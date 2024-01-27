https://ria.ru/20240127/naglost-1923791768.html
В шоке даже полиция. Поляки разозлились из-за наглости украинцев
В шоке даже полиция. Поляки разозлились из-за наглости украинцев - РИА Новости, 27.01.2024
В шоке даже полиция. Поляки разозлились из-за наглости украинцев
В Польше повысился уровень преступности из-за наплыва украинцев, написала обозреватель Rzeczpospolita Гражина Завадка. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T01:37
2024-01-27T01:37
2024-01-27T01:37
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Польше повысился уровень преступности из-за наплыва украинцев, написала обозреватель Rzeczpospolita Гражина Завадка.В статье говорится, что многие из "гостей" чувствуют себя абсолютно безнаказанно и постоянно нарушают законы, например, садятся за руль в нетрезвом состоянии. Среди иностранцев, чаще всего преступления совершали именно украинцы, отмечается в материале."В Польше находятся 2,5 миллиона граждан Украины. Возможно, они больше и чаще пьют и не обращают внимания на то, в каком состоянии садятся за руль. Возможно, это связано с различными проблемами, в том числе культурного характера", — поделился мнением Мирослав Скурка из Ассоциации украинцев в Польше.Как отметила журналистка, у польской полиции вызывает большое удивление крайне высокий уровень содержания алкоголя в крови."Здесь у нас все больше иностранцев, они часто боятся злоупотреблять законом в своих странах, а в Польше считают, что раз они гости, то они могут позволить себе больше", — возмутился профессор Брюнон Холыст.Его мнение разделил эксперт по дорожному движению Войцех Пащечны, который заявил, что "некоторые приезжие чувствуют себя безнаказанно". Он также призвал довести до их сведения, что в Польше вождение в нетрезвом виде строго наказывается.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923111594.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина
В шоке даже полиция. Поляки разозлились из-за наглости украинцев
Rzeczpospolita: пьяные украинские водители разозлили поляков и удивили полицию
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости.
В Польше повысился уровень преступности из-за наплыва украинцев, написала обозреватель Rzeczpospolita
Гражина Завадка.
В статье говорится, что многие из "гостей" чувствуют себя абсолютно безнаказанно и постоянно нарушают законы, например, садятся за руль в нетрезвом состоянии. Среди иностранцев, чаще всего преступления совершали именно украинцы, отмечается в материале.
"В Польше находятся 2,5 миллиона граждан Украины
. Возможно, они больше и чаще пьют и не обращают внимания на то, в каком состоянии садятся за руль. Возможно, это связано с различными проблемами, в том числе культурного характера", — поделился мнением Мирослав Скурка из Ассоциации украинцев в Польше.
Как отметила журналистка, у польской полиции вызывает большое удивление крайне высокий уровень содержания алкоголя в крови.
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"Здесь у нас все больше иностранцев, они часто боятся злоупотреблять законом в своих странах, а в Польше считают, что раз они гости, то они могут позволить себе больше", — возмутился профессор Брюнон Холыст.
Его мнение разделил эксперт по дорожному движению Войцех Пащечны, который заявил, что "некоторые приезжие чувствуют себя безнаказанно". Он также призвал довести до их сведения, что в Польше вождение в нетрезвом виде строго наказывается.
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