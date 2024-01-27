Рейтинг@Mail.ru
"Отобрать Техас". В США отреагировали на заявление Лаврова по Украине - РИА Новости, 27.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:07 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/lavrov-1923912160.html
"Отобрать Техас". В США отреагировали на заявление Лаврова по Украине
"Отобрать Техас". В США отреагировали на заявление Лаврова по Украине - РИА Новости, 27.01.2024
"Отобрать Техас". В США отреагировали на заявление Лаврова по Украине
Россия могла бы в кратчайшие сроки завершить конфликт на Украине путем переговоров, как об этом заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, но... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T23:07
2024-01-27T23:07
специальная военная операция на украине
россия
украина
москва
сергей лавров
скотт риттер
давид арахамия
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Россия могла бы в кратчайшие сроки завершить конфликт на Украине путем переговоров, как об этом заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, но Соединенные Штаты не позволяют этому случиться, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Ранее на этой неделе глава МИД в очередной раз напомнил, что Россия открыта к переговорам по Украине. Он отметил, что нынешняя администрация США готова обсуждать работу посольств и ситуацию с задержанными, но не конфликт на Украине. При этом Лавров добавил, что Москва готова выслушать любого, кто искренне заинтересован в справедливости, в том числе в отношениях между Россией и Украиной."Риторика Белого дома не имеет ничего общего с реальностью, а также игнорирует то, что говорит Лавров. Россия готова положить этому конец. Это могло закончиться уже сегодня, если бы они сели за стол переговоров", — отметил он.По словам военного, Вашингтону следовало принимать во внимание позицию Москвы о том, что Украина не может быть членом НАТО. При этом он добавил, что Кремль всегда был готов разумно обсуждать ситуацию, учитывая интересы национальной безопасности страны.&quot;Что касается расширения НАТО и использования Украины как механизма для подрыва России, мы бы никогда не допустили ничего подобного в отношении США. Я хочу, чтобы американцы понимали, что мы пытается сделать с Россией. Если мы представим обратную ситуацию, что они хотят отобрать Калифорнию или Техас, забрать Аризону, мы бы никогда не позволили этого и начали войну&quot;, — резюмировал он.В конце ноября глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог прекратиться еще весной 2022 года. Однако находившийся тогда на посту британского премьера Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать".Осенью 2022 года Зеленский подписал указ, согласно которому его страна не будет вести переговоры с Россией до тех пор, пока ее возглавляет Владимир Путин. Москва, со своей стороны, не раз отмечала готовность обсудить урегулирование конфликта дипломатическим путем. Российский лидер отмечад, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Москвой.
https://ria.ru/20240127/garantii-1923856348.html
https://ria.ru/20240127/ukraina-1923876616.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_366bbaf1c98d99bf942cd3cb77410bc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, москва, сергей лавров, скотт риттер, давид арахамия, верховная рада украины, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Москва, Сергей Лавров, Скотт Риттер, Давид Арахамия, Верховная Рада Украины, НАТО, В мире
"Отобрать Техас". В США отреагировали на заявление Лаврова по Украине

Риттер: Россия завершила бы конфликт на Украине уже сегодня, если бы не США

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Россия могла бы в кратчайшие сроки завершить конфликт на Украине путем переговоров, как об этом заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, но Соединенные Штаты не позволяют этому случиться, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Ранее на этой неделе глава МИД в очередной раз напомнил, что Россия открыта к переговорам по Украине. Он отметил, что нынешняя администрация США готова обсуждать работу посольств и ситуацию с задержанными, но не конфликт на Украине. При этом Лавров добавил, что Москва готова выслушать любого, кто искренне заинтересован в справедливости, в том числе в отношениях между Россией и Украиной.
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
"Четыре этапа". СМИ раскрыли новый план США по Украине
Вчера, 15:11
"Риторика Белого дома не имеет ничего общего с реальностью, а также игнорирует то, что говорит Лавров. Россия готова положить этому конец. Это могло закончиться уже сегодня, если бы они сели за стол переговоров", — отметил он.
По словам военного, Вашингтону следовало принимать во внимание позицию Москвы о том, что Украина не может быть членом НАТО. При этом он добавил, что Кремль всегда был готов разумно обсуждать ситуацию, учитывая интересы национальной безопасности страны.
«

"Что касается расширения НАТО и использования Украины как механизма для подрыва России, мы бы никогда не допустили ничего подобного в отношении США. Я хочу, чтобы американцы понимали, что мы пытается сделать с Россией. Если мы представим обратную ситуацию, что они хотят отобрать Калифорнию или Техас, забрать Аризону, мы бы никогда не позволили этого и начали войну", — резюмировал он.

В конце ноября глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог прекратиться еще весной 2022 года. Однако находившийся тогда на посту британского премьера Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать".
Осенью 2022 года Зеленский подписал указ, согласно которому его страна не будет вести переговоры с Россией до тех пор, пока ее возглавляет Владимир Путин. Москва, со своей стороны, не раз отмечала готовность обсудить урегулирование конфликта дипломатическим путем. Российский лидер отмечад, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Москвой.
Артиллеристы Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
В США назвали города, которые потеряет Украина после разгрома ВСУ
Вчера, 17:24
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМоскваСергей ЛавровСкотт РиттерДавид АрахамияВерховная Рада УкраиныНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала