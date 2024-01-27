https://ria.ru/20240127/musor-1923795958.html

В РЭО заявили, что скоро закрепят цвета мусорных баков

В РЭО заявили, что скоро закрепят цвета мусорных баков - РИА Новости, 27.01.2024

В РЭО заявили, что скоро закрепят цвета мусорных баков

Цвета мусорных баков для пластика, стекла и бумаги станут одинаковыми по всей России, такую норму могут закрепить в законодательстве в ближайшее время, сообщили РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T03:12

2024-01-27T03:12

2024-01-27T03:12

общество

россия

алексей макрушин

денис буцаев

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Цвета мусорных баков для пластика, стекла и бумаги станут одинаковыми по всей России, такую норму могут закрепить в законодательстве в ближайшее время, сообщили РИА Новости в Российском экологическом операторе. "Это постановление находится на согласовании федеральных органов власти... В принципе, вопрос принятия этого постановления больше технический. Я очень надеюсь, что мы уже в ближайшее время получим стандартные цвета, которые позволят выстраивать эту маркировку по всей России, чтобы можно было в каждом регионе и даже в поездах дальнего следования иметь одни и те же цвета, которые потребителю будут привычными", - сказал гендиректор компании Денис Буцаев. По словам заместителя гендиректора Алексея Макрушина, нормы, которые содержит постановление, "ни у кого не вызывают разногласия", а принятие документа затянулось "в силу административных причин". "В целом, у правительства есть все возможности принять (постановление) в течение нескольких месяцев. По нему сейчас оформляются последние вопросы", - добавил Макрушин. Ранее РЭО предложил законодательно закрепить требования по раздельному сбору отходов, в том числе определить единый стандарт цветов мусорных контейнеров. Синий бак будет для макулатуры, оранжевый — для незагрязненных пластмассовых изделий и металлолома, зеленый — для стекла, коричневый — для пищевых отходов, серый - для несортированных смешанных отходов, желтый — для смешанных отходов вторсырья, подлежащих переработке (то есть для отходов, которые допускается выбрасывать в синий, оранжевый и зеленый баки).

https://ria.ru/20240126/tko-1923656081.html

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общество, россия, алексей макрушин, денис буцаев