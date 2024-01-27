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Путин напомнил о зверствах нацистов во время блокады Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2024
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19:18 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/natsisty-1923891310.html
Путин напомнил о зверствах нацистов во время блокады Ленинграда
Путин напомнил о зверствах нацистов во время блокады Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2024
Путин напомнил о зверствах нацистов во время блокады Ленинграда
Нацисты во время блокады Ленинграда действовали люто и цинично, осознанно и планово обрекали жителей города на голодную смерть и запредельные лишения, "творили... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T19:18
2024-01-27T19:18
общество
россия
ленинград
владимир путин
санкт-петербургский городской суд
блокада ленинграда (1941-1944)
кронштадт
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Нацисты во время блокады Ленинграда действовали люто и цинично, осознанно и планово обрекали жителей города на голодную смерть и запредельные лишения, "творили ад кромешный на земле", заявил президент РФ Владимир Путин. "Нацисты действовали люто, цинично, в точном соответствии с беспощадными приказами беспрекословно и почти беспрерывно вели артобстрелы города, бомбили с воздуха и осознанно, что называется, планово обрекали почти 2,5 миллиона жителей на голодную смерть, на запредельные, немыслимые лишения", - сказал Путин перед показом на стадионе "Газпром Арена" спектакля-концерта, посвященного 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Президент указал на то, что нацисты и их пособники все дни блокады "творили ад кромешный на земле": издевались над беззащитными гражданами, убивали военнопленных, уничтожали памятники, грабили музеи. Путин подчеркнул, что "самодовольный враг зря ждал капитуляции": город сражался против захватчиков, люди, несмотря на все испытания, продолжали бороться ради Победы. "Сегодня мы отдаем дань глубочайшего уважения их отваге и мужеству, чтим память каждого участника обороны Ленинграда, каждого жителя осажденного и не покорившегося врагу города. Скорбим о тех, чья жизнь оборвалась в боях на Невском пятачке, у Ораниенбаума и Кронштадта, на Пулковских и Синявинских высотах, в водах Ладоги и Финского залива, о тех, кто обрел вечный покой на Смоленском, Серафимовском, Волковском, Пискарёвском кладбищах, в бесчисленных братских могилах", - сказал президент. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
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Почти 900 дней ужаса: блокада Ленинграда глазами детей
Восьмого сентября 1941 года началась блокада Ленинграда, которая продлилась 872 дня. Под непрекращающимся артобстрелом жили 2,5 млн людей, в том числе 400 тысяч детей. Спустя 80 лет некоторые из них рассказали, каково было жить в осажденном городе.
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общество, россия, ленинград, владимир путин, санкт-петербургский городской суд, блокада ленинграда (1941-1944), кронштадт
Общество, Россия, Ленинград, Владимир Путин, Санкт-Петербургский городской суд, Блокада Ленинграда (1941-1944), Кронштадт
Путин напомнил о зверствах нацистов во время блокады Ленинграда

Путин: нацисты во время блокады Ленинграда действовали люто и цинично

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич | Перейти в медиабанкНа улице Маяковского в Ленинграде во время обстрела немецкой артиллерией. Великая Отечественная война 1941-1945 годов
На улице Маяковского в Ленинграде во время обстрела немецкой артиллерией. Великая Отечественная война 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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На улице Маяковского в Ленинграде во время обстрела немецкой артиллерией. Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Нацисты во время блокады Ленинграда действовали люто и цинично, осознанно и планово обрекали жителей города на голодную смерть и запредельные лишения, "творили ад кромешный на земле", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нацисты действовали люто, цинично, в точном соответствии с беспощадными приказами беспрекословно и почти беспрерывно вели артобстрелы города, бомбили с воздуха и осознанно, что называется, планово обрекали почти 2,5 миллиона жителей на голодную смерть, на запредельные, немыслимые лишения", - сказал Путин перед показом на стадионе "Газпром Арена" спектакля-концерта, посвященного 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады.
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Президент указал на то, что нацисты и их пособники все дни блокады "творили ад кромешный на земле": издевались над беззащитными гражданами, убивали военнопленных, уничтожали памятники, грабили музеи.
Путин подчеркнул, что "самодовольный враг зря ждал капитуляции": город сражался против захватчиков, люди, несмотря на все испытания, продолжали бороться ради Победы.
"Сегодня мы отдаем дань глубочайшего уважения их отваге и мужеству, чтим память каждого участника обороны Ленинграда, каждого жителя осажденного и не покорившегося врагу города. Скорбим о тех, чья жизнь оборвалась в боях на Невском пятачке, у Ораниенбаума и Кронштадта, на Пулковских и Синявинских высотах, в водах Ладоги и Финского залива, о тех, кто обрел вечный покой на Смоленском, Серафимовском, Волковском, Пискарёвском кладбищах, в бесчисленных братских могилах", - сказал президент.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
 
ОбществоРоссияЛенинградВладимир ПутинСанкт-Петербургский городской судБлокада Ленинграда (1941-1944)Кронштадт
 
 
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