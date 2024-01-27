https://ria.ru/20240127/neft-1923853045.html

Спрос на нефть в мире продолжит расти, заявил глава "Газпром нефти"

Спрос на нефть в мире продолжит расти, заявил глава "Газпром нефти" - РИА Новости, 27.01.2024

Спрос на нефть в мире продолжит расти, заявил глава "Газпром нефти"

Заката нефтяного рынка пока не будет: мировой спрос на нефть продолжит расти, об этом говорят многие фундаментальные факторы, считает глава "Газпром нефти"... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T14:50

2024-01-27T14:50

2024-01-27T14:50

выставка-форум "россия"

экономика

александр дюков

газпром

выставка-форум "россия"

россия

газпром нефть

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923852234_93:425:2978:2048_1920x0_80_0_0_ff6b80b0c24133daaaba0d5e51d2774c.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Заката нефтяного рынка пока не будет: мировой спрос на нефть продолжит расти, об этом говорят многие фундаментальные факторы, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков. Дюков в своем выступлении на Дне энергетики на выставке "Россия" отметил, что нефтяная отрасль очень важна для современной мировой экономики. "Безусловно многие фундаментальные факторы говорят о том, что спрос на нефть продолжит расти: об этом говорит рост населения планеты, рост экономики, прежде всего азиатской, безусловно, мы видим рост спроса со стороны нефтехимии, растет потребность в авиакеросине", - пояснил Дюков. Он отметил, что есть разные прогнозы о спросе на нефть, например, некоторые аналитики говорят о скором закате нефтяного рынка. "Этим прогнозам уже не один год. Уже в 2020 году ряд аналитиков говорили, что пик потребления уже пройден и дальше оно будет только снижаться. Но прошло 4 года - и мы видим, что рынок восстановился, потребление растет", - подчеркнул глава компании. Также многие аналитики уверенно говорят, отметил Дюков, что достижение пика потребления, если и произойдет, то не раньше следующего десятилетия. "В принципе, скорее всего, это консервативный прогноз", - прокомментировал он.

https://ria.ru/20240116/neft-1921490766.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, александр дюков, газпром, выставка-форум "россия", россия, газпром нефть