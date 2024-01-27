https://ria.ru/20240127/mir-1923857051.html

В Мьянме с 20 февраля начнут принимать карты "Мир"

В Мьянме с 20 февраля начнут принимать карты "Мир" - РИА Новости, 27.01.2024

В Мьянме с 20 февраля начнут принимать карты "Мир"

Республика Союз Мьянма начнет принимать карты "Мир" с 20 февраля, заявил союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма доктор... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T15:18

2024-01-27T15:18

2024-01-27T15:41

мьянма

выставка-форум "россия"

в мире

выставка-форум "россия"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820190594_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_82b7b2b697af71866dc846d08947d4b1.jpg

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Республика Союз Мьянма начнет принимать карты "Мир" с 20 февраля, заявил союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма доктор наук Кан 3о в рамках II Российско-Мьянманского бизнес форума на полях выставки-форума "Россия", передает корреспондент РИА Новости."Я рад сообщить, что мы начнем принимать карты вашей платежей системы "МИР" уже 20 февраля - всего через несколько дней", — отметил Кан Зо.

https://ria.ru/20240127/myanma-1923851034.html

мьянма

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мьянма, в мире, выставка-форум "россия"