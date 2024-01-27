https://ria.ru/20240127/mchs-1923794078.html

МЧС рассказало о запретах при утечке газа

МЧС рассказало о запретах при утечке газа - РИА Новости, 27.01.2024

МЧС рассказало о запретах при утечке газа

При обнаружении утечки газа категорически запрещается включать и выключать электрические приборы, нарушение этих правил может привести к взрыву, предупреждает... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T02:48

2024-01-27T02:48

2024-01-27T02:48

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. При обнаружении утечки газа категорически запрещается включать и выключать электрические приборы, нарушение этих правил может привести к взрыву, предупреждает МЧС России. "Запрещается при утечке газа включать и выключать электроприборы, это может вызвать образование искры или огня в загазованном помещении, а также привести к взрыву", - говорится в "Методике оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры)", разработанной специалистами ВНИИПО МЧС России. Спасатели напоминают, что своевременно обнаружить утечку газа позволяют бытовые газоанализаторы, которые устанавливаются специалистами в одном помещении с газовым прибором. Кроме того, утечку можно обнаружить на глаз: в места соединения шлангов и кранов наносится мыльный раствор, который образует пузырьки в случае утечки газа; а также на слух - при сильной утечке газ будет вырываться со свистом. Есть еще один способ обнаружения - по характерному запаху, который выделяет газ. "Категорически запрещено искать место утечки газа с помощью открытого пламени. При обнаружении утечки газа (или признаках), следует прекратить подачу газа, если это возможно, хорошо проветрить помещение", - резюмирует МЧС России, рекомендуя в таких случаях обязательно вызвать газовую службу.

https://ria.ru/20240126/mchs-1923545034.html

россия

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество