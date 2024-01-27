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В СПЧ назвали героизацию нацизма неусвоенным уроком Холокоста - РИА Новости, 27.01.2024
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10:58 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/natsizm-1923814725.html
В СПЧ назвали героизацию нацизма неусвоенным уроком Холокоста
В СПЧ назвали героизацию нацизма неусвоенным уроком Холокоста - РИА Новости, 27.01.2024
В СПЧ назвали героизацию нацизма неусвоенным уроком Холокоста
Уроки Холокоста плохо изучены, 49 стран упорно голосуют против резолюции России о борьбе с героизацией нацизма, в странах Европы сносят памятники советским... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T10:58
2024-01-27T10:58
украина
россия
александр брод
холокост
в мире
вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Уроки Холокоста плохо изучены, 49 стран упорно голосуют против резолюции России о борьбе с героизацией нацизма, в странах Европы сносят памятники советским воинам-освободителям, оскверняют их могилы, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод. Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day). Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, США, а их соавторами - еще более 90 государств. Ранее в муниципальный совет Пловдива внесли предложение о демонтаже и переносе памятника советскому солдату-освободителю, известному как "Алеша", в Музей коммунистического искусства, а 17 января под лозунгом спасения памятника в болгарском Пловдиве состоялась акция протеста. "К сожалению, уроки Холокоста плохо изучены. В течение ряда лет несколько стран упорно голосуют против резолюции России о борьбе с героизацией нацизма. В конце прошлого года против резолюции выступили США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Украина, Австрия, Польша. Всего 49 стран", - сказал Брод РИА Новости. Кроме того, он подчеркнул, что дело не только в том, что эти страны голосуют против, то есть назло России - они, скорее всего, не хотят признавать, что идеологические приёмы Третьего Рейха живы по сей день и активно используются в ряде стран "для решения грязных политических задач". "Наиболее яркий пример - современная Украина, где в течение постсоветского периода часть молодёжи воспитывалась на идеях национального превосходства, где героями были и остаются Бандера и Шухевич. Выращенные на этих радикальных дрожжах силы использовались для государственного переворота в 2014 году в Киеве и усиления прозападного режима, уничтожения неугодных, в войне с Донбассом. На счету современных неонацистов Украины немало военных преступлений, кровь мирных граждан, пытки и уничтожение пленных", - отметил член СПЧ. Брод обратил внимание на то, что нельзя мириться с героизацией пособников нацистов в странах Балтии, поскольку русофобия и дискриминация наших соотечественников в недружественных странах – это также неусвоенные уроки Холокоста. "Снос памятников советским воинам-освободителям в странах Европы, осквернение их могил - это тоже современный неофашизм. Воинствующая русофобия, дискриминация наших соотечественников в недружественных странах - это те же невыученные уроки Холокоста, напоминание о том, что "коричневая чума" жива и невинная кровь проливается снова", - заявил он. По словам Брода, Холокост – это одна из трагических страниц мировой истории, и сбор свидетельств и документов об этой трагедии продолжаются до сих пор. "В российских регионах в эти дни проходят мемориальные мероприятия и выставки, посвящённые скорбной дате", - добавил член СПЧ.
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украина, россия, александр брод, холокост, в мире, вторая мировая война (1939-1945)
Украина, Россия, Александр Брод, Холокост, В мире, Вторая мировая война (1939-1945)
В СПЧ назвали героизацию нацизма неусвоенным уроком Холокоста

Брод: уроки Холокоста плохо изучены, нельзя мириться с героизацией нацизма

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкМемориальный комплекс "Менора" на территории Приазовского государственного технического университета в Мариуполе
Мемориальный комплекс Менора на территории Приазовского государственного технического университета в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
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Мемориальный комплекс "Менора" на территории Приазовского государственного технического университета в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Уроки Холокоста плохо изучены, 49 стран упорно голосуют против резолюции России о борьбе с героизацией нацизма, в странах Европы сносят памятники советским воинам-освободителям, оскверняют их могилы, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.
Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day). Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, США, а их соавторами - еще более 90 государств.
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Ранее в муниципальный совет Пловдива внесли предложение о демонтаже и переносе памятника советскому солдату-освободителю, известному как "Алеша", в Музей коммунистического искусства, а 17 января под лозунгом спасения памятника в болгарском Пловдиве состоялась акция протеста.
"К сожалению, уроки Холокоста плохо изучены. В течение ряда лет несколько стран упорно голосуют против резолюции России о борьбе с героизацией нацизма. В конце прошлого года против резолюции выступили США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Украина, Австрия, Польша. Всего 49 стран", - сказал Брод РИА Новости.
Кроме того, он подчеркнул, что дело не только в том, что эти страны голосуют против, то есть назло России - они, скорее всего, не хотят признавать, что идеологические приёмы Третьего Рейха живы по сей день и активно используются в ряде стран "для решения грязных политических задач".
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"Наиболее яркий пример - современная Украина, где в течение постсоветского периода часть молодёжи воспитывалась на идеях национального превосходства, где героями были и остаются Бандера и Шухевич. Выращенные на этих радикальных дрожжах силы использовались для государственного переворота в 2014 году в Киеве и усиления прозападного режима, уничтожения неугодных, в войне с Донбассом. На счету современных неонацистов Украины немало военных преступлений, кровь мирных граждан, пытки и уничтожение пленных", - отметил член СПЧ.
Брод обратил внимание на то, что нельзя мириться с героизацией пособников нацистов в странах Балтии, поскольку русофобия и дискриминация наших соотечественников в недружественных странах – это также неусвоенные уроки Холокоста.
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"Снос памятников советским воинам-освободителям в странах Европы, осквернение их могил - это тоже современный неофашизм. Воинствующая русофобия, дискриминация наших соотечественников в недружественных странах - это те же невыученные уроки Холокоста, напоминание о том, что "коричневая чума" жива и невинная кровь проливается снова", - заявил он.
По словам Брода, Холокост – это одна из трагических страниц мировой истории, и сбор свидетельств и документов об этой трагедии продолжаются до сих пор.
"В российских регионах в эти дни проходят мемориальные мероприятия и выставки, посвящённые скорбной дате", - добавил член СПЧ.
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