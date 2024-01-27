https://ria.ru/20240127/izrail-1923894670.html

Армия Израиля заявила, что зафиксировала пуски из Ливана

Армия Израиля заявила, что зафиксировала пуски из Ливана - РИА Новости, 27.01.2024

Армия Израиля заявила, что зафиксировала пуски из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу сообщила о многочисленных пусках со стороны Ливана по северу страны, в ответ на которые ВВС нанесли удары по объектом... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T19:48

2024-01-27T19:48

2024-01-27T19:48

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хезболла

ливан

в мире

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу сообщила о многочисленных пусках со стороны Ливана по северу страны, в ответ на которые ВВС нанесли удары по объектом движения "Хезболлах" на юге Ливана. "В течение дня было зафиксировано множество запусков из Ливана по северу Израиля <...> истребители ЦАХАЛ нанесли удары по ряду террористических объектов "Хезболлах" в Ливане, включая военный пост и комплекс в окрестностях поселков Блида и Марвахин. Еще один удар был нанесен по инфраструктуре террористов в районе поселка Айта аш-Шаб", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. По данным военных, после сегодняшних сирен воздушной тревоги на севере Израиля, система ПВО успешно перехватила подозрительную воздушную цель на территории Ливана, предположительно приближавшуюся к территории Израиля. В пресс-службе напомнили, что присутствие бойцов "Хезболлах" к югу от реки Литани является прямым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 1701, добавив, что "ЦАХАЛ будет продолжать защищать границы Израиля от любой угрозы". Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. Резолюция 1701 Совбеза ООН была принята в 2006 году после Второй Ливанской войны между Израилем и движением "Хезболлах". Она предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН.

https://ria.ru/20240127/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html

https://ria.ru/20240108/izrail-1920193744.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла, ливан, в мире, израиль