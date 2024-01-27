Рейтинг@Mail.ru
В шоке даже полиция. Поляки разозлились из-за наглости украинцев - РИА Новости, 27.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:37 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/naglost-1923791768.html
В шоке даже полиция. Поляки разозлились из-за наглости украинцев
В шоке даже полиция. Поляки разозлились из-за наглости украинцев - РИА Новости, 27.01.2024
В шоке даже полиция. Поляки разозлились из-за наглости украинцев
В Польше повысился уровень преступности из-за наплыва украинцев, написала обозреватель Rzeczpospolita Гражина Завадка. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T01:37
2024-01-27T01:37
в мире
польша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831914992_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_2d469099e5ac6f870735167dda88425f.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Польше повысился уровень преступности из-за наплыва украинцев, написала обозреватель Rzeczpospolita Гражина Завадка.В статье говорится, что многие из "гостей" чувствуют себя абсолютно безнаказанно и постоянно нарушают законы, например, садятся за руль в нетрезвом состоянии. Среди иностранцев, чаще всего преступления совершали именно украинцы, отмечается в материале."В Польше находятся 2,5 миллиона граждан Украины. Возможно, они больше и чаще пьют и не обращают внимания на то, в каком состоянии садятся за руль. Возможно, это связано с различными проблемами, в том числе культурного характера", — поделился мнением Мирослав Скурка из Ассоциации украинцев в Польше.Как отметила журналистка, у польской полиции вызывает большое удивление крайне высокий уровень содержания алкоголя в крови."Здесь у нас все больше иностранцев, они часто боятся злоупотреблять законом в своих странах, а в Польше считают, что раз они гости, то они могут позволить себе больше", — возмутился профессор Брюнон Холыст.Его мнение разделил эксперт по дорожному движению Войцех Пащечны, который заявил, что "некоторые приезжие чувствуют себя безнаказанно". Он также призвал довести до их сведения, что в Польше вождение в нетрезвом виде строго наказывается.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923111594.html
https://ria.ru/20240115/bezhentsy-1921417934.html
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831914992_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e4d560086253e83a1f12dccbd58535d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина
В мире, Польша, Украина
В шоке даже полиция. Поляки разозлились из-за наглости украинцев

Rzeczpospolita: пьяные украинские водители разозлили поляков и удивили полицию

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПольские полицейские
Польские полицейские - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Польские полицейские. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Польше повысился уровень преступности из-за наплыва украинцев, написала обозреватель Rzeczpospolita Гражина Завадка.
В статье говорится, что многие из "гостей" чувствуют себя абсолютно безнаказанно и постоянно нарушают законы, например, садятся за руль в нетрезвом состоянии. Среди иностранцев, чаще всего преступления совершали именно украинцы, отмечается в материале.
"В Польше находятся 2,5 миллиона граждан Украины. Возможно, они больше и чаще пьют и не обращают внимания на то, в каком состоянии садятся за руль. Возможно, это связано с различными проблемами, в том числе культурного характера", — поделился мнением Мирослав Скурка из Ассоциации украинцев в Польше.
Как отметила журналистка, у польской полиции вызывает большое удивление крайне высокий уровень содержания алкоголя в крови.
Военный автомобиль на дороге в районе населенного пункта Пшеводув - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
"Пошли вы": поляки пришли в ярость из-за Украины
24 января, 03:10
"Здесь у нас все больше иностранцев, они часто боятся злоупотреблять законом в своих странах, а в Польше считают, что раз они гости, то они могут позволить себе больше", — возмутился профессор Брюнон Холыст.
Его мнение разделил эксперт по дорожному движению Войцех Пащечны, который заявил, что "некоторые приезжие чувствуют себя безнаказанно". Он также призвал довести до их сведения, что в Польше вождение в нетрезвом виде строго наказывается.
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка — Шегини на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
В Польше призвали быть готовыми к новой волне беженцев с Украины
15 января, 13:45
 
В миреПольшаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала