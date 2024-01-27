Только лучшие фильмы и звезды кино: в Москве раздали "Золотых орлов"

Лучшим игровым фильмом в 2023 году была признана картина "Снегирь" Бориса Хлебникова. Премию из рук Карена Шахназарова получил продюсер проекта Сергей Сельянов.

Он назвал Хлебникова большим национальным художником, а успех киноленты, по его мнению, заключается в том, что в ней зритель видит себя, свой народ.

Картина была снята по мотивам романа Георгия Владимова "Три минуты молчания".