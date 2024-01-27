https://ria.ru/20240127/kitay-1923867972.html
Китай призвал США поддержать мирное воссоединение с Тайванем
Китай призвал США поддержать мирное воссоединение с Тайванем - РИА Новости, 27.01.2024
Китай призвал США поддержать мирное воссоединение с Тайванем
Глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном призвал Вашингтон поддержать мирное... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T16:36
2024-01-27T16:36
2024-01-27T16:36
в мире
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ван и (политик)
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ПЕКИН, 27 янв - РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном призвал Вашингтон поддержать мирное воссоединение Китая. Ван И и Салливан ранее встретились в столице Таиланда Бангкоке. В ходе встречи министр иностранных дел Китая подчеркнул, что тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, и прошедшие недавно выборы на Тайване "не могут изменить тот факт, что Тайвань является частью Китая". "США должны строго соблюдать принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, выполнять свое обязательство не поддерживать "независимость Тайваня" и поддержать мирное воссоединение Китая", - приводит в субботу слова Ван И официальный сайт МИД КНР. По словам Ван И, независимость Тайваня является самым большим вызовом для китайско-американских отношений, а также самым большим риском для мира и стабильности в Тайваньском проливе. Глава МИД КНР отметил, что США и Китай должны относиться друг к другу как к равным, а не смотреть друг на друга сверху вниз, искать почву для сотрудничества, а не подчеркивать разногласия, искренне уважать друг друга, а не вредить основным интересам друг друга. Отмечается, что обе стороны также обсудили международные и региональные вопросы, такие как Ближний Восток, Украина, Корейский полуостров и Южно-Китайское море. Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване 13 января. Победу в гонке за кресло главы администрации острова одержал действующий заместитель главы администрации, председатель выступающей за "независимость" острова Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ с 40,05% голосов. Инаугурация Лай Циндэ запланирована на 20 мая 2024 года. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240123/tayvan-1922878488.html
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в мире, китай, тайвань, сша, ван и (политик), джо байден, джейк салливан
В мире, Китай, Тайвань, США, Ван И (политик), Джо Байден, Джейк Салливан
Китай призвал США поддержать мирное воссоединение с Тайванем
Ван И призвал США поддержать процесс мирного воссоединения с Китаем
ПЕКИН, 27 янв - РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном призвал Вашингтон поддержать мирное воссоединение Китая.
Ван И и Салливан ранее встретились в столице Таиланда Бангкоке
. В ходе встречи министр иностранных дел Китая подчеркнул, что тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, и прошедшие недавно выборы на Тайване
"не могут изменить тот факт, что Тайвань является частью Китая".
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«
"США должны строго соблюдать принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, выполнять свое обязательство не поддерживать "независимость Тайваня" и поддержать мирное воссоединение Китая", - приводит в субботу слова Ван И официальный сайт МИД КНР.
По словам Ван И, независимость Тайваня является самым большим вызовом для китайско-американских отношений, а также самым большим риском для мира и стабильности в Тайваньском проливе.
Глава МИД КНР отметил, что США и Китай должны относиться друг к другу как к равным, а не смотреть друг на друга сверху вниз, искать почву для сотрудничества, а не подчеркивать разногласия, искренне уважать друг друга, а не вредить основным интересам друг друга.
Отмечается, что обе стороны также обсудили международные и региональные вопросы, такие как Ближний Восток
, Украина
, Корейский полуостров
и Южно-Китайское море
.
Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване 13 января. Победу в гонке за кресло главы администрации острова одержал действующий заместитель главы администрации, председатель выступающей за "независимость" острова Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ с 40,05% голосов. Инаугурация Лай Циндэ запланирована на 20 мая 2024 года.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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