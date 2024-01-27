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СМИ рассказали подробности казни американца с помощью азота - РИА Новости, 27.01.2024
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09:06 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/kazn-1923808148.html
СМИ рассказали подробности казни американца с помощью азота
СМИ рассказали подробности казни американца с помощью азота - РИА Новости, 27.01.2024
СМИ рассказали подробности казни американца с помощью азота
Первый в истории США человек, казненный с использованием азота, испытывал судороги в течение нескольких минут, передает агентство Associated Press. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T09:06
2024-01-27T09:06
в мире
сша
алабама
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Первый в истории США человек, казненный с использованием азота, испытывал судороги в течение нескольких минут, передает агентство Associated Press. "Осужденный убийца Кеннет Юджин Смит бился в судорогах... в течение как минимум двух минут во время 22-минутной казни", - передает агентство. Ранее генпрокурор штата Алабама Стив Маршалл сообщил, что новым способом казнили 58-летнего Кеннета Юджина Смита, осужденного за совершение заказного убийства в 1988 году. Такая высшая мера санкционирована в трех штатах США, однако на практике до сих пор ни разу не применялась. В ходе казни через дыхательную маску осужденному пускают азот, что провоцирует гипоксию и, в конечном счете, смерть. По утверждению генпрокурора Алабамы, первое в истории США исполнение высшей меры наказания новым способом подтвердило "эффективность и гуманность этого метода", а мрачные прогнозы активистов и СМИ "были спекулятивными". По данным местных СМИ, последними словами Смита была благодарность за поддержку, а также фраза "сегодня вечером Алабама стала причиной, по которой человечество делает шаг назад". При этом, как указывали СМИ, Смит сам выбрал такой способ после того, как несколько попыток привести к исполнению высшую меру наказания против него были безуспешны. В ноябре 2022 года казнь должна была пройти с помощью инъекции смертельного коктейля, но исполнители не смогли в отведенное для казни время ввести осужденному в вену катетер.
https://ria.ru/20240126/kazn-1923654377.html
https://ria.ru/20231115/azot-1909360462.html
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в мире, сша, алабама
В мире, США, Алабама
СМИ рассказали подробности казни американца с помощью азота

AP: казненный с помощью азота американец несколько минут испытывал судороги

© AP Photo / DAVE MARTINКамера исполнения приговоров к смертной казни в исправительном учреждении штата Алабама
Камера исполнения приговоров к смертной казни в исправительном учреждении штата Алабама - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© AP Photo / DAVE MARTIN
Камера исполнения приговоров к смертной казни в исправительном учреждении штата Алабама. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Первый в истории США человек, казненный с использованием азота, испытывал судороги в течение нескольких минут, передает агентство Associated Press.
"Осужденный убийца Кеннет Юджин Смит бился в судорогах... в течение как минимум двух минут во время 22-минутной казни", - передает агентство.
Пресс-конференция представителя активистов, выступающих против смертной казни, перед исполнением приговора, вынесенного Кеннету Юджину Смиту - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
В СПЧ призвали мировое сообщество запретить смертную казнь
26 января, 14:08
Ранее генпрокурор штата Алабама Стив Маршалл сообщил, что новым способом казнили 58-летнего Кеннета Юджина Смита, осужденного за совершение заказного убийства в 1988 году. Такая высшая мера санкционирована в трех штатах США, однако на практике до сих пор ни разу не применялась. В ходе казни через дыхательную маску осужденному пускают азот, что провоцирует гипоксию и, в конечном счете, смерть.
По утверждению генпрокурора Алабамы, первое в истории США исполнение высшей меры наказания новым способом подтвердило "эффективность и гуманность этого метода", а мрачные прогнозы активистов и СМИ "были спекулятивными".
По данным местных СМИ, последними словами Смита была благодарность за поддержку, а также фраза "сегодня вечером Алабама стала причиной, по которой человечество делает шаг назад". При этом, как указывали СМИ, Смит сам выбрал такой способ после того, как несколько попыток привести к исполнению высшую меру наказания против него были безуспешны. В ноябре 2022 года казнь должна была пройти с помощью инъекции смертельного коктейля, но исполнители не смогли в отведенное для казни время ввести осужденному в вену катетер.
Комиссар тюрьмы штата Алабама Майк Хейли в камере для смертельных инъекций в исправительном учреждении Холмана в Атморе - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Узаконенное убийство. Зачем в США вводят "невиданные ранее" методы казни
15 ноября 2023, 08:00
 
В миреСШААлабама
 
 
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