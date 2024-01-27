https://ria.ru/20240127/nalogi-1923883312.html
"Роснефть" заплатила четыре триллиона рублей налогов в 2023 году
"Роснефть" заплатила четыре триллиона рублей налогов в 2023 году - РИА Новости, 27.01.2024
"Роснефть" заплатила четыре триллиона рублей налогов в 2023 году
"Роснефть" по итогам 2023 года заплатила 4 триллиона рублей налогов, за последние пять лет выплаты превысили 18 триллионов рублей, сообщил первый вице-президент РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T18:15
2024-01-27T18:15
2024-01-27T18:15
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Роснефть" по итогам 2023 года заплатила 4 триллиона рублей налогов, за последние пять лет выплаты превысили 18 триллионов рублей, сообщил первый вице-президент компании Сергей Менжинский. "В этом году объем бюджетных платежей компании составил 4 триллиона рублей", - сказал он, выступая на Дне энергетики в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Всего, по его словам, за последние пять лет налоговые выплаты "Роснефти" превысили 18 триллионов рублей. "Каждый шестой рубль, который поступает в бюджет Российской Федерации, поступает от компании "Роснефть", - добавил Менжинский.
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роснефть, экономика, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Роснефть, Экономика, Выставка-форум "Россия"
"Роснефть" заплатила четыре триллиона рублей налогов в 2023 году
Вице-президент: "Роснефть" заплатила четыре триллиона рублей налогов в 2023 году
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Роснефть" по итогам 2023 года заплатила 4 триллиона рублей налогов, за последние пять лет выплаты превысили 18 триллионов рублей, сообщил первый вице-президент компании Сергей Менжинский.
"В этом году объем бюджетных платежей компании составил 4 триллиона рублей", - сказал он, выступая на Дне энергетики в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
Всего, по его словам, за последние пять лет налоговые выплаты "Роснефти" превысили 18 триллионов рублей. "Каждый шестой рубль, который поступает в бюджет Российской Федерации, поступает от компании "Роснефть", - добавил Менжинский.
"Роснефть" добыла рекордные 106 миллиардов кубометров газа в 2023 году