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В Мьянме оценили роль введения карт "Мир" в стране - РИА Новости, 27.01.2024
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20:08 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/karty-1923896684.html
В Мьянме оценили роль введения карт "Мир" в стране
В Мьянме оценили роль введения карт "Мир" в стране - РИА Новости, 27.01.2024
В Мьянме оценили роль введения карт "Мир" в стране
Скорое введение карт платежной системы "МИР" в Республике Союз Мьянма улучшит взаимный туризм с Россией, заявил РИА Новости генеральный секретарь ассоциации... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T20:08
2024-01-27T20:08
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Скорое введение карт платежной системы "МИР" в Республике Союз Мьянма улучшит взаимный туризм с Россией, заявил РИА Новости генеральный секретарь ассоциации туризма Мьянмы Тхан Хтут в рамках II Российско-Мьянманского бизнес-форума на полях выставки-форума "Россия". Ранее союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы доктор наук Кан 3о заявил, что Республика Союз Мьянма с 20 февраля начнет принимать карты "МИР". "Введение карт "МИР" улучшит туризм между Россией и Мьянмой. Это станет преимуществом для обеих стран. Это отличная инициатива", - отметил генеральный секретарь. Он добавил, что нововведение станет "замечательным бонусом" для россиян, которые теперь смогу использовать карты "МИР" в Мьянме. По словам собеседника агентства, система платежей, которую предлагает Мьянма сейчас, "слишком сложная", иногда очень тяжело получать оплату от российской стороны. Тхан Хтут добавил, что, по его мнению, именно Москва могла бы стать крупнейшей точкой отправления российских туристов в Мьянму. "Прямые рейсы с Москвой зависят от того, насколько большим будет турпоток из России. Поэтому мы приехали сюда сегодня для того, чтобы продвигать направление Мьянмы на российском рынке", - пояснил генеральный секретарь. Он также призвал российскую сторону облегчить визовые требования для Мьянмы в качестве ответного жеста на принятые недавно иммиграционные послабления для граждан РФ.
https://ria.ru/20240127/turpotok-1923877280.html
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В Мьянме оценили роль введения карт "Мир" в стране

Ассоциация туризма Мьянмы: карты "Мир" улучшат туризм страны с РФ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма Кан Зо на заседании Межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
Министр инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма Кан Зо на заседании Межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Министр инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма Кан Зо на заседании Межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Скорое введение карт платежной системы "МИР" в Республике Союз Мьянма улучшит взаимный туризм с Россией, заявил РИА Новости генеральный секретарь ассоциации туризма Мьянмы Тхан Хтут в рамках II Российско-Мьянманского бизнес-форума на полях выставки-форума "Россия".
Ранее союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы доктор наук Кан 3о заявил, что Республика Союз Мьянма с 20 февраля начнет принимать карты "МИР".
Министр инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма Кан Зо на заседании Межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
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"Введение карт "МИР" улучшит туризм между Россией и Мьянмой. Это станет преимуществом для обеих стран. Это отличная инициатива", - отметил генеральный секретарь.
Он добавил, что нововведение станет "замечательным бонусом" для россиян, которые теперь смогу использовать карты "МИР" в Мьянме. По словам собеседника агентства, система платежей, которую предлагает Мьянма сейчас, "слишком сложная", иногда очень тяжело получать оплату от российской стороны.
Тхан Хтут добавил, что, по его мнению, именно Москва могла бы стать крупнейшей точкой отправления российских туристов в Мьянму.
"Прямые рейсы с Москвой зависят от того, насколько большим будет турпоток из России. Поэтому мы приехали сюда сегодня для того, чтобы продвигать направление Мьянмы на российском рынке", - пояснил генеральный секретарь.
Он также призвал российскую сторону облегчить визовые требования для Мьянмы в качестве ответного жеста на принятые недавно иммиграционные послабления для граждан РФ.
Министр инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма Кан Зо
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