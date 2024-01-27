https://ria.ru/20240127/mir-1923857051.html
В Мьянме с 20 февраля начнут принимать карты "Мир"
В Мьянме с 20 февраля начнут принимать карты "Мир" - РИА Новости, 27.01.2024
В Мьянме с 20 февраля начнут принимать карты "Мир"
Республика Союз Мьянма начнет принимать карты "Мир" с 20 февраля, заявил союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма доктор... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T15:18
2024-01-27T15:18
2024-01-27T15:41
мьянма
выставка-форум "россия"
в мире
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820190594_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_82b7b2b697af71866dc846d08947d4b1.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Республика Союз Мьянма начнет принимать карты "Мир" с 20 февраля, заявил союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма доктор наук Кан 3о в рамках II Российско-Мьянманского бизнес форума на полях выставки-форума "Россия", передает корреспондент РИА Новости."Я рад сообщить, что мы начнем принимать карты вашей платежей системы "МИР" уже 20 февраля - всего через несколько дней", — отметил Кан Зо.
https://ria.ru/20240127/myanma-1923851034.html
мьянма
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820190594_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_76e0051d26ebf6248ee321c3710281e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мьянма, в мире, выставка-форум "россия"
Мьянма, Выставка-форум "Россия", В мире, Выставка-форум "Россия"
В Мьянме с 20 февраля начнут принимать карты "Мир"
В Мьянме с 20 февраля начнут принимать карты "Мир"
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Республика Союз Мьянма начнет принимать карты "Мир" с 20 февраля, заявил союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма доктор наук Кан 3о в рамках II Российско-Мьянманского бизнес форума на полях выставки-форума "Россия", передает корреспондент РИА Новости.
"Я рад сообщить, что мы начнем принимать карты вашей платежей системы "МИР" уже 20 февраля - всего через несколько дней", — отметил Кан Зо.
Мьянма и Россия договорились наращивать сотрудничество