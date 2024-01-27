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В Кабардино-Балкарии задержали подозреваемого в торговле оружием - РИА Новости, 27.01.2024
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12:20 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/mvd-1923831658.html
В Кабардино-Балкарии задержали подозреваемого в торговле оружием
В Кабардино-Балкарии задержали подозреваемого в торговле оружием - РИА Новости, 27.01.2024
В Кабардино-Балкарии задержали подозреваемого в торговле оружием
Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Кабардино-Балкарии, подозреваемого в торговле оружием, у него изъяли два автомата, пистолет и несколько... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T12:20
2024-01-27T12:20
происшествия
россия
скфо
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НАЛЬЧИК, 27 янв – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Кабардино-Балкарии, подозреваемого в торговле оружием, у него изъяли два автомата, пистолет и несколько сотен патронов к ним, сообщило ГУМВД России по СКФО в Telegram. "В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задокументирован факт сбыта 41-летним жителем Кабардино-Балкарии условному покупателю автомата Калашникова с 4 магазинами, снаряженными 120 патронами", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина также предложил приобрести у него еще один автомат Калашникова и патроны к нему. Во время очередной сделки при передаче денег его задержали сотрудники ГУМВД России по СКФО и УФСБ РФ по КБР при силовой поддержке СОБР Росгвардии. "В домовладении задержанного полицейские обнаружили и изъяли арсенал стрелкового и автоматического оружия, в том числе автомат, пистолет, 11 магазинов к огнестрельному оружию и 305 патронов различного калибра", - уточняет ведомство. По его данным, экспертиза показала, что все оружие и боеприпасы заводского изготовления. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему" УК РФ, санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240127/mvd-1923831134.html
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происшествия, россия, скфо, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, СКФО, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Кабардино-Балкарии задержали подозреваемого в торговле оружием

МВД: задержан подозреваемый в торговле оружием житель Кабардино-Балкарии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 27 янв – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Кабардино-Балкарии, подозреваемого в торговле оружием, у него изъяли два автомата, пистолет и несколько сотен патронов к ним, сообщило ГУМВД России по СКФО в Telegram.
«
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задокументирован факт сбыта 41-летним жителем Кабардино-Балкарии условному покупателю автомата Калашникова с 4 магазинами, снаряженными 120 патронами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина также предложил приобрести у него еще один автомат Калашникова и патроны к нему. Во время очередной сделки при передаче денег его задержали сотрудники ГУМВД России по СКФО и УФСБ РФ по КБР при силовой поддержке СОБР Росгвардии.
"В домовладении задержанного полицейские обнаружили и изъяли арсенал стрелкового и автоматического оружия, в том числе автомат, пистолет, 11 магазинов к огнестрельному оружию и 305 патронов различного калибра", - уточняет ведомство.
По его данным, экспертиза показала, что все оружие и боеприпасы заводского изготовления.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему" УК РФ, санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
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