2024-01-27T22:28

выставка-форум "россия"

экономика

газпром

александр дюков

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. "Газпром нефть" в прошедшем году нарастила производство нефтепродуктов, планирует рост и в текущем году, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков."Мы планировали и существенно увеличили (нефтепереработку – ред.)", – сказал Дюков об итогах 2023 года на Дне энергетики в рамках выставки-форума "Россия"."В этом году мы планируем увеличить объемы переработки и выпуск светлых нефтепродуктов и дизельного топлива, и автобензинов", – добавил он.Инвестиционная программа останется на том же уровне, что и в предыдущем году", - отметил Дюков.В прошлом году глава "Газпром нефти" сообщал, что компания планирует сохранить объем инвестиционной программы в 2023 году на уровне 2022 года. В 2022 году компания прогнозировала, что объем финансирования инвестпрограммы составит более 500 миллиардов рублей.В середине января Минэнерго РФ разработало меры для бесперебойного обеспечения топливом внутреннего рынка: планируется сократить экспорт и переориентировать поставки нефтекомпаний. Инициатива была выдвинута в ответ на ситуацию с временной остановкой работы технологической установки на НПЗ "Лукойла" в Нижегородской области.Правительство затем сообщило, что нефтяные компании планируют наращивать производство бензина и дизтоплива в 2024 году, а также будут оптимизировать сроки и график ремонтов НПЗ.

https://ria.ru/20240104/poryadok-1919602071.html

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экономика, газпром, александр дюков, выставка-форум "россия"