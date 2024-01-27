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В Иране при вооруженном нападении погибли девять человек, сообщили СМИ
В Иране при вооруженном нападении погибли девять человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.01.2024
В Иране при вооруженном нападении погибли девять человек, сообщили СМИ
Девять иностранных граждан погибли в ходе нападения вооруженных лиц в иранском Сиркане, передает агентство Mehr со ссылкой на источники. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T15:05
2024-01-27T15:05
2024-01-27T15:06
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иран
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Девять иностранных граждан погибли в ходе нападения вооруженных лиц в иранском Сиркане, передает агентство Mehr со ссылкой на источники. "Девять иностранных граждан погибли в результате вооруженного нападения на юго-востоке Ирана", — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что никто еще не взял ответственность за произошедшее.
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в мире, иран
В Иране при вооруженном нападении погибли девять человек, сообщили СМИ
Mehr: при вооруженном нападении в иранском Сиркане погибли девять иностранцев