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Российские войска поразили украинский ЗРК С-300 в Черкасской области
Российские войска поразили украинский ЗРК С-300 в Черкасской области - РИА Новости, 27.01.2024
Российские войска поразили украинский ЗРК С-300 в Черкасской области
Российские силы поразили украинский комплекс С-300 в Черкасской области, склады горючего и авиационных средств поражения, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T14:08
2024-01-27T14:08
2024-01-27T16:20
специальная военная операция на украине
безопасность
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зрк с-300
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российские силы поразили украинский комплекс С-300 в Черкасской области, склады горючего и авиационных средств поражения, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: зенитный ракетный комплекс С-300 в Черкасской области, склады горючего и авиационных средств поражения в Кировоградской и Днепропетровской областях", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 102 районах.Так, в частности, как сообщило Минобороны, на Донецком направлении силы противника потеряли две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку "Акация". Всего с начала СВО Россия уничтожила 14 805 танков и другой бронетехники ВСУ.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черкасская область, Украина, Россия, ЗРК С-300, Вооруженные силы Украины
Российские войска поразили украинский ЗРК С-300 в Черкасской области
МО РФ: поражены ЗРК С-300 в Черкасской области и склады горючего в двух областях