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Глава РПЦ назвал освобождение Ленинграда подвигом, вошедшим в историю - РИА Новости, 27.01.2024
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Религия
 
12:40 27.01.2024 (обновлено: 12:48 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/leningrad-1923834458.html
Глава РПЦ назвал освобождение Ленинграда подвигом, вошедшим в историю
Глава РПЦ назвал освобождение Ленинграда подвигом, вошедшим в историю - РИА Новости, 27.01.2024
Глава РПЦ назвал освобождение Ленинграда подвигом, вошедшим в историю
Освобождение Ленинграда, заблокированного войсками нацистской Германии, - это подвиг, вошедший в мировую историю, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T12:40
2024-01-27T12:48
религия
общество
ленинград
германия
санкт-петербург
александр беглов
русская православная церковь
санкт-петербургский городской суд
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МОСКВА, 27 января, РИА Новости. Освобождение Ленинграда, заблокированного войсками нацистской Германии, - это подвиг, вошедший в мировую историю, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Соответствующее письмо к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову по случаю 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады опубликовано в субботу на сайте РПЦ. "Защищая осажденный город от захватчиков, наши доблестные воины вместе с его жителями проявили беспримерный героизм, мужество, стойкость и силу духа. Освобождение непокоренного Ленинграда, произошедшее 27 января 1944 года, вошло в мировую историю как свидетельство величайшего подвига нашего народа, память о котором передается из поколения в поколение в целом ряде стран, отказывающихся предавать забвению имена людей, жизни свои положивших в сражении с нацизмом", - написал патриарх Кирилл. Он также выразил надежду на то, что совместные труды Русской церкви и государственной власти, "направленные в том числе и на сохранение исторической памяти, будут и впредь способствовать патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения, утверждению традиционных ценностей в жизни общества". Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
https://ria.ru/20240127/odkb-1923830178.html
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общество, ленинград, германия, санкт-петербург, александр беглов, русская православная церковь, санкт-петербургский городской суд, блокада ленинграда (1941-1944)
Религия, Общество, Ленинград, Германия, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Русская православная церковь, Санкт-Петербургский городской суд, Блокада Ленинграда (1941-1944)
Глава РПЦ назвал освобождение Ленинграда подвигом, вошедшим в историю

Патриарх Кирилл: освобождение Ленинграда является подвигом, вошедшим в историю

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПамятные мероприятия по случаю Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Памятные мероприятия по случаю Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Памятные мероприятия по случаю Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
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МОСКВА, 27 января, РИА Новости. Освобождение Ленинграда, заблокированного войсками нацистской Германии, - это подвиг, вошедший в мировую историю, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Соответствующее письмо к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову по случаю 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады опубликовано в субботу на сайте РПЦ.
«
"Защищая осажденный город от захватчиков, наши доблестные воины вместе с его жителями проявили беспримерный героизм, мужество, стойкость и силу духа. Освобождение непокоренного Ленинграда, произошедшее 27 января 1944 года, вошло в мировую историю как свидетельство величайшего подвига нашего народа, память о котором передается из поколения в поколение в целом ряде стран, отказывающихся предавать забвению имена людей, жизни свои положивших в сражении с нацизмом", - написал патриарх Кирилл.
Он также выразил надежду на то, что совместные труды Русской церкви и государственной власти, "направленные в том числе и на сохранение исторической памяти, будут и впредь способствовать патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения, утверждению традиционных ценностей в жизни общества".
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
Вечный огонь у монумента Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
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РелигияОбществоЛенинградГерманияСанкт-ПетербургАлександр БегловРусская православная церковьСанкт-Петербургский городской судБлокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
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