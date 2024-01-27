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В Мьянме с 20 февраля начнут принимать карты "Мир" - РИА Новости, 27.01.2024
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15:18 27.01.2024 (обновлено: 15:41 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/mir-1923857051.html
В Мьянме с 20 февраля начнут принимать карты "Мир"
В Мьянме с 20 февраля начнут принимать карты "Мир" - РИА Новости, 27.01.2024
В Мьянме с 20 февраля начнут принимать карты "Мир"
Республика Союз Мьянма начнет принимать карты "Мир" с 20 февраля, заявил союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма доктор... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T15:18
2024-01-27T15:41
мьянма
выставка-форум "россия"
в мире
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Республика Союз Мьянма начнет принимать карты "Мир" с 20 февраля, заявил союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма доктор наук Кан 3о в рамках II Российско-Мьянманского бизнес форума на полях выставки-форума "Россия", передает корреспондент РИА Новости."Я рад сообщить, что мы начнем принимать карты вашей платежей системы "МИР" уже 20 февраля - всего через несколько дней", — отметил Кан Зо.
https://ria.ru/20240127/myanma-1923851034.html
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мьянма, в мире, выставка-форум "россия"
Мьянма, Выставка-форум "Россия", В мире, Выставка-форум "Россия"
В Мьянме с 20 февраля начнут принимать карты "Мир"

В Мьянме с 20 февраля начнут принимать карты "Мир"

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкКарта "Мир"
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Республика Союз Мьянма начнет принимать карты "Мир" с 20 февраля, заявил союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма доктор наук Кан 3о в рамках II Российско-Мьянманского бизнес форума на полях выставки-форума "Россия", передает корреспондент РИА Новости.
"Я рад сообщить, что мы начнем принимать карты вашей платежей системы "МИР" уже 20 февраля - всего через несколько дней", — отметил Кан Зо.
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