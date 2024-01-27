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В РЭО заявили, что скоро закрепят цвета мусорных баков - РИА Новости, 27.01.2024
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03:12 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/musor-1923795958.html
В РЭО заявили, что скоро закрепят цвета мусорных баков
В РЭО заявили, что скоро закрепят цвета мусорных баков - РИА Новости, 27.01.2024
В РЭО заявили, что скоро закрепят цвета мусорных баков
Цвета мусорных баков для пластика, стекла и бумаги станут одинаковыми по всей России, такую норму могут закрепить в законодательстве в ближайшее время, сообщили РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T03:12
2024-01-27T03:12
общество
россия
алексей макрушин
денис буцаев
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Цвета мусорных баков для пластика, стекла и бумаги станут одинаковыми по всей России, такую норму могут закрепить в законодательстве в ближайшее время, сообщили РИА Новости в Российском экологическом операторе. "Это постановление находится на согласовании федеральных органов власти... В принципе, вопрос принятия этого постановления больше технический. Я очень надеюсь, что мы уже в ближайшее время получим стандартные цвета, которые позволят выстраивать эту маркировку по всей России, чтобы можно было в каждом регионе и даже в поездах дальнего следования иметь одни и те же цвета, которые потребителю будут привычными", - сказал гендиректор компании Денис Буцаев. По словам заместителя гендиректора Алексея Макрушина, нормы, которые содержит постановление, "ни у кого не вызывают разногласия", а принятие документа затянулось "в силу административных причин". "В целом, у правительства есть все возможности принять (постановление) в течение нескольких месяцев. По нему сейчас оформляются последние вопросы", - добавил Макрушин. Ранее РЭО предложил законодательно закрепить требования по раздельному сбору отходов, в том числе определить единый стандарт цветов мусорных контейнеров. Синий бак будет для макулатуры, оранжевый — для незагрязненных пластмассовых изделий и металлолома, зеленый — для стекла, коричневый — для пищевых отходов, серый - для несортированных смешанных отходов, желтый — для смешанных отходов вторсырья, подлежащих переработке (то есть для отходов, которые допускается выбрасывать в синий, оранжевый и зеленый баки).
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общество, россия, алексей макрушин, денис буцаев
Общество, Россия, Алексей Макрушин, Денис Буцаев
В РЭО заявили, что скоро закрепят цвета мусорных баков

РЭО: цвета мусорных баков закрепят в законодательстве в ближайшее время

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМужчина выбрасывает мусор в мусорный контейнер для смешанных отходов в одном из дворов Москвы
Мужчина выбрасывает мусор в мусорный контейнер для смешанных отходов в одном из дворов Москвы - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мужчина выбрасывает мусор в мусорный контейнер для смешанных отходов в одном из дворов Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Цвета мусорных баков для пластика, стекла и бумаги станут одинаковыми по всей России, такую норму могут закрепить в законодательстве в ближайшее время, сообщили РИА Новости в Российском экологическом операторе.
«
"Это постановление находится на согласовании федеральных органов власти... В принципе, вопрос принятия этого постановления больше технический. Я очень надеюсь, что мы уже в ближайшее время получим стандартные цвета, которые позволят выстраивать эту маркировку по всей России, чтобы можно было в каждом регионе и даже в поездах дальнего следования иметь одни и те же цвета, которые потребителю будут привычными", - сказал гендиректор компании Денис Буцаев.
По словам заместителя гендиректора Алексея Макрушина, нормы, которые содержит постановление, "ни у кого не вызывают разногласия", а принятие документа затянулось "в силу административных причин".
"В целом, у правительства есть все возможности принять (постановление) в течение нескольких месяцев. По нему сейчас оформляются последние вопросы", - добавил Макрушин.
Ранее РЭО предложил законодательно закрепить требования по раздельному сбору отходов, в том числе определить единый стандарт цветов мусорных контейнеров. Синий бак будет для макулатуры, оранжевый — для незагрязненных пластмассовых изделий и металлолома, зеленый — для стекла, коричневый — для пищевых отходов, серый - для несортированных смешанных отходов, желтый — для смешанных отходов вторсырья, подлежащих переработке (то есть для отходов, которые допускается выбрасывать в синий, оранжевый и зеленый баки).
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ОбществоРоссияАлексей МакрушинДенис Буцаев
 
 
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