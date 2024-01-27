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Выбрали русское. "Протест" украинцев вызвал возмущение в Раде

Выбрали русское. "Протест" украинцев вызвал возмущение в Раде - РИА Новости, 27.01.2024

Выбрали русское. "Протест" украинцев вызвал возмущение в Раде

Киев не может запретить украинцам доступ к российскому контенту, признала депутат Верховной рады от "Европейской солидарности" София Федина в интервью... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T04:50

2024-01-27T04:50

2024-01-27T12:16

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Киев не может запретить украинцам доступ к российскому контенту, признала депутат Верховной рады от "Европейской солидарности" София Федина в интервью YouTube-каналу NewsRoom."Нужно понимать, что у нас нет стопроцентной возможности запретить московский контент на Украине. Люди включают VPN и в результате смотрят что хотят", — пожаловалась политик.Депутата особенно возмутило поведение украинской молодежи. По ее словам, подростки выбирают для просмотра контент российского производства в качестве "протеста" против навязанной украинизации. Федина рассказала, что недавно видела во Львове девушек, которые пользуются российской соцсетью "ВКонтакте", заблокированной на территории Украины.Виновным в таком положении дел политик назначила Министерство цифровой трансформации Украины. Чиновники отвлекаются на проекты в интересах других ведомств вместо того, чтобы наладить цензуру в украинском интернете.Украинские власти на протяжении нескольких лет планомерно зачищали медиапространство от неугодных русскоязычных сайтов и СМИ. В частности, в 2017 году украинцам заблокировали доступ к сервисам "Яндекса" и социальным сетям "ВКонтакте" и "Одноклассники".

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в мире, украина, львов, верховная рада украины, европейская солидарность, вконтакте