https://ria.ru/20240127/katastrofa-1923790247.html
"Катастрофа". В США рассказали, чем закончится конфликт на Украине
"Катастрофа". В США рассказали, чем закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 27.01.2024
"Катастрофа". В США рассказали, чем закончится конфликт на Украине
США движутся к поражению в противостоянии на Украине, написал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T01:04
2024-01-27T01:04
2024-01-27T01:04
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. США движутся к поражению в противостоянии на Украине, написал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X."Конфликт заканчивается катастрофическим поражением Украины и Штатов", — заявил он.Ранее отставной полковник предположил, что после разгрома ВСУ Украине придется перенести столицу из Киева во Львов.Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. В руководстве США при этом допускают, что в отсутствии поддержки со стороны Штатов, другие страны Запада "вполне возможно" могут также отказаться от спонсирования киевских властей.
https://ria.ru/20240125/ukraina-1923356419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины
"Катастрофа". В США рассказали, чем закончится конфликт на Украине
Макгрегор: конфликт на Украине заканчивается катастрофическим поражением США