https://ria.ru/20240127/leningrad-1923834458.html

Глава РПЦ назвал освобождение Ленинграда подвигом, вошедшим в историю

Глава РПЦ назвал освобождение Ленинграда подвигом, вошедшим в историю - РИА Новости, 27.01.2024

Глава РПЦ назвал освобождение Ленинграда подвигом, вошедшим в историю

Освобождение Ленинграда, заблокированного войсками нацистской Германии, - это подвиг, вошедший в мировую историю, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T12:40

2024-01-27T12:40

2024-01-27T12:48

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МОСКВА, 27 января, РИА Новости. Освобождение Ленинграда, заблокированного войсками нацистской Германии, - это подвиг, вошедший в мировую историю, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Соответствующее письмо к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову по случаю 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады опубликовано в субботу на сайте РПЦ. "Защищая осажденный город от захватчиков, наши доблестные воины вместе с его жителями проявили беспримерный героизм, мужество, стойкость и силу духа. Освобождение непокоренного Ленинграда, произошедшее 27 января 1944 года, вошло в мировую историю как свидетельство величайшего подвига нашего народа, память о котором передается из поколения в поколение в целом ряде стран, отказывающихся предавать забвению имена людей, жизни свои положивших в сражении с нацизмом", - написал патриарх Кирилл. Он также выразил надежду на то, что совместные труды Русской церкви и государственной власти, "направленные в том числе и на сохранение исторической памяти, будут и впредь способствовать патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения, утверждению традиционных ценностей в жизни общества". Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.

https://ria.ru/20240127/odkb-1923830178.html

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