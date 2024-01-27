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"Катастрофа". В США рассказали, чем закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 27.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:04 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/katastrofa-1923790247.html
"Катастрофа". В США рассказали, чем закончится конфликт на Украине
"Катастрофа". В США рассказали, чем закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 27.01.2024
"Катастрофа". В США рассказали, чем закончится конфликт на Украине
США движутся к поражению в противостоянии на Украине, написал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T01:04
2024-01-27T01:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. США движутся к поражению в противостоянии на Украине, написал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X."Конфликт заканчивается катастрофическим поражением Украины и Штатов", — заявил он.Ранее отставной полковник предположил, что после разгрома ВСУ Украине придется перенести столицу из Киева во Львов.Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. В руководстве США при этом допускают, что в отсутствии поддержки со стороны Штатов, другие страны Запада "вполне возможно" могут также отказаться от спонсирования киевских властей.
https://ria.ru/20240125/ukraina-1923356419.html
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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины
"Катастрофа". В США рассказали, чем закончится конфликт на Украине

Макгрегор: конфликт на Украине заканчивается катастрофическим поражением США

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. США движутся к поражению в противостоянии на Украине, написал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.
«
"Конфликт заканчивается катастрофическим поражением Украины и Штатов", — заявил он.
Ранее отставной полковник предположил, что после разгрома ВСУ Украине придется перенести столицу из Киева во Львов.
Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. В руководстве США при этом допускают, что в отсутствии поддержки со стороны Штатов, другие страны Запада "вполне возможно" могут также отказаться от спонсирования киевских властей.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
В конгрессе США нанесли новый удар по Украине
25 января, 10:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВооруженные силы Украины
 
 
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