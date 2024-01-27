https://ria.ru/20240127/kazn-1923808148.html

СМИ рассказали подробности казни американца с помощью азота

СМИ рассказали подробности казни американца с помощью азота - РИА Новости, 27.01.2024

СМИ рассказали подробности казни американца с помощью азота

Первый в истории США человек, казненный с использованием азота, испытывал судороги в течение нескольких минут, передает агентство Associated Press. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T09:06

2024-01-27T09:06

2024-01-27T09:06

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Первый в истории США человек, казненный с использованием азота, испытывал судороги в течение нескольких минут, передает агентство Associated Press. "Осужденный убийца Кеннет Юджин Смит бился в судорогах... в течение как минимум двух минут во время 22-минутной казни", - передает агентство. Ранее генпрокурор штата Алабама Стив Маршалл сообщил, что новым способом казнили 58-летнего Кеннета Юджина Смита, осужденного за совершение заказного убийства в 1988 году. Такая высшая мера санкционирована в трех штатах США, однако на практике до сих пор ни разу не применялась. В ходе казни через дыхательную маску осужденному пускают азот, что провоцирует гипоксию и, в конечном счете, смерть. По утверждению генпрокурора Алабамы, первое в истории США исполнение высшей меры наказания новым способом подтвердило "эффективность и гуманность этого метода", а мрачные прогнозы активистов и СМИ "были спекулятивными". По данным местных СМИ, последними словами Смита была благодарность за поддержку, а также фраза "сегодня вечером Алабама стала причиной, по которой человечество делает шаг назад". При этом, как указывали СМИ, Смит сам выбрал такой способ после того, как несколько попыток привести к исполнению высшую меру наказания против него были безуспешны. В ноябре 2022 года казнь должна была пройти с помощью инъекции смертельного коктейля, но исполнители не смогли в отведенное для казни время ввести осужденному в вену катетер.

https://ria.ru/20240126/kazn-1923654377.html

https://ria.ru/20231115/azot-1909360462.html

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в мире, сша, алабама