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Умерла актриса Вера Молчанова
Умерла актриса Вера Молчанова - РИА Новости, 27.01.2024
Умерла актриса Вера Молчанова
Актриса театра и кино Вера Молчанова скончалась в возрасте 81 года, сообщили в Театре на Покровке. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T17:04
2024-01-27T17:04
2024-01-27T20:19
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Актриса театра и кино Вера Молчанова скончалась в возрасте 81 года, сообщили в Театре на Покровке. "Памяти Веры Молчановой <…> Она была одной из первых, кого С. Н. Арцибашев пригласил в свою труппу, одной из самых верных и преданных Покровке актрис. Ее милые, добрые и очень надежные героини навсегда останутся в сердцах коллег и поклонников театра", — говорится в сообщении на сайте театра. Отмечается, что Молчанова служила в Театре на Покровке с 1991 года. "Коллектив Театра на Покровке выражает соболезнование родным и близким Веры Васильевны", — добавили в театре. Уточняется, что о дате и месте прощания будет сообщено дополнительно. Вера Молчанова — актриса театра и кино. Родилась 25 января 1943 года в Тульской области. Известна по своим ролям в сериалах "След", "Закрытая школа" и других.
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происшествия, тульская область
Культура, Происшествия, Тульская область
Умерла актриса Вера Молчанова
Актриса из сериалов "След" и "Закрытая школа" Вера Молчанова умерла в 81 год
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Актриса театра и кино Вера Молчанова скончалась в возрасте 81 года, сообщили в Театре на Покровке.
"Памяти Веры Молчановой <…> Она была одной из первых, кого С. Н. Арцибашев пригласил в свою труппу, одной из самых верных и преданных Покровке актрис. Ее милые, добрые и очень надежные героини навсегда останутся в сердцах коллег и поклонников театра", — говорится в сообщении на сайте театра.
Отмечается, что Молчанова служила в Театре на Покровке с 1991 года.
"Коллектив Театра на Покровке выражает соболезнование родным и близким Веры Васильевны", — добавили в театре.
Уточняется, что о дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.
Вера Молчанова — актриса театра и кино. Родилась 25 января 1943 года в Тульской области
. Известна по своим ролям в сериалах "След", "Закрытая школа" и других.