https://ria.ru/20240127/molchanova-1923872146.html

Умерла актриса Вера Молчанова

Умерла актриса Вера Молчанова - РИА Новости, 27.01.2024

Умерла актриса Вера Молчанова

Актриса театра и кино Вера Молчанова скончалась в возрасте 81 года, сообщили в Театре на Покровке. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T17:04

2024-01-27T17:04

2024-01-27T20:19

культура

происшествия

тульская область

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Актриса театра и кино Вера Молчанова скончалась в возрасте 81 года, сообщили в Театре на Покровке. "Памяти Веры Молчановой <…> Она была одной из первых, кого С. Н. Арцибашев пригласил в свою труппу, одной из самых верных и преданных Покровке актрис. Ее милые, добрые и очень надежные героини навсегда останутся в сердцах коллег и поклонников театра", — говорится в сообщении на сайте театра. Отмечается, что Молчанова служила в Театре на Покровке с 1991 года. "Коллектив Театра на Покровке выражает соболезнование родным и близким Веры Васильевны", — добавили в театре. Уточняется, что о дате и месте прощания будет сообщено дополнительно. Вера Молчанова — актриса театра и кино. Родилась 25 января 1943 года в Тульской области. Известна по своим ролям в сериалах "След", "Закрытая школа" и других.

тульская область

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2024

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происшествия, тульская область