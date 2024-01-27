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Слуцкий предложил расширить дальневосточную ипотеку - РИА Новости, 27.01.2024
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14:00 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/ipoteka-1923844891.html
Слуцкий предложил расширить дальневосточную ипотеку
Слуцкий предложил расширить дальневосточную ипотеку - РИА Новости, 27.01.2024
Слуцкий предложил расширить дальневосточную ипотеку
Кандидат в президенты и лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил расширить дальневосточную ипотеку на работников гражданской авиапромышленности, сообщили в... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T14:00
2024-01-27T14:00
общество
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россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
экономика
ипотека
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты и лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил расширить дальневосточную ипотеку на работников гражданской авиапромышленности, сообщили в пресс-службе партии. "О необходимости расширить право получения дальневосточной ипотеки на работников гражданской авиапромышленности заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе посещения Авиационного завода им. Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре 27 января", - сказали в пресс-службе. По мнению Слуцкого, сотрудникам важнейшей для технологической независимости страны отрасли, успешно развивающим российскую гражданскую авиацию на дальневосточных предприятиях, нужно создать условия для высокого уровня жизни. "Руками рабочих создаётся технологическая независимость России. Они, как никто, должны чувствовать поддержку государства. Не должно быть так, что одни заводчане получают льготы, а другие нет, хотя трудятся в одних цехах", - цитирует Слуцкого пресс-служба ЛДПР.
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общество, комсомольск-на-амуре, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, экономика, ипотека
Общество, Комсомольск-на-Амуре, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Экономика, Ипотека
Слуцкий предложил расширить дальневосточную ипотеку

Слуцкий предложил расширить дальневосточную ипотеку на работников авиапрома

© Максим Блинов | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
© Максим Блинов
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты и лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил расширить дальневосточную ипотеку на работников гражданской авиапромышленности, сообщили в пресс-службе партии.
«
"О необходимости расширить право получения дальневосточной ипотеки на работников гражданской авиапромышленности заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе посещения Авиационного завода им. Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре 27 января", - сказали в пресс-службе.
По мнению Слуцкого, сотрудникам важнейшей для технологической независимости страны отрасли, успешно развивающим российскую гражданскую авиацию на дальневосточных предприятиях, нужно создать условия для высокого уровня жизни.
"Руками рабочих создаётся технологическая независимость России. Они, как никто, должны чувствовать поддержку государства. Не должно быть так, что одни заводчане получают льготы, а другие нет, хотя трудятся в одних цехах", - цитирует Слуцкого пресс-служба ЛДПР.
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ОбществоКомсомольск-на-АмуреРоссияЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРЭкономикаИпотека
 
 
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