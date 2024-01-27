https://ria.ru/20240127/leningrad-1923827943.html

Матвиенко возложила венок к монументу на 80-летие освобождения Ленинграда

Матвиенко возложила венок к монументу на 80-летие освобождения Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2024

Матвиенко возложила венок к монументу на 80-летие освобождения Ленинграда

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в день 80-летия... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T11:50

2024-01-27T11:50

2024-01-27T11:51

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передает корреспондент РИА Новости. Санкт-Петербург 27 января отмечает 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. Матвиенко в субботу на Пискаревском мемориальном кладбище принимает участие в траурной церемонии возложения венков и цветов. Также в церемонии принимают участие полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, спикер Законодательного собрания города Александр Бельский, депутаты, представители общественных организаций ветеранов и блокадников. Участники церемонии почтили минутой молчания погибших и возлагают венки и цветы. Пискаревское мемориальное кладбище является одним из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта. На кладбище воздвигнут мемориал павшим. Вечный огонь на верхней террасе Пискаревского мемориала горит в память обо всех жертвах блокады и защитниках города. От Вечного огня до монумента "Мать-Родина" тянется трехсотметровая Центральная аллея. В братских могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов, 70 тысяч воинов-защитников Ленинграда. На мемориале есть также около 6 тысяч индивидуальных воинских могил. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.

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