https://ria.ru/20240127/naglost-1923791768.html

В шоке даже полиция. Поляки разозлились из-за наглости украинцев

В шоке даже полиция. Поляки разозлились из-за наглости украинцев - РИА Новости, 27.01.2024

В шоке даже полиция. Поляки разозлились из-за наглости украинцев

В Польше повысился уровень преступности из-за наплыва украинцев, написала обозреватель Rzeczpospolita Гражина Завадка. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T01:37

2024-01-27T01:37

2024-01-27T01:37

в мире

польша

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831914992_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_2d469099e5ac6f870735167dda88425f.jpg

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Польше повысился уровень преступности из-за наплыва украинцев, написала обозреватель Rzeczpospolita Гражина Завадка.В статье говорится, что многие из "гостей" чувствуют себя абсолютно безнаказанно и постоянно нарушают законы, например, садятся за руль в нетрезвом состоянии. Среди иностранцев, чаще всего преступления совершали именно украинцы, отмечается в материале."В Польше находятся 2,5 миллиона граждан Украины. Возможно, они больше и чаще пьют и не обращают внимания на то, в каком состоянии садятся за руль. Возможно, это связано с различными проблемами, в том числе культурного характера", — поделился мнением Мирослав Скурка из Ассоциации украинцев в Польше.Как отметила журналистка, у польской полиции вызывает большое удивление крайне высокий уровень содержания алкоголя в крови."Здесь у нас все больше иностранцев, они часто боятся злоупотреблять законом в своих странах, а в Польше считают, что раз они гости, то они могут позволить себе больше", — возмутился профессор Брюнон Холыст.Его мнение разделил эксперт по дорожному движению Войцех Пащечны, который заявил, что "некоторые приезжие чувствуют себя безнаказанно". Он также призвал довести до их сведения, что в Польше вождение в нетрезвом виде строго наказывается.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923111594.html

https://ria.ru/20240115/bezhentsy-1921417934.html

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, польша, украина