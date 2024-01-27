https://ria.ru/20240127/ipoteka-1923844891.html

Слуцкий предложил расширить дальневосточную ипотеку

Слуцкий предложил расширить дальневосточную ипотеку - РИА Новости, 27.01.2024

Слуцкий предложил расширить дальневосточную ипотеку

Кандидат в президенты и лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил расширить дальневосточную ипотеку на работников гражданской авиапромышленности, сообщили в... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T14:00

2024-01-27T14:00

2024-01-27T14:00

общество

комсомольск-на-амуре

россия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

экономика

ипотека

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты и лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил расширить дальневосточную ипотеку на работников гражданской авиапромышленности, сообщили в пресс-службе партии. "О необходимости расширить право получения дальневосточной ипотеки на работников гражданской авиапромышленности заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе посещения Авиационного завода им. Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре 27 января", - сказали в пресс-службе. По мнению Слуцкого, сотрудникам важнейшей для технологической независимости страны отрасли, успешно развивающим российскую гражданскую авиацию на дальневосточных предприятиях, нужно создать условия для высокого уровня жизни. "Руками рабочих создаётся технологическая независимость России. Они, как никто, должны чувствовать поддержку государства. Не должно быть так, что одни заводчане получают льготы, а другие нет, хотя трудятся в одних цехах", - цитирует Слуцкого пресс-служба ЛДПР.

https://ria.ru/20240126/ldpr-1923608430.html

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общество, комсомольск-на-амуре, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, экономика, ипотека