https://ria.ru/20240127/mvd-1923831658.html

В Кабардино-Балкарии задержали подозреваемого в торговле оружием

В Кабардино-Балкарии задержали подозреваемого в торговле оружием - РИА Новости, 27.01.2024

В Кабардино-Балкарии задержали подозреваемого в торговле оружием

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Кабардино-Балкарии, подозреваемого в торговле оружием, у него изъяли два автомата, пистолет и несколько... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T12:20

2024-01-27T12:20

2024-01-27T12:20

происшествия

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скфо

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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НАЛЬЧИК, 27 янв – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Кабардино-Балкарии, подозреваемого в торговле оружием, у него изъяли два автомата, пистолет и несколько сотен патронов к ним, сообщило ГУМВД России по СКФО в Telegram. "В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задокументирован факт сбыта 41-летним жителем Кабардино-Балкарии условному покупателю автомата Калашникова с 4 магазинами, снаряженными 120 патронами", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина также предложил приобрести у него еще один автомат Калашникова и патроны к нему. Во время очередной сделки при передаче денег его задержали сотрудники ГУМВД России по СКФО и УФСБ РФ по КБР при силовой поддержке СОБР Росгвардии. "В домовладении задержанного полицейские обнаружили и изъяли арсенал стрелкового и автоматического оружия, в том числе автомат, пистолет, 11 магазинов к огнестрельному оружию и 305 патронов различного калибра", - уточняет ведомство. По его данным, экспертиза показала, что все оружие и боеприпасы заводского изготовления. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему" УК РФ, санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240127/mvd-1923831134.html

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происшествия, россия, скфо, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)