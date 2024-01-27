https://ria.ru/20240127/napadenie-1923855814.html

В Иране при вооруженном нападении погибли девять человек, сообщили СМИ

В Иране при вооруженном нападении погибли девять человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.01.2024

В Иране при вооруженном нападении погибли девять человек, сообщили СМИ

Девять иностранных граждан погибли в ходе нападения вооруженных лиц в иранском Сиркане, передает агентство Mehr со ссылкой на источники. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T15:05

2024-01-27T15:05

2024-01-27T15:06

в мире

иран

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Девять иностранных граждан погибли в ходе нападения вооруженных лиц в иранском Сиркане, передает агентство Mehr со ссылкой на источники. "Девять иностранных граждан погибли в результате вооруженного нападения на юго-востоке Ирана", — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что никто еще не взял ответственность за произошедшее.

https://ria.ru/20240103/terakty-1919610798.html

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в мире, иран