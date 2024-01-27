https://ria.ru/20240127/myanma-1923873987.html
Мьянма заявила, что начнет торговлю с Россией в нацвалютах через три месяца
Мьянма заявила, что начнет торговлю с Россией в нацвалютах через три месяца - РИА Новости, 27.01.2024
Мьянма заявила, что начнет торговлю с Россией в нацвалютах через три месяца
Республика Союз Мьянма начнет торговлю в национальных валютах с Россией за 2-3 месяца, заявил РИА Новости зампредседателя ассоциации банков Мьянмы То Аунг Мьинт РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T17:14
2024-01-27T17:14
2024-01-27T17:14
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
мьянма
россия
китай
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896295826_0:44:3110:1793_1920x0_80_0_0_b441cf6682a42c08578882ed5d0afb9b.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Республика Союз Мьянма начнет торговлю в национальных валютах с Россией за 2-3 месяца, заявил РИА Новости зампредседателя ассоциации банков Мьянмы То Аунг Мьинт в рамках II Российско-Мьянманского бизнес форума на полях выставки-форума "Россия". То Аунг Мьинт отметил, что Мьянма "пытается уменьшить использование доллара". "Мы занимается этим уже некоторое время - с Китаем и Таиландом мы используем местные валюты. Теперь мы обсуждаем те же меры с Центробанком Индии. Более того, сейчас мы обсуждаем и то, как использовать рубли и кьяты вместо долларов", - ответил собеседник агентства. По его словам, та же работа выполняется и с Россией - однако для ее финализации центральный банк России должен открыть офис в Мьянме. "Это не будет долгим процессом. Думаю, это случится за короткий период - максимум, за 2-3 месяца", - добавил То Аунг Мьинт. По его словам, российский и мьянманский центральные банки уже подписали соглашение, по которому карты "МИР" начнут работать 20 февраля.
https://ria.ru/20240127/biznes-1923866963.html
https://ria.ru/20240127/myanma-1923863944.html
https://ria.ru/20240127/myanma-1923865470.html
мьянма
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896295826_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_3ba9345b2f9651afc3d2a43e7dcc4e92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выставка-форум "россия", мьянма, россия, китай, экономика
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Мьянма, Россия, Китай, Экономика
Мьянма заявила, что начнет торговлю с Россией в нацвалютах через три месяца
Ассоциация банков: Мьянма начнет торговлю с РФ в нацвалютах через три месяца
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Республика Союз Мьянма начнет торговлю в национальных валютах с Россией за 2-3 месяца, заявил РИА Новости зампредседателя ассоциации банков Мьянмы То Аунг Мьинт в рамках II Российско-Мьянманского бизнес форума на полях выставки-форума "Россия".
То Аунг Мьинт отметил, что Мьянма "пытается уменьшить использование доллара".
Решетников призвал российский бизнес присмотреться к продукции из Мьянмы
"Мы занимается этим уже некоторое время - с Китаем
и Таиландом
мы используем местные валюты. Теперь мы обсуждаем те же меры с Центробанком Индии
. Более того, сейчас мы обсуждаем и то, как использовать рубли и кьяты вместо долларов", - ответил собеседник агентства.
По его словам, та же работа выполняется и с Россией - однако для ее финализации центральный банк России должен открыть офис в Мьянме.
Решетников рассказал, что Россия поставляет в Мьянму
"Это не будет долгим процессом. Думаю, это случится за короткий период - максимум, за 2-3 месяца", - добавил То Аунг Мьинт.
По его словам, российский и мьянманский центральные банки уже подписали соглашение, по которому карты "МИР" начнут работать 20 февраля.
Мьянма выразила надежду на превращение России в главного инвестора страны