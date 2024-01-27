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Российские войска поразили украинский ЗРК С-300 в Черкасской области - РИА Новости, 27.01.2024
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14:08 27.01.2024 (обновлено: 16:20 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/mo-1923846530.html
Российские войска поразили украинский ЗРК С-300 в Черкасской области
Российские войска поразили украинский ЗРК С-300 в Черкасской области - РИА Новости, 27.01.2024
Российские войска поразили украинский ЗРК С-300 в Черкасской области
Российские силы поразили украинский комплекс С-300 в Черкасской области, склады горючего и авиационных средств поражения, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T14:08
2024-01-27T16:20
специальная военная операция на украине
безопасность
черкасская область
украина
россия
зрк с-300
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российские силы поразили украинский комплекс С-300 в Черкасской области, склады горючего и авиационных средств поражения, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: зенитный ракетный комплекс С-300 в Черкасской области, склады горючего и авиационных средств поражения в Кировоградской и Днепропетровской областях", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 102 районах.Так, в частности, как сообщило Минобороны, на Донецком направлении силы противника потеряли две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку "Акация". Всего с начала СВО Россия уничтожила 14 805 танков и другой бронетехники ВСУ.
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безопасность, черкасская область, украина, россия, зрк с-300, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черкасская область, Украина, Россия, ЗРК С-300, Вооруженные силы Украины
Российские войска поразили украинский ЗРК С-300 в Черкасской области

МО РФ: поражены ЗРК С-300 в Черкасской области и склады горючего в двух областях

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИстребители ВС РФ
Истребители ВС РФ - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российские силы поразили украинский комплекс С-300 в Черкасской области, склады горючего и авиационных средств поражения, сообщило Минобороны.
«
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: зенитный ракетный комплекс С-300 в Черкасской области, склады горючего и авиационных средств поражения в Кировоградской и Днепропетровской областях", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 102 районах.
Так, в частности, как сообщило Минобороны, на Донецком направлении силы противника потеряли две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку "Акация". Всего с начала СВО Россия уничтожила 14 805 танков и другой бронетехники ВСУ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
25 января, 15:11
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧеркасская областьУкраинаРоссияЗРК С-300Вооруженные силы Украины
 
 
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