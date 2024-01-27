Рейтинг@Mail.ru
В Иране при вооруженном нападении погибли девять человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 27.01.2024 (обновлено: 15:06 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/napadenie-1923855814.html
В Иране при вооруженном нападении погибли девять человек, сообщили СМИ
В Иране при вооруженном нападении погибли девять человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.01.2024
В Иране при вооруженном нападении погибли девять человек, сообщили СМИ
Девять иностранных граждан погибли в ходе нападения вооруженных лиц в иранском Сиркане, передает агентство Mehr со ссылкой на источники. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T15:05
2024-01-27T15:06
в мире
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149599/30/1495993091_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_9df3ee5179f7d48534d32da07d5fbaa8.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Девять иностранных граждан погибли в ходе нападения вооруженных лиц в иранском Сиркане, передает агентство Mehr со ссылкой на источники. "Девять иностранных граждан погибли в результате вооруженного нападения на юго-востоке Ирана", — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что никто еще не взял ответственность за произошедшее.
https://ria.ru/20240103/terakty-1919610798.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149599/30/1495993091_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_ede87961250cb7f97e382f8434484ff0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран
В мире, Иран
В Иране при вооруженном нападении погибли девять человек, сообщили СМИ

Mehr: при вооруженном нападении в иранском Сиркане погибли девять иностранцев

© AP Photo / Ebrahim NorooziИранский полицейский
Иранский полицейский - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Иранский полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Девять иностранных граждан погибли в ходе нападения вооруженных лиц в иранском Сиркане, передает агентство Mehr со ссылкой на источники.
"Девять иностранных граждан погибли в результате вооруженного нападения на юго-востоке Ирана", — говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что никто еще не взял ответственность за произошедшее.
На месте взрыва в провинции Керман, Иран - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
Крупные теракты в Иране в 2007-2024 годах
3 января, 19:11
 
В миреИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала