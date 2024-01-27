"Отобрать Техас". В США отреагировали на заявление Лаврова по Украине
Риттер: Россия завершила бы конфликт на Украине уже сегодня, если бы не США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Россия могла бы в кратчайшие сроки завершить конфликт на Украине путем переговоров, как об этом заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, но Соединенные Штаты не позволяют этому случиться, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Ранее на этой неделе глава МИД в очередной раз напомнил, что Россия открыта к переговорам по Украине. Он отметил, что нынешняя администрация США готова обсуждать работу посольств и ситуацию с задержанными, но не конфликт на Украине. При этом Лавров добавил, что Москва готова выслушать любого, кто искренне заинтересован в справедливости, в том числе в отношениях между Россией и Украиной.
"Риторика Белого дома не имеет ничего общего с реальностью, а также игнорирует то, что говорит Лавров. Россия готова положить этому конец. Это могло закончиться уже сегодня, если бы они сели за стол переговоров", — отметил он.
По словам военного, Вашингтону следовало принимать во внимание позицию Москвы о том, что Украина не может быть членом НАТО. При этом он добавил, что Кремль всегда был готов разумно обсуждать ситуацию, учитывая интересы национальной безопасности страны.
«
"Что касается расширения НАТО и использования Украины как механизма для подрыва России, мы бы никогда не допустили ничего подобного в отношении США. Я хочу, чтобы американцы понимали, что мы пытается сделать с Россией. Если мы представим обратную ситуацию, что они хотят отобрать Калифорнию или Техас, забрать Аризону, мы бы никогда не позволили этого и начали войну", — резюмировал он.
В конце ноября глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог прекратиться еще весной 2022 года. Однако находившийся тогда на посту британского премьера Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать".
Осенью 2022 года Зеленский подписал указ, согласно которому его страна не будет вести переговоры с Россией до тех пор, пока ее возглавляет Владимир Путин. Москва, со своей стороны, не раз отмечала готовность обсудить урегулирование конфликта дипломатическим путем. Российский лидер отмечад, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Москвой.