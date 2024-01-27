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Матвиенко возложила венок к монументу на 80-летие освобождения Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2024
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11:50 27.01.2024 (обновлено: 11:51 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/leningrad-1923827943.html
Матвиенко возложила венок к монументу на 80-летие освобождения Ленинграда
Матвиенко возложила венок к монументу на 80-летие освобождения Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2024
Матвиенко возложила венок к монументу на 80-летие освобождения Ленинграда
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в день 80-летия... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T11:50
2024-01-27T11:51
общество
ленинград
санкт-петербург
россия
валентина матвиенко
александр гуцан
александр беглов
санкт-петербургский городской суд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передает корреспондент РИА Новости. Санкт-Петербург 27 января отмечает 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. Матвиенко в субботу на Пискаревском мемориальном кладбище принимает участие в траурной церемонии возложения венков и цветов. Также в церемонии принимают участие полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, спикер Законодательного собрания города Александр Бельский, депутаты, представители общественных организаций ветеранов и блокадников. Участники церемонии почтили минутой молчания погибших и возлагают венки и цветы. Пискаревское мемориальное кладбище является одним из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта. На кладбище воздвигнут мемориал павшим. Вечный огонь на верхней террасе Пискаревского мемориала горит в память обо всех жертвах блокады и защитниках города. От Вечного огня до монумента "Мать-Родина" тянется трехсотметровая Центральная аллея. В братских могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов, 70 тысяч воинов-защитников Ленинграда. На мемориале есть также около 6 тысяч индивидуальных воинских могил. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
https://ria.ru/20240127/leningrad-1923817098.html
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общество, ленинград, санкт-петербург, россия, валентина матвиенко, александр гуцан, александр беглов, санкт-петербургский городской суд, блокада ленинграда (1941-1944)
Общество, Ленинград, Санкт-Петербург, Россия, Валентина Матвиенко, Александр Гуцан, Александр Беглов, Санкт-Петербургский городской суд, Блокада Ленинграда (1941-1944)
Матвиенко возложила венок к монументу на 80-летие освобождения Ленинграда

Матвиенко возложила венок к монументу на 80-летие снятия блокады Ленинграда

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПамятные мероприятия по случаю Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Памятные мероприятия по случаю Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Памятные мероприятия по случаю Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передает корреспондент РИА Новости.
Санкт-Петербург 27 января отмечает 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
Матвиенко в субботу на Пискаревском мемориальном кладбище принимает участие в траурной церемонии возложения венков и цветов. Также в церемонии принимают участие полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, спикер Законодательного собрания города Александр Бельский, депутаты, представители общественных организаций ветеранов и блокадников. Участники церемонии почтили минутой молчания погибших и возлагают венки и цветы.
Пискаревское мемориальное кладбище является одним из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта. На кладбище воздвигнут мемориал павшим. Вечный огонь на верхней террасе Пискаревского мемориала горит в память обо всех жертвах блокады и защитниках города. От Вечного огня до монумента "Мать-Родина" тянется трехсотметровая Центральная аллея. В братских могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов, 70 тысяч воинов-защитников Ленинграда. На мемориале есть также около 6 тысяч индивидуальных воинских могил.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
Торжественная церемония, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда
Церемония, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда
Вчера, 10:46
 
ОбществоЛенинградСанкт-ПетербургРоссияВалентина МатвиенкоАлександр ГуцанАлександр БегловСанкт-Петербургский городской судБлокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
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