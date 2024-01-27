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Выбрали русское. "Протест" украинцев вызвал возмущение в Раде - РИА Новости, 27.01.2024
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04:50 27.01.2024 (обновлено: 12:16 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/kontent-1923798157.html
Выбрали русское. "Протест" украинцев вызвал возмущение в Раде
Выбрали русское. "Протест" украинцев вызвал возмущение в Раде - РИА Новости, 27.01.2024
Выбрали русское. "Протест" украинцев вызвал возмущение в Раде
Киев не может запретить украинцам доступ к российскому контенту, признала депутат Верховной рады от "Европейской солидарности" София Федина в интервью... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T04:50
2024-01-27T12:16
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Киев не может запретить украинцам доступ к российскому контенту, признала депутат Верховной рады от "Европейской солидарности" София Федина в интервью YouTube-каналу NewsRoom.&quot;Нужно понимать, что у нас нет стопроцентной возможности запретить московский контент на Украине. Люди включают VPN и в результате смотрят что хотят&quot;, — пожаловалась политик.Депутата особенно возмутило поведение украинской молодежи. По ее словам, подростки выбирают для просмотра контент российского производства в качестве "протеста" против навязанной украинизации. Федина рассказала, что недавно видела во Львове девушек, которые пользуются российской соцсетью "ВКонтакте", заблокированной на территории Украины.Виновным в таком положении дел политик назначила Министерство цифровой трансформации Украины. Чиновники отвлекаются на проекты в интересах других ведомств вместо того, чтобы наладить цензуру в украинском интернете.Украинские власти на протяжении нескольких лет планомерно зачищали медиапространство от неугодных русскоязычных сайтов и СМИ. В частности, в 2017 году украинцам заблокировали доступ к сервисам "Яндекса" и социальным сетям "ВКонтакте" и "Одноклассники".
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в мире, украина, львов, верховная рада украины, европейская солидарность, вконтакте
В мире, Украина, Львов, Верховная Рада Украины, Европейская солидарность, ВКонтакте
Выбрали русское. "Протест" украинцев вызвал возмущение в Раде

Депутат Рады Федина: у Киева не получается запретить контент из России в Сети

© Фото : ВКонтактеПриложение "ВКонтакте"
Приложение ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© Фото : ВКонтакте
Приложение "ВКонтакте". Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Киев не может запретить украинцам доступ к российскому контенту, признала депутат Верховной рады от "Европейской солидарности" София Федина в интервью YouTube-каналу NewsRoom.
«

"Нужно понимать, что у нас нет стопроцентной возможности запретить московский контент на Украине. Люди включают VPN и в результате смотрят что хотят", — пожаловалась политик.

Депутата особенно возмутило поведение украинской молодежи. По ее словам, подростки выбирают для просмотра контент российского производства в качестве "протеста" против навязанной украинизации. Федина рассказала, что недавно видела во Львове девушек, которые пользуются российской соцсетью "ВКонтакте", заблокированной на территории Украины.
Виновным в таком положении дел политик назначила Министерство цифровой трансформации Украины. Чиновники отвлекаются на проекты в интересах других ведомств вместо того, чтобы наладить цензуру в украинском интернете.
Украинские власти на протяжении нескольких лет планомерно зачищали медиапространство от неугодных русскоязычных сайтов и СМИ. В частности, в 2017 году украинцам заблокировали доступ к сервисам "Яндекса" и социальным сетям "ВКонтакте" и "Одноклассники".
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