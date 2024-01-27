https://ria.ru/20240127/neft-1923853045.html
Спрос на нефть в мире продолжит расти, заявил глава "Газпром нефти"
Спрос на нефть в мире продолжит расти, заявил глава "Газпром нефти" - РИА Новости, 27.01.2024
Спрос на нефть в мире продолжит расти, заявил глава "Газпром нефти"
Заката нефтяного рынка пока не будет: мировой спрос на нефть продолжит расти, об этом говорят многие фундаментальные факторы, считает глава "Газпром нефти"... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T14:50
2024-01-27T14:50
2024-01-27T14:50
выставка-форум "россия"
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александр дюков
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Заката нефтяного рынка пока не будет: мировой спрос на нефть продолжит расти, об этом говорят многие фундаментальные факторы, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков. Дюков в своем выступлении на Дне энергетики на выставке "Россия" отметил, что нефтяная отрасль очень важна для современной мировой экономики. "Безусловно многие фундаментальные факторы говорят о том, что спрос на нефть продолжит расти: об этом говорит рост населения планеты, рост экономики, прежде всего азиатской, безусловно, мы видим рост спроса со стороны нефтехимии, растет потребность в авиакеросине", - пояснил Дюков. Он отметил, что есть разные прогнозы о спросе на нефть, например, некоторые аналитики говорят о скором закате нефтяного рынка. "Этим прогнозам уже не один год. Уже в 2020 году ряд аналитиков говорили, что пик потребления уже пройден и дальше оно будет только снижаться. Но прошло 4 года - и мы видим, что рынок восстановился, потребление растет", - подчеркнул глава компании. Также многие аналитики уверенно говорят, отметил Дюков, что достижение пика потребления, если и произойдет, то не раньше следующего десятилетия. "В принципе, скорее всего, это консервативный прогноз", - прокомментировал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр дюков, газпром, выставка-форум "россия", россия, газпром нефть
Выставка-форум "Россия", Экономика, Александр Дюков, Газпром, Выставка-форум "Россия", Россия, Газпром нефть
Спрос на нефть в мире продолжит расти, заявил глава "Газпром нефти"
Дюков: спрос на нефть в мире продолжит расти, о чем говорит ряд факторов
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Заката нефтяного рынка пока не будет: мировой спрос на нефть продолжит расти, об этом говорят многие фундаментальные факторы, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
Дюков в своем выступлении на Дне энергетики на выставке "Россия" отметил, что нефтяная отрасль очень важна для современной мировой экономики.
«
"Безусловно многие фундаментальные факторы говорят о том, что спрос на нефть продолжит расти: об этом говорит рост населения планеты, рост экономики, прежде всего азиатской, безусловно, мы видим рост спроса со стороны нефтехимии, растет потребность в авиакеросине", - пояснил Дюков.
Он отметил, что есть разные прогнозы о спросе на нефть, например, некоторые аналитики говорят о скором закате нефтяного рынка. "Этим прогнозам уже не один год. Уже в 2020 году ряд аналитиков говорили, что пик потребления уже пройден и дальше оно будет только снижаться. Но прошло 4 года - и мы видим, что рынок восстановился, потребление растет", - подчеркнул глава компании.
Также многие аналитики уверенно говорят, отметил Дюков, что достижение пика потребления, если и произойдет, то не раньше следующего десятилетия. "В принципе, скорее всего, это консервативный прогноз", - прокомментировал он.
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