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Володин назвал Холокост чудовищным преступлением, не имеющим срока давности - РИА Новости, 27.01.2024
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11:16 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/kholokost-1923819944.html
Володин назвал Холокост чудовищным преступлением, не имеющим срока давности
Володин назвал Холокост чудовищным преступлением, не имеющим срока давности - РИА Новости, 27.01.2024
Володин назвал Холокост чудовищным преступлением, не имеющим срока давности
Холокост - это чудовищное преступление, не имеющее срока давности, важно сохранять правду об этих событиях, чтобы подобная Холокосту трагедия никогда не... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T11:16
2024-01-27T11:16
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канада
австралия
вячеслав володин
госдума рф
холокост
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Холокост - это чудовищное преступление, не имеющее срока давности, важно сохранять правду об этих событиях, чтобы подобная Холокосту трагедия никогда не повторилась, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day). Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, США, а их соавторами - еще более 90 государств. "Мы скорбим о миллионах людей, замученных нацистами в концлагерях, гетто, в ходе карательных операций. Холокост — чудовищное преступление, не имеющее срока давности. Ему не может быть оправдания и прощения. Важно сделать все, чтобы трагедия, подобная Холокосту, никогда не повторилась: сохранить правду об этих событиях, передать ее следующим поколениям, вместе противостоять возрождению нацизма", - цитируют Володина на сайте ГД.
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израиль, канада, австралия, вячеслав володин, госдума рф, холокост
Израиль, Канада, Австралия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Холокост
Володин назвал Холокост чудовищным преступлением, не имеющим срока давности

Володин призвал сохранять правду о Холокосте, чтобы трагедия не повторилась

© Sputnik / Арам НерсесянСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Холокост - это чудовищное преступление, не имеющее срока давности, важно сохранять правду об этих событиях, чтобы подобная Холокосту трагедия никогда не повторилась, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day). Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, США, а их соавторами - еще более 90 государств.
"Мы скорбим о миллионах людей, замученных нацистами в концлагерях, гетто, в ходе карательных операций. Холокост — чудовищное преступление, не имеющее срока давности. Ему не может быть оправдания и прощения. Важно сделать все, чтобы трагедия, подобная Холокосту, никогда не повторилась: сохранить правду об этих событиях, передать ее следующим поколениям, вместе противостоять возрождению нацизма", - цитируют Володина на сайте ГД.
Церемония зажжения свечей на открытии интерактивного центра Война и Холокост: размышления о прошлом и будущем в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Международный день памяти жертв Холокоста
Вчера, 02:30
 
ИзраильКанадаАвстралияВячеслав ВолодинГосдума РФХолокост
 
 
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