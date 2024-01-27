Глава РПЦ назвал освобождение Ленинграда подвигом, вошедшим в историю
Патриарх Кирилл: освобождение Ленинграда является подвигом, вошедшим в историю
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПамятные мероприятия по случаю Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Памятные мероприятия по случаю Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
МОСКВА, 27 января, РИА Новости. Освобождение Ленинграда, заблокированного войсками нацистской Германии, - это подвиг, вошедший в мировую историю, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Соответствующее письмо к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову по случаю 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады опубликовано в субботу на сайте РПЦ.
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"Защищая осажденный город от захватчиков, наши доблестные воины вместе с его жителями проявили беспримерный героизм, мужество, стойкость и силу духа. Освобождение непокоренного Ленинграда, произошедшее 27 января 1944 года, вошло в мировую историю как свидетельство величайшего подвига нашего народа, память о котором передается из поколения в поколение в целом ряде стран, отказывающихся предавать забвению имена людей, жизни свои положивших в сражении с нацизмом", - написал патриарх Кирилл.
Он также выразил надежду на то, что совместные труды Русской церкви и государственной власти, "направленные в том числе и на сохранение исторической памяти, будут и впредь способствовать патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения, утверждению традиционных ценностей в жизни общества".
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.