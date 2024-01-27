https://ria.ru/20240127/katastrofa-1923790247.html

"Катастрофа". В США рассказали, чем закончится конфликт на Украине

"Катастрофа". В США рассказали, чем закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 27.01.2024

"Катастрофа". В США рассказали, чем закончится конфликт на Украине

США движутся к поражению в противостоянии на Украине, написал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T01:04

2024-01-27T01:04

2024-01-27T01:04

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. США движутся к поражению в противостоянии на Украине, написал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X."Конфликт заканчивается катастрофическим поражением Украины и Штатов", — заявил он.Ранее отставной полковник предположил, что после разгрома ВСУ Украине придется перенести столицу из Киева во Львов.Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. В руководстве США при этом допускают, что в отсутствии поддержки со стороны Штатов, другие страны Запада "вполне возможно" могут также отказаться от спонсирования киевских властей.

https://ria.ru/20240125/ukraina-1923356419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, вооруженные силы украины