https://ria.ru/20240127/leningrad-1923809486.html

Беглов: героизм блокадного Ленинграда стал примером невообразимой стойкости

Беглов: героизм блокадного Ленинграда стал примером невообразимой стойкости - РИА Новости, 27.01.2024

Беглов: героизм блокадного Ленинграда стал примером невообразимой стойкости

Героизм жителей и защитников блокадного Ленинграда не просто изменил представление о силе духа и возможностях человека, он стал примером невообразимой... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T09:05

2024-01-27T09:05

2024-01-27T09:05

ленинград

санкт-петербург

александр беглов

блокада ленинграда (1941-1944)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Героизм жителей и защитников блокадного Ленинграда не просто изменил представление о силе духа и возможностях человека, он стал примером невообразимой стойкости, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Санкт-Петербург 27 января отмечает 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. "Восемьдесят лет назад войска Ленинградского и Волховского фронтов отбросили врага почти на 10 километров. Но важен был не только военный успех. Операция "Январский гром" похоронила планы нацистов стереть наш город с лица земли, уничтожить его жителей и богатейшее культурное наследие, все, что мы с вами любим и чем сегодня гордимся", - сказал Беглов в видеообращении, посвященном 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Он отметил, что Ленинград выстоял, несмотря на бомбежки, артобстрелы, голод и холод. "Нам сейчас трудно представить, что значит жить в доме без водопровода и канализации, без света и тепла, как обессиленному человеку ходить за водой на Неву, огромные расстояния пешком до завода, после смены у станка возвращаться домой к детям, а еще дежурить на крышах и тушить "зажигалки", выходить на санитарную очистку города, стоять в хлебных очередях, навещать родных в другом районе. Каждый день видеть смерть, самому терять самых близких, но не терять человеческого достоинства и веры в победу. Блокада не просто изменила представление о силе духа и возможностях человека, она дала нам пример невообразимой стойкости. В огненном кольце люди ежедневно совершали подвиги, из которых сложился великий подвиг непокоренного Ленинграда", - сказал губернатор. По его словам, у каждой петербургской семьи есть своя блокадная история. "Город собрал и представил множество свидетельств обычных ленинградцев – врачей, учителей, инженеров, рабочих, людей в погонах. Их рассказы вошли в новые книги и юбилейные выставки, спектакли и фильмы, театрализованные представления. Открыли заново очень много личных дневников и воспоминаний, продолжили "Блокадную книгу" Даниила Гранина. Теперь эти рассказы простых людей останутся с нами навсегда. На них мы будем воспитывать наших потомков. Эти разные истории объединяют одно - выдержали блокаду, выстояли и победили те, кто жил не только для себя, те, кого двигали вперед ответственность и чувство долга перед своими близкими, перед любимым городом, перед Родиной", - сказал Беглов. "В этом главный секрет силы поколения победителей. Этому мы все учимся у наших ветеранов. Спасибо им за непокоренный и сохраненный город, за то, что наши дети и внуки видят музеи и памятники, дома и дворцы. Вечная память павшим в битве за Ленинград. Низкий поклон ныне живущим защитникам и жителям блокадного города. Ваше дело в надежных руках. Наш народ, нашу страну победить невозможно", - добавил губернатор. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.

https://ria.ru/20240127/leningrad-1923807688.html

https://ria.ru/20240127/leningrad-1923730744.html

https://ria.ru/20240127/leningrad-1923396119.html

ленинград

санкт-петербург

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ленинград, санкт-петербург, александр беглов, блокада ленинграда (1941-1944)