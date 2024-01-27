https://ria.ru/20240127/mavrikiy-1923505258.html

На Маврикии рассказали, за что любят туристов из России

На Маврикии рассказали, за что любят туристов из России - РИА Новости, 27.01.2024

На Маврикии рассказали, за что любят туристов из России

Турпоток из России на Маврикий в прошлом году вырос более чем на 60 процентов. Эксперты рассказали РИА Новости, что делать на острове, в чем отличие этого... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T03:26

2024-01-27T03:26

2024-01-27T03:26

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Турпоток из России на Маврикий в прошлом году вырос более чем на 60 процентов. Эксперты рассказали РИА Новости, что делать на острове, в чем отличие этого экзотического направления от Мальдив и почему в стране очень любят россиян.Активно ездят и много тратятРоссияне достаточно стабильно бронируют отдых на Маврикии, в прошлом году турпоток из РФ на остров вырос на 64,2 процента и составил 14,5 тысячи визитов, указывают в АТОР.Чиновники этому рады. "Количество россиян, посетивших остров, превысило допандемийные значения почти на 30 процентов. Мы запланировали масштабную маркетинговую кампанию. Хотим увеличить объемы российского турпотока по итогам 2024 года в два раза – до 30 тысяч визитов", – рассказал Арвинд Бундхун, директор Управления по туризму Маврикия на презентации возможностей острова в Москве.По мнению Space Travel, Маврикий “определенно вдохновляется опытом Мальдив и Сейшел, которые смогли быстро и очень существенно нарастить турпоток из РФ”.“Россиян всегда ждут, так как наши туристы относятся к категории отдыхающих с высоким средним чеком”, – объясняют в компании “Русский Экспресс”.“У россиян на острове очень хорошая репутация. Наши туристы преимущественно выбирают премиальные объекты размещения, активнее берут экскурсии, в целом, тратят деньги на одном уровне с западными европейцами, а иногда и больше. Во многих отелях уже доступен сервис на русском языке”, – подтверждают в Space Travel.“Маврикий традиционно считается направлением для обеспеченной аудитории. И всегда был нишевым – для клиентов с определенным уровнем запросов, и в первую очередь к сервису, размещению и гастрономии. Таковым оно пока и остается. Но сейчас у нас приоткрылось окно возможностей и есть шанс показать этот удивительный остров также большему количеству туристов”, – говорит генеральный директор Club Med Russia Валерия Заруднева.Привыкшим отдыхать, например, в Турции, она советует Club Med La Pointe aux Canonniers со специальной зоной для семейных развлечений с бассейном, а также наземными и водными активностями, вечерними шоу.“У нас на Маврикии есть еще Exclusive Collection Club Med La Plantation d’Albion, он для более искушенной аудитории. Но оба курорта предлагают обслуживание премиум "все включено", а также детские клубы и более 20 видов спорта и развлечений, уже входящих в стоимость”, – говорит Валерия Заруднева.Она подчеркивает: по итогам 2023 года доля бронирований, сделанных россиянами, выросла в три раза. “Такая цифра в первую очередь объясняется запуском прямых рейсов, некоторой "усталостью" клиентов от традиционных Мальдив и уже знакомых Сейшел, а также в целом ростом органического интереса к странам Азии и Африки”, – считает Валерия Заруднева.Спрос со стороны россиян отмечают менеджеры сетей Minor Hotels и Heritage Resorts Mauritius.Маврикий или МальдивыЭксперты отмечают, что в отличие от своего главного конкурента за туриста – Мальдив – Маврикий интересен путешественникам, которые помимо пляжного отдыха, хотели бы также занять себя экскурсиями. “Есть замечательный природный парк Casela с экзотическими животными и птицами, туда обязательно стоит съездить на сафари. На территории – питомники с большим кошками, можно прогуляться со львами или поиграть с гепардом”, – советуют в “Русском Экспрессе”.“Особый шик — вертолетная экскурсия на “подводные водопады”. Это уникальная оптическая иллюзия, которая встречается только на Маврикии”, – говорят в Space Travel.Эксперты Club Med советуют запланировать прогулку на яхте, чтобы познакомиться с дельфинами, или же отправиться на Олений остров, где находится гольф-клуб Le Touessrok Golf Club с потрясающими видами.Туристы могут заняться трекингом или выехать на сафари. Для активных путешественников здесь есть отличные споты для дайвинга и кайтсерфинга.Кроме того, удобна и логистика. “На Маврикии, в отличие от Мальдив или Сейшел, все отели находятся на одном острове. Здесь прекрасные дороги. Так что можно доехать до любой гостиницы в любое время суток и почти в любую погоду”, – говорят в Space Travel.“Мне кажется, сравнение этого острова с Мальдивами или Сейшелами неправильно, потому что он – совсем про другое. Отправиться на Маврикий – значит почувствовать дух настоящих приключений, стать Путешественником, ведь здесь столько природных и культурных достопримечательностей, что недели не хватит. Маврикий – это не совсем про райские пляжи, это – роскошные тропики, дикая необузданная природа и уникальная креольская культура”, – объясняет Валерия Заруднева.“Что касается пляжей, то они везде замечательные. Маврикий — вулканический остров, что влияет не только на рельеф, но и на качество песка. Здесь очень разнообразная береговая линия: есть открытые пляжи с бескрайним горизонтом, есть закрытые бухты, где понравится всей семье. Заход в воду в большинстве мест очень пологий, отливы не сильные”, – рассказывают в Space Travel.Из Москвы на остров можно добраться рейсами трех авиакомпаний: Emirates, Turkish Airlines и прямыми – "Аэрофлот", которые открылись 23 декабря прошлого года. И, кстати, национальный перевозчик недавно объявил, что продлевает программу до мая.

https://ria.ru/20231229/kuba-1918279012.html

https://ria.ru/20231215/maldivy-1915591414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, маврикий, ассоциация туроператоров россии (атор), emirates, turkish airlines, туризм, куда можно лететь, отдых на море