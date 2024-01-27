https://ria.ru/20240127/kholokost-1923819944.html
Володин назвал Холокост чудовищным преступлением, не имеющим срока давности
Володин назвал Холокост чудовищным преступлением, не имеющим срока давности - РИА Новости, 27.01.2024
Володин назвал Холокост чудовищным преступлением, не имеющим срока давности
Холокост - это чудовищное преступление, не имеющее срока давности, важно сохранять правду об этих событиях, чтобы подобная Холокосту трагедия никогда не... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T11:16
2024-01-27T11:16
2024-01-27T11:16
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вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Холокост - это чудовищное преступление, не имеющее срока давности, важно сохранять правду об этих событиях, чтобы подобная Холокосту трагедия никогда не повторилась, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day). Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, США, а их соавторами - еще более 90 государств. "Мы скорбим о миллионах людей, замученных нацистами в концлагерях, гетто, в ходе карательных операций. Холокост — чудовищное преступление, не имеющее срока давности. Ему не может быть оправдания и прощения. Важно сделать все, чтобы трагедия, подобная Холокосту, никогда не повторилась: сохранить правду об этих событиях, передать ее следующим поколениям, вместе противостоять возрождению нацизма", - цитируют Володина на сайте ГД.
https://ria.ru/20240127/kholokost-1923407028.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, канада, австралия, вячеслав володин, госдума рф, холокост
Израиль, Канада, Австралия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Холокост
Володин назвал Холокост чудовищным преступлением, не имеющим срока давности
Володин призвал сохранять правду о Холокосте, чтобы трагедия не повторилась