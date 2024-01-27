https://ria.ru/20240127/natsizm-1923875426.html
Россия сделает все, чтобы искоренить нацизм, заявил Путин
Россия сделает все, чтобы искоренить нацизм, заявил Путин - РИА Новости, 27.01.2024
Россия сделает все, чтобы искоренить нацизм, заявил Путин
Россия сделает все, чтобы пресечь нацизм и окончательно искоренить его, последователи нацистских палачей обречены, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T17:20
2024-01-27T17:20
2024-01-27T23:10
россия
в мире
владимир путин
блокада ленинграда (1941-1944)
вторая мировая война (1939-1945)
великая отечественная война (1941-1945)
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ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН (Ленинградская обл.), 27 янв — РИА Новости. Россия сделает все, чтобы пресечь нацизм и окончательно искоренить его, последователи нацистских палачей обречены, заявил президент России Владимир Путин."Мы сделаем все, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. Последователи нацистских палачей, как бы они себя сегодня ни называли, обречены", — подчеркнул Путин в субботу на церемонии открытия Мемориала жертвам нацистского геноцида в СССР в годы Великой Отечественной войны.По его словам, "ничто не сможет остановить стремление миллионов людей — не только в нашей стране, но и на всей планете — к подлинной свободе, справедливости, миру и безопасности"."Светлая память всем погибшим. Слава советскому солдату, сокрушившему нацизм", — заявил Путин.
https://ria.ru/20240127/leningrad-1923741292.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, владимир путин, блокада ленинграда (1941-1944), вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945)
Россия, В мире, Владимир Путин, Блокада Ленинграда (1941-1944), Вторая мировая война (1939-1945), Великая Отечественная война (1941-1945)
Россия сделает все, чтобы искоренить нацизм, заявил Путин
Путин: Россия сделает все, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм