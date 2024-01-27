https://ria.ru/20240127/myanma-1923873987.html

Мьянма заявила, что начнет торговлю с Россией в нацвалютах через три месяца

Мьянма заявила, что начнет торговлю с Россией в нацвалютах через три месяца - РИА Новости, 27.01.2024

Мьянма заявила, что начнет торговлю с Россией в нацвалютах через три месяца

Республика Союз Мьянма начнет торговлю в национальных валютах с Россией за 2-3 месяца, заявил РИА Новости зампредседателя ассоциации банков Мьянмы То Аунг Мьинт РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T17:14

2024-01-27T17:14

2024-01-27T17:14

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

мьянма

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китай

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Республика Союз Мьянма начнет торговлю в национальных валютах с Россией за 2-3 месяца, заявил РИА Новости зампредседателя ассоциации банков Мьянмы То Аунг Мьинт в рамках II Российско-Мьянманского бизнес форума на полях выставки-форума "Россия". То Аунг Мьинт отметил, что Мьянма "пытается уменьшить использование доллара". "Мы занимается этим уже некоторое время - с Китаем и Таиландом мы используем местные валюты. Теперь мы обсуждаем те же меры с Центробанком Индии. Более того, сейчас мы обсуждаем и то, как использовать рубли и кьяты вместо долларов", - ответил собеседник агентства. По его словам, та же работа выполняется и с Россией - однако для ее финализации центральный банк России должен открыть офис в Мьянме. "Это не будет долгим процессом. Думаю, это случится за короткий период - максимум, за 2-3 месяца", - добавил То Аунг Мьинт. По его словам, российский и мьянманский центральные банки уже подписали соглашение, по которому карты "МИР" начнут работать 20 февраля.

https://ria.ru/20240127/biznes-1923866963.html

https://ria.ru/20240127/myanma-1923863944.html

https://ria.ru/20240127/myanma-1923865470.html

мьянма

россия

китай

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выставка-форум "россия", мьянма, россия, китай, экономика