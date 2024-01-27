Только лучшие фильмы и звезды кино: в Москве раздали "Золотых орлов"

На "Мосфильме" вручили "Золотых орлов" в 23-х номинациях
ХХII торжественная церемония вручения премии "Золотой орел" состоялась в первом павильоне "Мосфильма" и началась с чествования 100-летнего юбилея киноконцерна.
Помощник президента России Владимир Мединский вручил приз генеральному директору киностудии Карену Шахназарову.
"Мосфильм" всегда участвовал в жизни нашей страны — не только в кино , но и в повседневной. Напомню, что тысяча мосфильмовцев ушла на фронт Великой Отечественной войны, 144 погибло. И сегодня трое наших товарищей в зоне СВО, и один, Зотов Олег Александрович, к несчастью, пал смертью храбрых. Это настоящие мосфильмовцы",— подчеркнул в своей речи Карен Шахназаров.
ХХII торжественная церемония вручения премии "Золотой орел" состоялась в первом павильоне "Мосфильма" и началась с чествования 100-летнего юбилея киноконцерна.
Помощник президента России Владимир Мединский вручил приз генеральному директору киностудии Карену Шахназарову.
"Мосфильм" всегда участвовал в жизни нашей страны — не только в кино , но и в повседневной. Напомню, что тысяча мосфильмовцев ушла на фронт Великой Отечественной войны, 144 погибло. И сегодня трое наших товарищей в зоне СВО, и один, Зотов Олег Александрович, к несчастью, пал смертью храбрых. Это настоящие мосфильмовцы",— подчеркнул в своей речи Карен Шахназаров.
Лучшим игровым фильмом в 2023 году была признана картина "Снегирь" Бориса Хлебникова. Премию из рук Карена Шахназарова получил продюсер проекта Сергей Сельянов.
Он назвал Хлебникова большим национальным художником, а успех киноленты, по его мнению, заключается в том, что в ней зритель видит себя, свой народ.
Картина была снята по мотивам романа Георгия Владимова "Три минуты молчания".
Лучшим игровым фильмом в 2023 году была признана картина "Снегирь" Бориса Хлебникова. Премию из рук Карена Шахназарова получил продюсер проекта Сергей Сельянов.
Он назвал Хлебникова большим национальным художником, а успех киноленты, по его мнению, заключается в том, что в ней зритель видит себя, свой народ.
Картина была снята по мотивам романа Георгия Владимова "Три минуты молчания".
Триумфаторами церемонии стала команда ретродетектива "Бизон: дело манекенщицы": его отметили как лучший телевизионный сериал, а Сергея Безрукова — за лучшую мужскую роль на ТВ.
"Первый свой "Золотой орел" я получил в 2004 году за лейтенанта Кравцова в сериале "Участок". Спустя 20 лет я получаю за майора Бессонова, конкурентом мне был полковник Рыбин (роль Безрукова в сериале "Шпион". — Прим. ред.). Есть надежда спустя еще 20 лет получить за генерала", — пошутил актер.
На фото Сергей Безруков и режиссер сериала Сергей Чекалов.
Триумфаторами церемонии стала команда ретродетектива "Бизон: дело манекенщицы": его отметили как лучший телевизионный сериал, а Сергея Безрукова — за лучшую мужскую роль на ТВ.
"Первый свой "Золотой орел" я получил в 2004 году за лейтенанта Кравцова в сериале "Участок". Спустя 20 лет я получаю за майора Бессонова, конкурентом мне был полковник Рыбин (роль Безрукова в сериале "Шпион". — Прим. ред.). Есть надежда спустя еще 20 лет получить за генерала", — пошутил актер.
На фото Сергей Безруков и режиссер сериала Сергей Чекалов.
Режиссер Сергей Урсуляк, получил награду в номинации "Лучший режиссер" за картину "Праведник".
В основе фильма, съемки которого в том числе прошли в Израиле, — подвиг Николая Киселева, офицера Красной армии, который в августе-октябре 1942 года спас 218 советских евреев, выведя женщин, стариков и детей из фашистской оккупации за линию фронта.
Академики также отметили работу оператора ленты Михаила Милашина.
Режиссер Сергей Урсуляк, получил награду в номинации "Лучший режиссер" за картину "Праведник".
В основе фильма, съемки которого в том числе прошли в Израиле, — подвиг Николая Киселева, офицера Красной армии, который в августе-октябре 1942 года спас 218 советских евреев, выведя женщин, стариков и детей из фашистской оккупации за линию фронта.
Академики также отметили работу оператора ленты Михаила Милашина.
Высоко оценили и работу актеров фильма "Праведник": Александр Яценко получил приз за лучшую мужскую роль, Евгений Ткачук — за лучшую мужскую роль второго плана.
Яценко унес в этот вечер сразу двух "Золотых орлов". Победу в номинации "Лучший актер онлайн-сериала" он разделил с коллегой по многосерийному триллеру "Фишер" Иваном Янковским. Сериал также стал лучшим проектом онлайн-платформы.
Слева направо на фото: Евгений Ткачук, Александр Яценко, Юлия Пересильд и Иван Янковский.
Высоко оценили и работу актеров фильма "Праведник": Александр Яценко получил приз за лучшую мужскую роль, Евгений Ткачук — за лучшую мужскую роль второго плана.
Яценко унес в этот вечер сразу двух "Золотых орлов". Победу в номинации "Лучший актер онлайн-сериала" он разделил с коллегой по многосерийному триллеру "Фишер" Иваном Янковским. Сериал также стал лучшим проектом онлайн-платформы.
Слева направо на фото: Евгений Ткачук, Александр Яценко, Юлия Пересильд и Иван Янковский.
Юлия Пересильд была представлена в номинации "Лучшая женская роль в кино" за фильм "Вызов", но ушла с другой наградой — спецпризом первой актрисе-космонавту.
"Я очень благодарна моей маме и моим детям, которых я так любила, что у меня был серьезный стимул возвратиться", — сказала она со сцены, поблагодарив также своего возлюбленного, команду фильма "Вызов" во главе с режиссером Климом Шипенко и работников "Роскосмоса".
На церемонии ее сопровождали актер Михаил Тройник и дочь, актриса Анна Пересильд, известная по сериалу "Слово пацана".
Юлия Пересильд была представлена в номинации "Лучшая женская роль в кино" за фильм "Вызов", но ушла с другой наградой — спецпризом первой актрисе-космонавту.
"Я очень благодарна моей маме и моим детям, которых я так любила, что у меня был серьезный стимул возвратиться", — сказала она со сцены, поблагодарив также своего возлюбленного, команду фильма "Вызов" во главе с режиссером Климом Шипенко и работников "Роскосмоса".
На церемонии ее сопровождали актер Михаил Тройник и дочь, актриса Анна Пересильд, известная по сериалу "Слово пацана".
Анна Михалкова завоевала статуэтку, победив в номинации "Лучшая женская роль в кино" за фильм "Чувства Анны", героиня которого обладает уникальной способностью — она слышит голоса из космоса и записывает их сообщения.
"В этом фильме я показала все: и свой богатый внутренний мир, и, так сказать, экстерьер", — напомнила актриса об откровенной сцене в картине Анны Меликян.
Приз за лучшую женскую роль второго плана вручили Александре Ребенок за фильм "1993".
Анна Михалкова завоевала статуэтку, победив в номинации "Лучшая женская роль в кино" за фильм "Чувства Анны", героиня которого обладает уникальной способностью — она слышит голоса из космоса и записывает их сообщения.
"В этом фильме я показала все: и свой богатый внутренний мир, и, так сказать, экстерьер", — напомнила актриса об откровенной сцене в картине Анны Меликян.
Приз за лучшую женскую роль второго плана вручили Александре Ребенок за фильм "1993".
Спецприз за вклад в российский кинематограф также получил оператор Анатолий Мукасей. За свою продолжительную карьеру он работал с режиссерами Роланом Быковым, Александром Зархи, Эльдаром Рязановым, Светланой Дружининой и другими.
"Хочу поблагодарить мою красавицу-девушку Светлану Сергеевну Дружинину, потому что 65 лет совместной жизни — это посильнее, чем снять десятки фильмов", — обратился он к супруге, которая первой поздравила почетного лауреата.
Спецприз за вклад в российский кинематограф также получил оператор Анатолий Мукасей. За свою продолжительную карьеру он работал с режиссерами Роланом Быковым, Александром Зархи, Эльдаром Рязановым, Светланой Дружининой и другими.
"Хочу поблагодарить мою красавицу-девушку Светлану Сергеевну Дружинину, потому что 65 лет совместной жизни — это посильнее, чем снять десятки фильмов", — обратился он к супруге, которая первой поздравила почетного лауреата.
Церемонию, ведущими которой стала актерская чета Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, посетило большое количество звезд, в числе которых — председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков (слева на фото), актрисы Олеся Судзиловская (справа на фото), Анна Снаткина, Анна Банщикова, Кристина Асмус, Екатерина Волкова, актеры Филипп Янковский, Кирилл Зайцев, Александр Олешко, Гавриил Гордеев, хореограф Алла Сигалова и многие другие.
Церемонию, ведущими которой стала актерская чета Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, посетило большое количество звезд, в числе которых — председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков (слева на фото), актрисы Олеся Судзиловская (справа на фото), Анна Снаткина, Анна Банщикова, Кристина Асмус, Екатерина Волкова, актеры Филипп Янковский, Кирилл Зайцев, Александр Олешко, Гавриил Гордеев, хореограф Алла Сигалова и многие другие.
На соискание премии за 2023 год рассматривались отечественные фильмы, вышедшие в кинопрокат в России c 1 декабря 2022-го по 15 ноября 2023-го, телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершен в тот же период.
Всего в этот вечер раздали "Орлов" в 23 номинациях. Лауреатами также стали актрисы Елена Яковлева (за роль в телесериале "Дама с собачкой"), Марьяна Спивак (за онлайн-сериал "Черное облако"), сценарист Александр Велединский (за фильм "1993"), композитор Алексей Рыбников (за музыку к картине "Повелитель ветра"), команда анимационного фильма "Коты Эрмитажа" и другие.
На соискание премии за 2023 год рассматривались отечественные фильмы, вышедшие в кинопрокат в России c 1 декабря 2022-го по 15 ноября 2023-го, телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершен в тот же период.
Всего в этот вечер раздали "Орлов" в 23 номинациях. Лауреатами также стали актрисы Елена Яковлева (за роль в телесериале "Дама с собачкой"), Марьяна Спивак (за онлайн-сериал "Черное облако"), сценарист Александр Велединский (за фильм "1993"), композитор Алексей Рыбников (за музыку к картине "Повелитель ветра"), команда анимационного фильма "Коты Эрмитажа" и другие.