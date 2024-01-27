https://ria.ru/20240127/natsizm-1923875426.html

Россия сделает все, чтобы искоренить нацизм, заявил Путин

Россия сделает все, чтобы искоренить нацизм, заявил Путин - РИА Новости, 27.01.2024

Россия сделает все, чтобы искоренить нацизм, заявил Путин

Россия сделает все, чтобы пресечь нацизм и окончательно искоренить его, последователи нацистских палачей обречены, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T17:20

2024-01-27T17:20

2024-01-27T23:10

россия

в мире

владимир путин

блокада ленинграда (1941-1944)

вторая мировая война (1939-1945)

великая отечественная война (1941-1945)

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ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН (Ленинградская обл.), 27 янв — РИА Новости. Россия сделает все, чтобы пресечь нацизм и окончательно искоренить его, последователи нацистских палачей обречены, заявил президент России Владимир Путин."Мы сделаем все, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. Последователи нацистских палачей, как бы они себя сегодня ни называли, обречены", — подчеркнул Путин в субботу на церемонии открытия Мемориала жертвам нацистского геноцида в СССР в годы Великой Отечественной войны.По его словам, "ничто не сможет остановить стремление миллионов людей — не только в нашей стране, но и на всей планете — к подлинной свободе, справедливости, миру и безопасности"."Светлая память всем погибшим. Слава советскому солдату, сокрушившему нацизм", — заявил Путин.

https://ria.ru/20240127/leningrad-1923741292.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, в мире, владимир путин, блокада ленинграда (1941-1944), вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945)