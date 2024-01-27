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ЦАХАЛ начал войну на истощение на ливанском фронте, считает эксперт - РИА Новости, 27.01.2024
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23:50 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/izrail-1923913688.html
ЦАХАЛ начал войну на истощение на ливанском фронте, считает эксперт
ЦАХАЛ начал войну на истощение на ливанском фронте, считает эксперт - РИА Новости, 27.01.2024
ЦАХАЛ начал войну на истощение на ливанском фронте, считает эксперт
Израильская армия перешла к новому этапу противостояния на ливанском фронте - войне на истощение, предполагающей избирательные удары по определенным целям и... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T23:50
2024-01-27T23:50
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БЕЙРУТ, 27 янв - РИА Новости. Израильская армия перешла к новому этапу противостояния на ливанском фронте - войне на истощение, предполагающей избирательные удары по определенным целям и устранение полевых командиров сил сопротивления, заявил РИА Новости ливанский военный эксперт Амин Хтейт. "Израильская армия перешла к новому этапу, предполагающему точечные удары и ликвидацию полевых командиров… Это можно назвать войной на истощение, когда ведутся избирательные удары по определенным целям и устранение (командного состава сил сопротивления - ред.), поскольку это обеспечивает израильской стороне две вещи - отвлечь сопротивление, чтобы оно не смогло развить свои боевые успехи, и замаскировать собственные провалы", - считает эксперт. По мнению эксперта, переход к этой тактике вызван "неспособностью израильской стороны добиться реальных результатов и побед в секторе Газа и на ливанском фронте". "Действия сил сопротивления, атакующих командные пункты противника и выводящих из строя его средства связи и слежения, заставили Израиль действовать вслепую и вынудили его использовать альтернативные средства, такие как беспилотники, аэростаты-шпионы и спутники, а также оснастить границу датчиками движения", - прокомментировал ситуацию Хтейт. Как считает эксперт, Израиль пытается в том числе спровоцировать ливанское движение "Хезболлах" на действия, которые послужат оправданием расширения масштабов конфликта с возможным вовлечением в него США, при том что Вашингтон не заинтересован в этом. Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
https://ria.ru/20240127/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html
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хезболла, израиль, в мире, сша, вашингтон (штат)
Хезболла, Израиль, В мире, США, Вашингтон (штат)
ЦАХАЛ начал войну на истощение на ливанском фронте, считает эксперт

Эксперт: израильская армия начала войну на истощение на ливанском фронте

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского авиаудара по южному Ливану
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану
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БЕЙРУТ, 27 янв - РИА Новости. Израильская армия перешла к новому этапу противостояния на ливанском фронте - войне на истощение, предполагающей избирательные удары по определенным целям и устранение полевых командиров сил сопротивления, заявил РИА Новости ливанский военный эксперт Амин Хтейт.
"Израильская армия перешла к новому этапу, предполагающему точечные удары и ликвидацию полевых командиров… Это можно назвать войной на истощение, когда ведутся избирательные удары по определенным целям и устранение (командного состава сил сопротивления - ред.), поскольку это обеспечивает израильской стороне две вещи - отвлечь сопротивление, чтобы оно не смогло развить свои боевые успехи, и замаскировать собственные провалы", - считает эксперт.
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По мнению эксперта, переход к этой тактике вызван "неспособностью израильской стороны добиться реальных результатов и побед в секторе Газа и на ливанском фронте".
"Действия сил сопротивления, атакующих командные пункты противника и выводящих из строя его средства связи и слежения, заставили Израиль действовать вслепую и вынудили его использовать альтернативные средства, такие как беспилотники, аэростаты-шпионы и спутники, а также оснастить границу датчиками движения", - прокомментировал ситуацию Хтейт.
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Как считает эксперт, Израиль пытается в том числе спровоцировать ливанское движение "Хезболлах" на действия, которые послужат оправданием расширения масштабов конфликта с возможным вовлечением в него США, при том что Вашингтон не заинтересован в этом.
Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
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