Рейтинг@Mail.ru
"Роснефть" заплатила четыре триллиона рублей налогов в 2023 году - РИА Новости, 27.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
18:15 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/nalogi-1923883312.html
"Роснефть" заплатила четыре триллиона рублей налогов в 2023 году
"Роснефть" заплатила четыре триллиона рублей налогов в 2023 году - РИА Новости, 27.01.2024
"Роснефть" заплатила четыре триллиона рублей налогов в 2023 году
"Роснефть" по итогам 2023 года заплатила 4 триллиона рублей налогов, за последние пять лет выплаты превысили 18 триллионов рублей, сообщил первый вице-президент РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T18:15
2024-01-27T18:15
выставка-форум "россия"
роснефть
экономика
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916720_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_bf40f6ac1da6c75fcb6b04a9c6e15756.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Роснефть" по итогам 2023 года заплатила 4 триллиона рублей налогов, за последние пять лет выплаты превысили 18 триллионов рублей, сообщил первый вице-президент компании Сергей Менжинский. "В этом году объем бюджетных платежей компании составил 4 триллиона рублей", - сказал он, выступая на Дне энергетики в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Всего, по его словам, за последние пять лет налоговые выплаты "Роснефти" превысили 18 триллионов рублей. "Каждый шестой рубль, который поступает в бюджет Российской Федерации, поступает от компании "Роснефть", - добавил Менжинский.
https://ria.ru/20240127/gaz-1923851804.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916720_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_b9d302402b4c615a1502d13989618f0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
роснефть, экономика, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Роснефть, Экономика, Выставка-форум "Россия"
"Роснефть" заплатила четыре триллиона рублей налогов в 2023 году

Вице-президент: "Роснефть" заплатила четыре триллиона рублей налогов в 2023 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник охраны у входа в офис компании "Роснефть"
Сотрудник охраны у входа в офис компании Роснефть - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудник охраны у входа в офис компании "Роснефть". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Роснефть" по итогам 2023 года заплатила 4 триллиона рублей налогов, за последние пять лет выплаты превысили 18 триллионов рублей, сообщил первый вице-президент компании Сергей Менжинский.
"В этом году объем бюджетных платежей компании составил 4 триллиона рублей", - сказал он, выступая на Дне энергетики в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
Всего, по его словам, за последние пять лет налоговые выплаты "Роснефти" превысили 18 триллионов рублей. "Каждый шестой рубль, который поступает в бюджет Российской Федерации, поступает от компании "Роснефть", - добавил Менжинский.
Оператор по добыче нефти и газа берет пробу жидкости из скважины - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
"Роснефть" добыла рекордные 106 миллиардов кубометров газа в 2023 году
Вчера, 13:50
 
Выставка-форум "Россия"РоснефтьЭкономикаВыставка-форум "Россия"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала