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Российские войска поразили украинский ЗРК С-300 в Черкасской области

Российские войска поразили украинский ЗРК С-300 в Черкасской области - РИА Новости, 27.01.2024

Российские войска поразили украинский ЗРК С-300 в Черкасской области

Российские силы поразили украинский комплекс С-300 в Черкасской области, склады горючего и авиационных средств поражения, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T14:08

2024-01-27T14:08

2024-01-27T16:20

специальная военная операция на украине

безопасность

черкасская область

украина

россия

зрк с-300

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российские силы поразили украинский комплекс С-300 в Черкасской области, склады горючего и авиационных средств поражения, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: зенитный ракетный комплекс С-300 в Черкасской области, склады горючего и авиационных средств поражения в Кировоградской и Днепропетровской областях", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 102 районах.Так, в частности, как сообщило Минобороны, на Донецком направлении силы противника потеряли две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку "Акация". Всего с начала СВО Россия уничтожила 14 805 танков и другой бронетехники ВСУ.

черкасская область

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