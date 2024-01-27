Рейтинг@Mail.ru
Россия сделает все, чтобы искоренить нацизм, заявил Путин - РИА Новости, 27.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 27.01.2024 (обновлено: 23:10 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/natsizm-1923875426.html
Россия сделает все, чтобы искоренить нацизм, заявил Путин
Россия сделает все, чтобы искоренить нацизм, заявил Путин - РИА Новости, 27.01.2024
Россия сделает все, чтобы искоренить нацизм, заявил Путин
Россия сделает все, чтобы пресечь нацизм и окончательно искоренить его, последователи нацистских палачей обречены, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T17:20
2024-01-27T23:10
россия
в мире
владимир путин
блокада ленинграда (1941-1944)
вторая мировая война (1939-1945)
великая отечественная война (1941-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923875150_0:298:2792:1869_1920x0_80_0_0_89076b31f925c81831588d69b872cb88.jpg
ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН (Ленинградская обл.), 27 янв — РИА Новости. Россия сделает все, чтобы пресечь нацизм и окончательно искоренить его, последователи нацистских палачей обречены, заявил президент России Владимир Путин.&quot;Мы сделаем все, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. Последователи нацистских палачей, как бы они себя сегодня ни называли, обречены&quot;, — подчеркнул Путин в субботу на церемонии открытия Мемориала жертвам нацистского геноцида в СССР в годы Великой Отечественной войны.По его словам, "ничто не сможет остановить стремление миллионов людей — не только в нашей стране, но и на всей планете — к подлинной свободе, справедливости, миру и безопасности"."Светлая память всем погибшим. Слава советскому солдату, сокрушившему нацизм", — заявил Путин.
https://ria.ru/20240127/leningrad-1923741292.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923875150_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_8f19f9951d242b810e7caebfa581d684.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, владимир путин, блокада ленинграда (1941-1944), вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945)
Россия, В мире, Владимир Путин, Блокада Ленинграда (1941-1944), Вторая мировая война (1939-1945), Великая Отечественная война (1941-1945)
Россия сделает все, чтобы искоренить нацизм, заявил Путин

Путин: Россия сделает все, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия мемориала в деревне Зайцево
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия мемориала в деревне Зайцево - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия мемориала в деревне Зайцево
Читать ria.ru в
ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН (Ленинградская обл.), 27 янв — РИА Новости. Россия сделает все, чтобы пресечь нацизм и окончательно искоренить его, последователи нацистских палачей обречены, заявил президент России Владимир Путин.
«

"Мы сделаем все, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. Последователи нацистских палачей, как бы они себя сегодня ни называли, обречены", — подчеркнул Путин в субботу на церемонии открытия Мемориала жертвам нацистского геноцида в СССР в годы Великой Отечественной войны.

По его словам, "ничто не сможет остановить стремление миллионов людей — не только в нашей стране, но и на всей планете — к подлинной свободе, справедливости, миру и безопасности".
"Светлая память всем погибшим. Слава советскому солдату, сокрушившему нацизм", — заявил Путин.
Жители блокадного Ленинграда набирают воду из пробитого при обстреле водопровода - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Россия помнит то, что Запад предпочел забыть
Вчера, 08:00
 
РоссияВ миреВладимир ПутинБлокада Ленинграда (1941-1944)Вторая мировая война (1939-1945)Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала