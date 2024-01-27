https://ria.ru/20240127/kholokost-1923819944.html

Володин назвал Холокост чудовищным преступлением, не имеющим срока давности

Володин назвал Холокост чудовищным преступлением, не имеющим срока давности - РИА Новости, 27.01.2024

Володин назвал Холокост чудовищным преступлением, не имеющим срока давности

Холокост - это чудовищное преступление, не имеющее срока давности, важно сохранять правду об этих событиях, чтобы подобная Холокосту трагедия никогда не... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T11:16

2024-01-27T11:16

2024-01-27T11:16

израиль

канада

австралия

вячеслав володин

госдума рф

холокост

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758911543_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_b271f196489011cc1d816e2c2d277d03.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Холокост - это чудовищное преступление, не имеющее срока давности, важно сохранять правду об этих событиях, чтобы подобная Холокосту трагедия никогда не повторилась, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day). Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, США, а их соавторами - еще более 90 государств. "Мы скорбим о миллионах людей, замученных нацистами в концлагерях, гетто, в ходе карательных операций. Холокост — чудовищное преступление, не имеющее срока давности. Ему не может быть оправдания и прощения. Важно сделать все, чтобы трагедия, подобная Холокосту, никогда не повторилась: сохранить правду об этих событиях, передать ее следующим поколениям, вместе противостоять возрождению нацизма", - цитируют Володина на сайте ГД.

https://ria.ru/20240127/kholokost-1923407028.html

израиль

канада

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

израиль, канада, австралия, вячеслав володин, госдума рф, холокост