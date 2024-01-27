https://ria.ru/20240127/minenergo-1923856797.html

Минэнерго будет настаивать на штрафах за отказ от проектов модернизации ТЭС

Минэнерго будет настаивать на штрафах за отказ от проектов модернизации ТЭС - РИА Новости, 27.01.2024

Минэнерго будет настаивать на штрафах за отказ от проектов модернизации ТЭС

Минэнерго РФ будет настаивать на взимании штрафов с энергокомпаний, которые по каким-либо причинам не выполняют обязательств по утвержденным ранее проектам по... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T15:15

2024-01-27T15:15

2024-01-27T15:15

выставка-форум "россия"

экономика

николай шульгинов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

т плюс

силовые машины

россия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Минэнерго РФ будет настаивать на взимании штрафов с энергокомпаний, которые по каким-либо причинам не выполняют обязательств по утвержденным ранее проектам по модернизации тепловых электростанций РФ, сообщил журналистам в кулуарах Дня энергетики в рамках выставки "Россия" на ВДНХ" министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "Окончательного решения нет, Минэнерго будет настаивать на взимании штрафов с энергокомпаний за отказ от проекта по модернизации. Мы это контролируем и считаем, что обязательства должны выполняться", - сказал он, отвечая на вопрос о позиции Минэнерго РФ в отношении "Т Плюс" и ОГК-2, которые могут отказаться от энергооборудования "Силовых машин" в проектах по модернизации. Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что "Т Плюс" передумала строить экспериментальные энергоблоки ТЭЦ в Перми и Саратове на пилотных газовых турбинах "Силовых машин" ГТЭ-65. Также издание сообщало о том, что ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг", ГЭХ) хочет отказаться от модернизации энергоблоков N2 и 12 Сургутской ГРЭС-1 из-за якобы невозможности своевременной поставки паровых турбин "Силмаша".

https://ria.ru/20240127/gosprogramma-1923847573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), т плюс, силовые машины, россия