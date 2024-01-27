Минэнерго будет настаивать на штрафах за отказ от проектов модернизации ТЭС
Шульгинов: Минэнерго настаивает на штрафах за отказ от проектов модернизации ТЭС
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр энергетики РФ Николай Шульгинов на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Минэнерго РФ будет настаивать на взимании штрафов с энергокомпаний, которые по каким-либо причинам не выполняют обязательств по утвержденным ранее проектам по модернизации тепловых электростанций РФ, сообщил журналистам в кулуарах Дня энергетики в рамках выставки "Россия" на ВДНХ" министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
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"Окончательного решения нет, Минэнерго будет настаивать на взимании штрафов с энергокомпаний за отказ от проекта по модернизации. Мы это контролируем и считаем, что обязательства должны выполняться", - сказал он, отвечая на вопрос о позиции Минэнерго РФ в отношении "Т Плюс" и ОГК-2, которые могут отказаться от энергооборудования "Силовых машин" в проектах по модернизации.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что "Т Плюс" передумала строить экспериментальные энергоблоки ТЭЦ в Перми и Саратове на пилотных газовых турбинах "Силовых машин" ГТЭ-65. Также издание сообщало о том, что ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг", ГЭХ) хочет отказаться от модернизации энергоблоков N2 и 12 Сургутской ГРЭС-1 из-за якобы невозможности своевременной поставки паровых турбин "Силмаша".